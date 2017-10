(Audio) Wilmar Valdez y la tensión que se viene para el 30-O. “Si es negativa la votación, la FIFA ya ha advertido de el inicio de un proceso que puede traer sanciones”

CONGRESO DE LA OFI 2017. EXCLUSIVO. Desde Rivera, Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY.

“Hay que recordar que la FIFA reformó sus estatutos en febrero de 2016, y entonces, lógicamente hay que ajustarse a esos nuevos parámetros de funcionamiento, cada uno con su idiosincrasia y con su realidad local. Pero sí, hay determinadas normas que tienen que estar…”

Lo que piensa Wilmar Valdez como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no es lo mismo que sus compañeros de ruta en el fútbol profesional, por eso lo que declaró en el CONTACTO DEPORTIVO con DIARIO URUGUAY en Rivera, se inscribe en la incipiente guerra institucional que tendrán los principales organismos del fútbol uruguayo. Algunos rumores aseguran, que la votación del próximo 30 de octubre, será en negativo en la sede de la AUF, cuando se deba votar el nuevo estatuto. Si es así, quiere decir, que todavía no cicatrizó la herida abierta que provocó el presidente de Racing Club de Montevideo, cuando a viva voz en la Asamblea desaconsejó no votar y dejar afuera al fútbol chacarero. Si se produce lo que nos han adelantado es posible que surjan más polémicas y con ello más novedades. ¿Entonces? Se armará la gorda, y ya nada vendrá con moñito de regalo, y la balanza marcará un desequilibrio político entre la AUF y la OFI. De todas maneras, vimos que la procesión del presidente de la AUF sigue por dentro y ante nuestras nuevas preguntas las respuestas cayeron enseguida sin intentar remover viejas cizañas, y entonces la sensación encontrada se hizo eco en el 71° Congreso de la OFI, aunque la mayoría de los dirigentes chacareros – a esa altura – ya no estaban para ver si sus dudas se reafirmaban…

“El fútbol, es uno solo. Y eso creo es un concepto que cuesta mucho asimilarlo y entenderlo porque muchos años de historia y división”