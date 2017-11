AHORA: El Club Nacional de Fútbol comunicó que le retira la confianza a la Mesa Ejecutiva de la AUF, por fijar el estadio Olímpico

FUTBOL URUGUAYO COMPLICADO. Surgen todo tipo de repercusiones tras la fijación del estadio picapiedra, a tal punto, que ahora el delegado de Nacional en la Mesa Ejecutiva de la AUF, Ramiro Olmos presentó su renuncia a su cargo como secretario, a raíz de lo que te estamos contando.

Pero antes sabíamos que Nacional impugnó la resolución de la misma Mesa Ejecutiva de la AUF de fijar el Olímpico para el partido frente a Rampla. Y además, adelantó que el club tricolor se deslinda de toda responsabilidad ante hechos de inseguridad.

Por otra parte, el delegado de Nacional, Guillermo Pena, confirmó que los dirigentes tricolores evalúan tomar una decisión debido a la postura que adoptó la Mesa Ejecutiva de la AUF sobre la fijación del escenario del Olímpico

En tanto, criticó duramente al órgano de la AUF y dijo en el portal Tirando Paredes: “La Mesa Ejecutiva no cumplió con lo que dice el estatuto que es preservar la seguridad de los participantes. Hasta el momento la Mesa pedía un informe de seguridad y le hacía caso pero esta vez no. Nos piden a los clubes que tengamos una Comisión de Seguridad pero la AUF no le hace caso a su propia Comisión. ¿Para qué tenemos entonces?”.

Asimismo el presidente de la Mesa Ejecutiva, Jorge Casales, afirmó que Rampla cumplió con los requisitos para ser local en su estadio contra Nacional.

Casales afirmó:“No quedaba otra alternativa que votar para jugar en el Olímpico. Se hicieron todas las mejoras que se habían pedido tras el primer informe que observaba falencias”, expresó. De todos modos, lamentó las complicaciones de las últimas horas: “Para habilitar un escenario tendría que haber 30 días antes del partido o directamente antes del campeonato”.

En cuanto a la impugnación de Nacional a la resolución, Casales también comentó:“No entro en el juicio de valor. Es un recurso jurídico que tiene para hacer. Llevo más de 20 y pico de años de dirigente, más de 10 como delegado de la AUF y dos como presidente de la Mesa Ejecutiva. Hay una trayectoria que avala totalmente mis decisiones”.

NO LO TUVIERON EN CUENTA?

Aquí le mostramos el segundo Informe de la Comisión Seguridad de la AUF.

AMPLIAMOS