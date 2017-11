Al lado del despacho del presidente de la AUF, y después de la Asamblea, Jose Luis Palma, presidente negriazul, les explicó a los de FIFA: “Ustedes tienen que entender que estamos en Uruguay”

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO. Desde Montevideo, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Jorge Mowinckel y Jair Bertoni, los dos representantes de FIFA que llegaron a la AUF cuando no eran esperados, se limitaban a escribir las explicaciones dadas por los delegados de los clubes.

No fue durante la Asamblea en la que esperaban se aprobara el nuevo estatuto que exige FIFA (el martes fue la fecha límite transmitida en un escrito que anunciaba posibles sanciones en caso de que no se aprobara), porque directamente no los hicieron ingresar al recinto.

Fue en la sala de reuniones del Ejecutivo, ubicada al lado del despacho del presidente de la AUF, Wilmar Valdez, y después de la Asamblea. “Ustedes tienen que entender que estamos en Uruguay. No hay terremotos, no hay tsunamis, y en este país comienzan las ferias judiciales, después se viene el carnaval y pasamos a la Semana de Turismo. Y después de ahí podemos más o menos trabajar, y al 6 de abril tener ocho reuniones los miércoles”. Palabra más, palabra menos, fue la explicación que se les dio por parte del presidente de Liverpool, José Luis Palma, a los enviados de FIFA que, seguramente, recordaron aquella frase del ex presidente José Mujica cuando dijo que “los uruguayos somos medio atorrantes, no nos gusta tanto trabajar”.



“Esto es Uruguay… tenemos un arroyo Seco, un Penal de Libertad, un cerro Chato…”, acotó un delegado.

Mowinckel y Bertoni tomaban nota en sus computadoras y seguramente poco podían entender las explicaciones sobre por qué se pedía más plazo, sobre todo si se tiene en cuenta que desde 2013 FIFA, AUF y OFI vienen trabajando y acordado sobre el nuevo estatuto.

Nadie les dijo en qué puntos se estaba en desacuerdo y se quería trabajar.

Simplemente se pidió plazo porque “no hubo tiempo” para trabajar, pese a que el último plazo que se estableció para sugerir cambios fue de nada menos que 120 días.

Ahora, los dos enviados de FIFA informarán al organismo sobre lo sucedido. Y estas palabras seguramente estarán en el informe. Será FIFA la que tome una medida, y es casi un hecho de que vendrá un tirón de orejas para la AUF.

Las posibilidades son varias: podría acortarse el plazo y conminar a la AUF a votarlo sí o sí en determinada fecha (para algunos antes de diciembre), establecer una sanción económica, y hasta se podría establecer alguna suspensión temporal.