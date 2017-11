Adentro de la AUF el presidente de la OFI declaró:“Los que estuvieron reunidos afuera de la AUF antes de la Asamblea, son todos de Tenfield y están preocupados…”

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO. Desde Montevideo, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Fotoperiodista Diego Martín Mérica.

Para Bares, “no saben hacia dónde se volcará OFI si mañana ingresa con un poder importante”.

“Sabía que no estaban los votos, pero no que iban a usar el conflicto con los jugadores para pedir más plazo. Porque el conflicto duró 10 días, y habíamos pedido 120 días de extensión, lo que quiere decir que en 110 no hicimos nada. Y eso es porque no hay intención de algunos clubes de aprobar esto”, dijo el presidente de OFI, Gustavo Bares, tras la Asamblea llevada a cabo el martes en la AUF.

“Acá se tendría que haber dicho con cuáles de los 83 artículos se estaba en desacuerdo. Eso era más coherente, pero se dijo que esto era Uruguay… Se podría haber atenuado algo”, agregó. Para Bares, la duda “es que Uruguay pueda tener alguna sanción. Por eso, porque no hubo argumentos para el pedido de más plazo, votamos en contra. Dudo que aprueben el plazo. Cuando se va a pedir plazo en cualquier lado, hay que fundamentarlo bien. Pero acá no tenemos atenuante alguno. Por eso cuando votamos dije que quedara claro que si a Uruguay lo sancionan, OFI no tiene nada que ver porque hizo todos los deberes”, afirmó.

Al ser consultado sobre la lectura de que el tema no pasa por OFI sino por la intención de sacar a Wilmar Valdez de la presidencia de AUF, Bares dijo que “comparto, porque acá hay un tema político con Wilmar”.

Y sentenció: “Los que estuvieron reunidos afuera de la AUF antes de la Asamblea, son todos de Tenfield y están preocupados. Los que estaban ahí tienen el problema, pero en realidad no saben nada del estatuto. Eso marca que el tema es otro”. Para Bares, “no saben hacia donde se volcará OFI si mañana ingresa con un poder importante”.

“Las actitudes de las personas es algo fundamental, y tienen miedo porque han obrado mal con OFI”, dijo.