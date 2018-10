(Audio) Bajo presión del consejero Sergio Gabito, habló el presidente de la OFI, Mario Cheppi:”Se lo dijimos a Fernando Cáceres, que no seamos más castigados…”

LA OFI SESIONA PARA DIARIO URUGUAY. Vivo y Exclusivo/Desde la sede de OFI en Montevideo/ Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

“Oficialmente no tenemos nada. Lo que ha hecho la OFI, es presentar un informe en jurídica de la AUF, en tiempo y forma. Aquel que hablamos la semana pasada. Y debo corregir una cosa: no lo presentó la Dra. Valiente, lo presentó Gerencia. Entonces, tengo que pedir las disculpas no fue lo correcto la información que yo tuve en el momento…” “Nosotros hasta ahora no hemos tenido devolución (de la AUF), y nos preocupa, de que nos queda el mes de noviembre y muy poquitos días del mes de octubre, para liquidar o negociar un montón de cosas y elementos que deben de faltar para la firma de ese estatuto”

Ya no faltan horas para que CONTACTO DEPORTIVO cumpliera el sueño de su vida: tener a la OFI en boca para que transmita la noticia a los 18 departamentos del interior del Uruguay. Casi en simultáneo, contra todo opositor, tenemos la palabra oficial del propio presidente de la OFI, Mario Cheppi, que nos permite modificar los planes para que la comunicación sea más real… Y para superar el trauma del día… La situación que sorprendió a todo el mundo, hablamos de la posible renuncia de la asesora jurídica de la Organización del Fútbol del Interior, no por la Dra. Andrea Valiente, sino por la circunstancia. Fue el hecho que se robó toda la atención de Diario Uruguay apostado en la sede de la OFI en Montevideo, (el martes 23 de octubre de 2018) y cuando nadie lo hacía preveer y en menos de un minuto se cambia de postura y nos enteramos que seguirá metida dentro del organismo, eso sí, desprendiéndose del grupo de cuatro profesionales que seleccionó el propio presidente de la OFI, Mario Cheppi, para seguir negociando con la Comisión Regularizadora de la AUF, el ingreso del fútbol del interior en el futuro estatuto único FIFA.

Eso es lo que no se entiende…

“Hoy por hoy, todavía está… La Dra. Valiente siempre va a estar en la Organización. Yo pienso que puede tener de repente algún cambio si no alcanza a entenderse con el resto de la comisión. Pero ella va a permanecer en la institución y hoy sigue trabajando para la Organización”

La gran pregunta que nos seguimos haciendo: ¿Por qué no renunció a su cargo, como estaba anunciado? ¿Qué pasó? Si hasta un consejero presente en sala nos envió un mensaje tácito:”es un hecho la renuncia de la doctora”.

Pero no pasó. Y se quedó en el lugar que ella impone… Veremos si es por poco tiempo.

Lo cierto es que la Dra. Valiente no quiso responder a nuestras preguntas directas, y apenas balbuceó… (en la entrevista que concedió a Diario Uruguay)

Hay telón lento. Lo que sí no entra en la cabeza de nadie, son los caprichos de la abogada, que en primera instancia no quiso acompañar al nuevo presidente para concurrir a la AUF, y ahora amaga con irse y se queda en su oficina del primer piso de la OFI, apartada de casi todo.

La verdad que no conocíamos esta sorpresa que nos guardada la doctora contratada por la OFI.

SITUACION DE LA ASOCIACION URUGUAYA DE FUTBOL CONTADA POR LA CONMEBOL

Martes, 28 Agosto, 2018 – 20:10. En las próximas 72 horas se podrán incorporar al Comité otros integrantes, si así lo consideren pertinente la FIFA y la CONMEBOL, quienes serán también incorporados con efecto inmediato y se sumarán al mandato y trabajo a realizar.

A su vez la FIFA y la CONMEBOL decidieron crear un Comité Consultivo conformado por tres miembros para asistir el Comité de Regularización en el día a día y las tareas fundamentales para ayudar a sus miembros a cumplir exitosamente con el mandato establecido por el Bureau del Consejo de la FIFA. Dicho Comité Consultivo será conformado por:

Fernando Goldie.

Eduardo Ache.

Ignacio Alonso.

El objetivo principal de la FIFA, la CONMEBOL y el Comité de Regularización es la aprobación del Estatuto, que incorporará valores esenciales y extremadamente positivos para el futuro del futbol uruguayo con elementos, entre otros, como:

La mayor transparencia operativa, institucional y comercial.

La participación de la mujer en el fútbol.

El crecimiento del fútbol femenino.

Una clara división de poderes.

La inclusión de todos los actores relevantes del fútbol en Uruguay.

En este sentido, esta comisión como su nombre lo señala se encargará de regularizar los aspectos mencionados en la AUF y de ninguna manera tiene la intención de interrumpir las actividades y funciones institucionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol y del fútbol en Uruguay

Por ende, dejamos en claro que la continuidad administrativa, deportiva y financiera de la AUF seguirá su curso normal.

El Comité estará abierto al dialogo con todos los actores relevantes del futbol uruguayo. Por ende, quienes quieran participar y colaborar, ya sea de otros actores del fútbol y las autoridades gubernamentales, serán más que bienvenidos ya que creemos que todos son extremamente importantes para esta construcción y misión que será en beneficio de todo el fútbol uruguayo.

