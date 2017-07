“Mientras Bares sea el presidente, para quienes queremos hacer sentir nuestras ideas, la “CANCHA” ESTA DOBLEMENTE FLECHADA”

LA OPINIÓN EN EL URUGUAY. Desde Rocha, Jorge Méndez para DIARIO URUGUAY.

Hace unos 15 días pude leer en Diario Uruguay el comunicado que hizo llegar F.I.F.A a A.U.F conminándola a firmar el documento por el cual se crea un organismo de gobierno que núclea todo lo que es fútbol en el país. Ese comunicado tiene como fecha tope el 31 de Octubre próximo, y de no ser firmado por A.U.F, se manifiesta que F.I.F.A sancionará a A.U.F con penas que podrían llegar hasta suspensión de afiliación.

¡Para nada esto me parece una noticia menor¡ .

A través de Diario Uruguay y sólo a través de Diario Uruguay, he venido siguiendo el tema que con asombro, no aparece con destaque en la prensa grande.

Adelanto que esta decisión de F.I.F.A cambiando totalmente el sistema de gobierno de nuestro fútbol me deja algunos reparos; por ejemplo el fútbol playa que tendrá un voto y el femenino que tendrá otro ¿están en condiciones de decidir en los grandes temas de nuestro fútbol?… Agrego que O.F.I pasará a tener 6 (seis) votos y cada equipo de primera división de A.U.F, 1 (uno), o sea un total de 16 votos (amplia mayoría) mientras que O.F.I tendrá un neutral (que sólo O.F.I puede remover y deberá también haber una mujer integrar ese cuerpo de neutrales).

“¿Saben lo que sospecho? (no tengo pruebas), que no negocia con Tenfield porque tiene directivas políticas la cual se mete en todo…”

Todos los detalles de este… yo lo llamaría decreto de F.I.F.A, están en esta red en Diario Uruguay que, en una cobertura sin precedentes, informó con grabaciones que no pueden ser desmentidas lo que se conversaba en A.U.F con presencia de veedores de F.I.F.A.

Como esta nota apunta a otro tema que surge de la actitud de los medios periodísticos de mayor poder en el país, a modo de adelanto, sólo diré en ella, a cuenta de otra entrega, que considero que cada país tiene su realidad y no me parece bueno legislar para todos por igual.

Seré más claro, en E.E.U.U el fútbol femenino en el cual han sido campeonas mundiales sus atletas, ese fútbol, el femenino, despierta más interés que el de los hombres, algo que en Uruguay no sucede, en Brasil el fútbol playa mueve multitudes… en Bolivia sin salida al mar no existe… Cada medio tiene su realidad, cosa que parece en esta oportunidad desconocer F.I.F.A.

Es claro que lo más justo y lo que más molesta a los clubes de A.U.F son los 6 (seis) votos de O.F.I porque esto le da poder como en el tema Nike-Puma, donde en el 9-8 final pesó y de qué forma el voto del interior.

Tanto le molesta que ha venido tirando la “pelota” hacia adelante y dándole largas al asunto que parece haber llegado a su instancia culminante con esta ultima decisión que adoptó F.I.F.A al ponerle a A.U.F como último plazo el 31 de octubre.

Seguramente no es necesario que les explique por qué a los señores dirigentes de las instituciones de A.U.F, le molesta el poder que ganarían los clubes de O.F.I entre otras cosas, porque de sus planteles se nutren permanentemente, prácticamente por nada (en buena medida por incapacidad de los dirigentes de O.F.I porque en lo que fue una dura lucha, hace años que se logró el pase con consentimiento que no han sabido hacer valer en forma unánime).

A esto, hay que agregarle algunas sillas que se perderían… viajes con viáticos, con buen pasar, cosa que, si no son dirigentes de fútbol no realizarían, etc etc.

A.U.F NO QUIERE PARA NADA LA INTEGRACIÓN DEL FÚTBOL Y SEGURAMENTE NADA DESCUBRO CON ESTA AFIRMACIÓN.

Les dije en el comienzo que este no era el tema en el cual me quería detener hoy (es que en nuestra quizás, candidez, los “canarios de campaña”, como nos llaman, los que hacemos periodismo sin mucha capacidad por vivir en el Uruguay de segunda), algo que nos aleja de los centros de información, es que tenemos estilos distintos de expresarnos en esta profesión.

Nosotros pensamos que lo primero es dar la noticia en forma fidedigna… si es posible en forma textual y de acuerdo a su importancia asignarle a la misma el espacio y el lugar que se merezca.

Segundo, si hacemos periodismo de opinión, argumentar dejando constancia QUE ES NUESTRA OPINIÓN.

Tercero, si nos llegan opiniones en contra de las nuestras, las rebatimos con argumentos PERO NUNCA escondemos las de aquellos que no comparten nuestra forma de pensar.

Mucho menos respondemos a las directivas en opinión de quienes son los ocasionales jefes dueños de los medios en los cuales, con menor o mayor capacidad nos desempeñamos… Claro, reconozco que quizás perdemos menos dinero, menos viajes, menos “fama” (valen las comillas para esta palabra)…

Por problemas de opinión he perdido avisadores, algún trabajo y hasta en alguna ocasión sufrí un procesamiento que luego de 8 (ocho) años la suprema corte de este país revocó a nuestro favor.

Pero claro “los de afuera” quizás, también, estemos un poco atrasados en lo que hace a la forma en que las sociedades modernas de ahora se manejan.

Es por eso que nos SORPRENDE QUE NO SE CONSIDERE EL ULTIMÁTUM DE F.I.F.A A LA A.U.F, QUE DE CUMPLIRSE CAMBIARÍA DE UN PLUMAZO LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE GOBIERNAN NUESTRO PRINCIPAL DEPORTE.

Ya he señalado que NO COMPARTO NI CREO SUS ARGUMENTOS CUANDO MANIFIESTA SU DECISIÓN EL PRESIDENTE BARES DE NO VENDER LOS DERECHOS DE T.V DEL FÚTBOL DE O.F.I.

NO creo en su argumentación donde señala que no lo hace porque desea favorecernos a nosotros los periodistas (¿?), por Dios…¡las cosas que hay que escuchar¡

¿Saben lo que sospecho? (no tengo pruebas), que no negocia con Tenfield porque tiene directivas políticas la cual se mete en todo (en el fútbol, hasta los tuétanos).

Claro, se mete en el fútbol para utilizarlo NO para buscar su beneficio.

Que quede claro que no respondo a ningún interés de esa empresa que manifestó su deseo de adquirir esos derechos aunque luego en hechos, el presidente Bares los corrió sin llegar a hablar de costos.

El mencionado presidente nos atendió hace una semana, le dijimos a él personalmente lo que pensábamos porque ese es nuestro estilo… fue correcto pero…¿saben qué?… a partir de ese momento su teléfono no nos contestó más… tampoco los mensajes que le enviamos.

Por todo esto creo que mientras Bares sea el presidente para quienes queremos hacer sentir nuestras ideas la “CANCHA” ESTA DOBLEMENTE FLECHADA, EN O.F.I POR BARES AL QUE AHORA CONSIDERO UN HOMBRE QUE CUMPLE DIRECTIVAS POLÍTICAS Y EN LO QUE HACE AL PERIODISMO GRANDE, POR INTERESES DE QUIENES VIVEN DEL MISMO. RESPONDEN A INTERESES COMERCIALES QUE LES IMPIDE DECIR VERDADES QUE SON NOTICIAS IMPORTANTES QUE DEBIERAN SER COMENTADAS.

ESTO DE F.I.F.A ME LO CONFIRMO. LO PEOR ES QUE HOY CREO: ESTO NO SUCEDE SOLO EN EL FÚTBOL…..

¡VIVIMOS NUESTRA VIDA DESARROLLÁNDOLA EN UNA CANCHA FLECHADA HACIA LOS PODEROSOS¡

POR TANTO AMIGO… ¡TENGA CUIDADO, NO SEA QUE LO AGARREN CONTRAFLECHA¡