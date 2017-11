(Audio) Ariel Giorgi:”El Dr. Sebastián Bauzá, me dijo: que es potestad del presidente de disponer que la sesión sea en régimen de comisión general, pero le tiene que comunicar al Ejecutivo y además, a las otras autoridades que tengan el mismo rango de él, caso, de Gustavo Bares, presidente de la OFI”

CONTACTO DEPORTIVO CON LA AUF. EXCLUSIVO. Desde Montevideo, Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Todo se sabe. En los tiempos modernos que vivimos el periodista Ariel Giorgi y su Contacto Deportivo en Diario Uruguay, está en proceso de hacer un ciclo inolvidable y a proyectar la visión de lo que pasa en todo el fútbol uruguayo. Estamos en tiempos duros, y después de lo que nos pasó en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el martes 31 de octubre de 2017, sabemos que son tiempos de aguante y espera, pero que también matizan con alegría el trabajo periodístico que hoy se puede hacer y que nos produce grandes satisfacciones en la plenitud de una integración deportiva que está ahí: a la vuelta de la esquina… En el marco de lo sucedido, Ariel Giorgi, con sus 44 años en esto del periodismo deportivo, buscó la palabra del mejor presidente de la historia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para consultarlo sobre la exhibición de virtudes excéntricas que nos hizo el hoy Ejecutivo de la AUF, que preside Wilmar Valdez, y logramos un testimonio que rompe todas las barreras.

“El interior tiene el triunfo en sus manos, siempre y cuando vayamos todos juntos a lograr este cometido. Es el momento de la OFI. Si la OFI no se para, no se planta con una realidad, con un deseo de integrarse a todo el fútbol uruguayo, que se va a llamar: Congreso. No va a ser más Consejo Ejecutivo ni nada por el estilo. Se va a denominar: Congreso del Fútbol Uruguayo. A las 31 instituciones que van a participar, más los 6 votos…”

“Aquí es todo una persecusión y todo un hostigamiento hacia la OFI, porque va a tener 6 votos. Pero también 6 votos va a tener la Segunda División Profesional, cuyos dirigentes -de la 2da división- dicen:”que cada vez que abren las portones de las canchas es para perder plata”. Es decir, entonces, qué nivel!!. No pueden acusar que la OFI aporta poco”

“La FIFA empezó de a poquito. Ya sancionó a Sud América. Está tirando los primeros disparos y está anunciando: “Miren que nosotros estamos aquí y no somos ninguno dormido, y vamos a actuar”

“Conversé recién con el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Dr. Sebastían Bauzá, quien me dijo: que es potestad del presidente de disponer que la sesión sea en regimen de comisión general, pero le tiene que comunicar al Consejo Ejecutivo y además, a las otras autoridades que tengan el mismo rango de él, caso, de Gustavo Bares, presidente de la Organización del Fútbol del Interior”

“Yo por lo que pude recoger de Edgar Welker (vicepresidente de la AUF), ni Bares, que estaba al lado, como presidente de la OFI, fueron informados de esta circunstancia. Cosa que no es para hacer de esto un escándalo, y sí, para puntualizar y decir: que de aquí en más se hagan las cosas como se deben. Si él lo quería hacer en esas condiciones, que lo hiciera, pero que todo el mundo supiera…”

“No vamos a pedir que a nosotros se nos haga un homenaje, se nos pida disculpas… No, no. Al contrario, las disculpas se las tienen que pedir a las autoridades que estaban presentes en sala…”

“La presencia de los enviados de la FIFA, ya marca la primera advertencia:”Señores, voten de una vez porque los equipos uruguayos no van a jugar la Copa Libertadores de América 2018. Pero hoy ya vino otra advertencia de la FIFA, en la cual indica que la licencia de los 16 clubes, fueron aceptadas 15. La Institución Atlética Sud América al no cumplir con los requisitos y queda inhibida de tener participación -así la tuviera- internacional, a través de campeonatos organizados por Conmebol o FIFA”

“Sud América, sí está en condición de ir al descenso. En ese caso, tiene un año, le dan un plazo, que a fines del año 2018, si no lo reglamenta, pasa a militar en el fútbol amateur”

“La FIFA no es tonta, hay muchos vivos y hasta demasiado vivos. Y hay dirigentes, también, vamos a aclararlo. Y los hubo…”