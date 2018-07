Arturo del Campo:”No sé si hay un camino del medio. Tengo claro que Tenfield a mí no me va a apoyar. Lo supe siempre. Puedo ser el plan B de Tenfield, lo tengo claro”

POR EL INTERIOR DE LA AUF.

¿Por qué quiere llegar a la presidencia de la AUF?

Hace muchos años que estoy alejado del fútbol, estuve hace algún tiempo con posibilidades de volver a Danubio. Tuve una reunión con un grupo de clubes, gente amiga, me hablaron de los problemas que vivía el fútbol, pensaron que podía ser la persona indicada. Estoy descansado, ya había evaluado esta posibilidad. Fueron bastante convincentes.

¿Cuáles son sus discrepancias con el actual Ejecutivo?

No es que haya que sacarlos, terminan su mandato. Los clubes me marcaron un montón de temas en los cuales coincido y tengo un proyecto para arreglar el fútbol, cosas que no se están llevando de la mejor manera en la parte económica. Es una AUF muy alejada de la problemática local.

¿Los clubes están pagando sus propias decisiones?

¿Te referís a contratos que ya están firmados? Por supuesto.

Varios de esos clubes han propuesto renovar el contrato de TV, y no logran salir de esa lógica de extender acuerdos para salir de los problemas económicos.

Se vienen momentos muy difíciles para el fútbol. Ya se los dije y son conscientes. Hay estamentos del fútbol muy enfrentados y lo pueden llegar a paralizar. Ellos ven en mí una persona en un punto estratégico de conciliación entre partes con condiciones muy opuestas. Una de las cosas prioritarias para arreglar el fútbol es hablar con la empresa que tiene los derechos y hacerle entender que el fútbol se está muriendo y que tenemos que sentarnos a hablar. No es nada nuevo. Lo ha hecho Valdez, lo va a hacer Abulafia. Necesariamente el presidente que salga electo va a tener que asumir una responsabilidad por contratos firmados con anterioridad. Por el otro lado está el grupo de jugadores que le hicieron muy bien al fútbol, porque han equilibrado con la fuerza muy grande que tiene la empresa, y en base a ese advenimiento se pueden posibilitar sacar justamente de esta situación cosas mejores para todos. No en la confrontación sino tratando de conciliar a las partes y buscando acuerdos entre todos los estamentos.

Se le puede generar un paro en el corto plazo.

No me asusta si es para tomar determinaciones de fondo en el fútbol, para hacer los grandes cambios. Hay un país atrás mirando lo que está pasando, más allá de lo que voten los dirigentes. Ahora vamos a tener que actuar muy a conciencia, dando pasos firmes, seguros, sabedores de que no va a ser fácil. Se vienen momentos muy complicados.

¿Sentarse a renegociar el contrato con Tenfield es una prioridad?

Por algunas cosas que ha negociado bien este Ejecutivo, por contratos anteriores, creo que la única manera de llegar yo a la AUF es que la empresa que tiene poder en nuestro fútbol entienda que tiene que cambiar su manera de actuar. Que los jugadores entiendan que son parte fundamental en este tema, que su apoyo va a ser muy importante en el futuro de nuestro fútbol, pero hay pasos que corresponden a la dirigencia. Tenemos que trabajar codo a codo los cuatro estamentos, pero cada uno desde su lugar. No se pueden pasar ciertos límites. No estoy de acuerdo con amenazas de paros si gana tal o cual candidato. Le hizo mucho mal a Valdez algunos apoyos que ha tenido. Tampoco sería lógico que en la Mutual un club postule a tal presidente.

¿Habla de Lugano o de Etulain que dijeron que tienen buena sintonía con Valdez?

Está bien que digan que tienen buena sintonía. Pero son injerencias. Creo que no le hace bien, más allá de que le hicieron mucho bien al fútbol. Etulain, Pérez, Conde, Castillo son buenas personas. Los sé gente inteligente, gente sana, van a saber llegar al punto medio. La función más importante de quien sea presidente es tener la espalda para manejar estos poderes, la cristalinidad para que todas estas partes tengan confianza de que lo que se va a hacer va a ser lo mejor para el fútbol. Para algunos va a ser más difícil que para otros, según el relacionamiento con estas partes. Si salgo presidente es porque las distintas partes entendieron que tiene que va a haber un cambio y que entre todos juntos debemos buscar el bien común.

Hay una opinión instalada: Abulafia como el candidato cercano a Tenfield, Valdez más cercano a los jugadores y usted el camino del medio. ¿Es así?

No sé si hay un camino del medio. Tengo claro que Tenfield a mí no me va a apoyar. Lo supe siempre. Puedo ser el plan B de Tenfield, lo tengo claro. Hay un antagonismo muy grande y mi posición no puede ser otra de diálogo con la empresa que tiene firmado un contrato por muchos años más. La función primaria de un dirigente es respetar lo que está firmado. Pero por otro lado se han dado una serie de cambios que veo muy positivos. El fiel de la balanza da que la posición intermedia, o conciliadora, debe ser equilibrar esas fuerzas para el bien del fútbol, para que entiendan la necesidad de diálogo.

Hay clubes que apoyaron a este Ejecutivo pero luego se dieron vuelta porque se enfrentó con Tenfield. ¿A usted le puede pasar lo mismo?

Sí, es posible. Una simplificación del tema sería decir que hay clubes que quieren sacar al Ejecutivo porque se enfrentó a Tenfield. Hay muchos otros temas, está todo mezclado. Hay clubes que no están de acuerdo con lo que hizo el Ejecutivo. No es una cuestión de buenos y malos. La empresa está muy mal vista en este país. Tuve muchos enfrentamientos con ellos y de no haber aparecido el movimiento de jugadores yo no me presentaba. En 2014 estuvo Wilmar Valdez sentado aquí diciéndome que si yo me presentaba en aquel momento él daba un paso al costado. Abulafia me llamó. Los poderes de aquel momento eran Figueredo en la Conmebol y Casal. Esos poderes no me iban a dejar gobernar. En ese momento del fútbol era imposible hacer una buena presidencia. Al surgir el fuerte movimiento de jugadores, por el que siento respaldo, creo que tienen una carta de crédito conmigo, me conocen y saben mis ideas. Eso da un escenario diferente. La única opción es que la empresa debe pensar que debe cambiar la actitud que tuvo hasta ahora, los mandatos y las prepotencias ya no pueden existir. No hay nada más fuerte que los jugadores y hay que escucharlos, por algo se están pronunciando.

¿Cómo hay que renegociar el contrato?

Una posibilidad es ser socio. El Ejecutivo actual está negociando con Tenfield. Salió por ahí que discutieron, pero estuvieron tres horas. Tenemos que ser inteligentes para ver que se manejan muchas cosas. Valdez lo primero que va a hacer es tratar de negociar con la empresa. Abulafia ni hablar. La empresa evalúa con cuál de los candidatos puede ser una mejor opción para mediar y arreglar el tema. Si prevalece eso puedo ser presidente. Si la empresa piensa que hay que seguir como antes, con la prepotencia, con dirigir todos los votos, esos votos para mí no van a estar. Hay muchas cosas que puedo objetar del actual gobierno de la AUF, pero la apertura que han hecho con los nuevos contratos es un punto a favor. Pero no sé si es un mérito de ellos. Ellos aprovecharon una situación, cosas que ya había empezado Bauzá. Es sabido que Valdez había arreglado de palabra un contrato de US$ 700 mil con Tenfield (por la camiseta) pero los jugadores le dijeron que no y de ahí en más se aferró a los jugadores y se olvidó de los clubes como manera de sostenerse. Del otro lado dicen que hubo un cambio por el que se sienten… no sé si traicionados porque la palabra es fuerte, pero si que había un acuerdo que se rompió. No coincido con la permanencia de un Ejecutivo por lo que están haciendo para estar ahí. A Rusia fueron veintipico de personas. Las reelecciones no son buenas.

¿Se usó el viaje a Rusia para acercar a los clubes que están en duda?

Se han usado muchas cosas políticamente en un intento de quedarse en sus cargos. Eso no se veía antes. Si de 17 clubes hay 10 u 11 antes no les debería dar ni para presentarse. Cumplieron su mandato, pero se aferran a todo para seguir ahí. Los Consejos Ejecutivos deben tener un término. La cuota para la reelección son dos tercios, yo pondría que el quórum para la reelección debiera ser más alto, cuatro quintos.

Tiene que armar un grupo de trabajo, ¿ya lo ha hablado?

Hablé con Sebastián (Bauzá), lo hubiera propuesto y lo hubiera acompañado, él como cabeza. No quiso.

¿Lleva la bandera de Bauzá?

Tengo un profundo respeto por él y soy su amigo, por la manera que fue sacado del fútbol. Sebastián es un consejero. Ojalá al fútbol vuelva ese tipo de gente.

¿Piensa sumar a los jugadores para que tengan voz y voto?

Pienso que los jugadores y la Mutual deben tener injerencia sobre el fútbol y, como nunca, veo gente capaz, inteligente, sana y con propuestas, pueden aportar mucho. Deben estar representandos en la AUF. Pero deben saber que hay pasos que no se pueden traspasar, una cosa es que tenga injerencia y colaboren, otra es pensar que todos los dirigentes son todos malos, porque muchas veces por necesidad se ven obligados a hacer cosas. Yo cuando asumí en Danubio tenía herramientas, hay clubes que no tienen para defenderse, sin dinero ni posibilidades y son honorarios y les llega el momento de pagar.

¿Cómo se sale de esa lógica? Usted da un discurso de tomar el toro por las astas, pero los que lo votan son clubes que tienen necesidades inmediatas y votan en función de quien le paga las deudas.

Negociando bien. Incluso a la gente que habla de extender el contrato, yo le digo que también sería partidario, pero le pregunto, ¿a cambio de qué? Porque si me decís, te propongo extender el contrato, pero todos los años te subo un 50% (por decir un disparate), habría que estudiarlo. Pondría gente idónea de sobrada solvencia moral, especialista en temas económicos. El presidente exitoso será el que al final del mandato deje un fútbol sano, con instituciones fuertes, que decidan su futuro. Que no tengan la necesidad de votar cosas que son de carácter de usura. Que no digan: ‘como no tengo para pagar, acepto cualquier término’.

¿Haría un llamado a precios?

Hay un contrato vigente. Si nosotros no contamos con la buena voluntad de la empresa, cambiar los números es imposible. Hay que hacerles entender. El Ejecutivo está hablando de hacer una sociedad. Puede ser. Tener los números a la vista de cuánto da el fútbol y no teorizar sobre si da US$ 50 millones. Con números a la vista, fijar porcentajes. Ahí sí vamos a ser socios verdaderos y ambas partes vamos a querer potenciar al fútbol. Hoy al negociador le sirven clubes débiles, que tienen necesidad de firmar contratos con la empresa de TV.

Coincide con Valdez en que el fútbol se tiene que llevar la mayor parte del negocio.

Claro que coincido, pero creo que es un tema de mucho estudio. Contra la empresa Tenfield no tengo nada. Tengo amigos. Es una empresa uruguaya que da trabajo a una cantidad de uruguayos. Para que te hagas una idea: si el día de mañana viene una empresa extranjera en las mismas condiciones que Tenfield, yo prefiero a Tenfield. Porque es de gente de acá. Los conozco, profesionalmente trabajan muy bien. ¿A qué voy? Que la empresa se haya manejado mal, que haya habido resquemores, sí. Pero hay que negociar. Valdez lo ha hecho. Hay una cosa clara: esto está a la vista del Uruguay entero. Nadie que actúe como presidente de la AUF va a salir indemne de las decisiones que tome.

¿Faltó liderazgo del Ejecutivo para acercar a las partes?

No sé porque habría que estar ahí para juzgar. No creo que sea fácil, pero creo que es lo que se debería tender a hacer. Estoy seguro que si estoy un tiempo soy presidente y veo que no lo puedo hacer, renuncio. Cuando no es el vehículo para lograr las transformaciones se tiene que ir, no tiene que ser un obstáculo. Puede venir un paro en el futbol. Puede ser que el presidente que gane dure poco tiempo porque no sepa solucionar los problemas que se vengan. Tengo claro los problemas que se vienen.

¿Renunciaría si ve que no puede lograr lo que se propone?

Esperaría el tiempo prudente. No voy a decir ‘en un mes me voy’. Pero no sería necesarios que 14 clubes me digan que me tengo que ir.

Este Ejecutivo estuvo cerca de tener 14 votos en contra.

Eso pasa por las enormes cantidades de dinero que viene al fútbol, que de alguna manera lo prostituyó. Antes, ante la mínima ofensa, el Ejecutivo decía: “Me voy”. Eso le daba mucho poder, se lo respetaba. Era difícil que un club dijera ‘le saco el apoyo’. Ahora es casi un trabajo. Por eso no estoy de acuerdo con recibir esa cantidad de dinero, y lo cambiaría por asamblea. Sí que haya una retribución, porque si no los que se pueden presentar son gente de mucho dinero o jubilados. Hoy estar en al AUF es un cargo full time. Pero no lo que se habla, que son cifras astronómicas.

Son 250 mil al año por FIFA y 20 mil al mes por Conmebol lo que cobra Valdez.

Se habla de mucho más. Por eso serían buenas las asambleas. Porque todo lo que se habla tal vez no es real.

¿Le parecen mucho US$ 40 mil?

Me parece excesivo. Pero se habla de US$ 95 mil y me parece que es un error no salir a decir cuánto es. Es un secreto a voces que se habla de US$ 65 mil en un cargo y US$ 30 en el otro. Si es la cifra que vos decís se está siendo en parte injusto con Valdez. Si es así, lo que se dice no tiene nada que ver con lo que es. Los presidentes del fútbol repiten otra cifra. Por eso en mi proyecto está la idea de asambleas trimestrales informativas. Para que el Ejecutivo saque dudas a los clubes. De haber ese vínculo, muchas cosas dejarían de pasar. Wilmar podría haber dicho, ante la pregunta: “¿Es cierto que gana 85 mil?” “No, gano 20 en uno y 20 en el otro”. Y no sería lo mismo. Sin embargo han corrido rumores que probablemente sean falsos y que le han hecho mucho daño a Wilmar y al fútbol. Hay muchas cosas más. El otro día Palma en Punto Penal dijo cosas que habló con Valdez y las expuso. Yo con José Luis soy amigo, pienso que es un excelente dirigente y hay cosas en las que pensamos diferente. Pero de lo que dijo no había ningún club enterado. El partido con Francia, lacomisión por la oferta de Nike. Esas cosas traen desconfianza, falta de transparencia. Se arreglan creando asambleas. Se pararía con los rumores malintencionados.

¿Entiende a Palma o se prestó para una campaña sucia?

Palma ha tenido siempre esa manera de ser. Lo ha hecho a favor de uno u otro pero pensando lo que era mejor para el futbol. Fue el primero que vio lo que incluía el contrato de Figueredo con la televisión. El que dijo ‘este contrato tiene una cantidad de cláusulas que no fueron votadas por los clubes y sin embargo las incluyeron en letra chica’. Y las estamos pagando hasta el día de hoy. Ha sido un gran fiscal en la AUF. Yo tengo otras formas, otra manera de ser. Tal vez esos ataques están creando un ambiente muy feo, que no debiera ser el lógico. Pero desconocer la capacidad de José Luis… estoy seguro que la motivación no que otra que la que el vi siempre. Esa misma actitud se la vi en asambleas contra todos los ejecutivos cuando entendió que no ese estaba actuando en base a lo estatutariamente lógico.

La falsa oposición clubes-selección

¿Si se pasa a segunda vuelta, qué hay que hacer con el DT de la selección para los amistosos de setiembre?

Aplazar uno o dos meses el contrato del Maestro no sería un problema. Para renovar el contrato cuatro años hay que discutir varios temas y va a estar presente la realidad de nuestro fútbol.

¿Y a largo plazo?

Pienso que tiene que continuar el Maestro y su proyecto. De ninguna manera se tiene que abandonar el proyecto. Podrá haber matices, temas que podrán cambiarse, costos que puedan bajarse. Hay que estudiarlo y cualquier cosa que diga ahora puede se apresurada e injusta. No voy a juzgar si está mal lo que hizo este Ejecutivo. Sería injusto e inconsciente si pagaron bien o mal cuando los componentes pueden ser muchísimos. Si me toca estar ahí hay que estudiarlo.

Hasta ahora la selección se mantuvo al margen de los problemas políticos.

Esa es una gran enseñanza. La independencia de los temas políticos, y aún pasando una cantidad de presidentes seguir la misma línea de conducción. No siempre es posible. Fue posible con Tabárez y mostró que esa estabilidad fue muy buena. Así Uruguay hubiese venido en primera ronda o campeón no le achaco al Ejecutivo ni mérito ni fracaso en eso. Es Tabárez. Es un proceso diferenciado. Fue el mismo con Bauzá, con Corbo, y paradójicamente fue creado por una de las personas que más daño le hizo a nuestro fútbol, Eugenio Figueredo.

El Ejecutivo defiende el nivel de inversión en selección diciendo que nunca dio tanta utilidad a los clubes.

Es una visión válida. Otra sería: Si el Maestro en vez de tener a Cavani, a Suarez, a Godín y a Josema Gimenez, hubiese tenido otros jugadores, ¿se hubiese podido continuar ese proceso? La selección no es solo la punta del iceberg del Maestro con los jugadores. Si matamos a los clubes, esos jugadores no van a existir. Hay una falsa oposición, los éxitos de la selección son éxitos del fútbol local. A Cavani lo fuimos a buscar de Ferrocarril de Salto, que lo formó. Nosotros lo fuimos a buscar, lo seguimos formando.

¿Avizora un conflicto con los jugadores de selección o con Tabárez si hay un recorte?

Descuento que no. Todo lo que se haga, será en base a estudios y un razonamiento lógico. Conociendo a los jugadores, entre gente inteligente es muy fácil llegar a acuerdos. No digo que tenga que haber recortes. Digo que hay que estudiarlo. Y lo que se haga es con todos de acuerdo y no creo que ninguno tenga opiniones o acciones fuera de lo lógico.

