Una voz del FA en la Junta de Rivera. Edila maestra Soledad Tavares:”Algunos puntos interesantes de la Ley tienen que ver con que los comerciantes no le vendan alcohol a personas ya embriagadas…”

Rivera, 06 de setiembre del 2017.

Se realizó la primera sesión (6 de setiembre de 2017) ordinaria del mes de setiembre, la misma comenzó a las 19:34hs, presidida por su titular el Sr. Edil José Luis Pereira, estuvo acompañado en la mesa por el Secretario General de esta corporación Ing. Agr. Abilio Briz y la Sra. Pro-Secretaria Cristina Vargas.

1. Como primer punto del orden del día se procedió a la aprobación de las actas N° 130 (aprobada 18 votos unanimidad de presentes), N° 131 (aprobada 20 votos unanimidad de presentes),N° 132 (aprobada 24 votos unanimidad de presentes), N° 133 (aprobada26 votos unanimidad de presentes) y N° 134 (aprobada 28 votos unanimidad de presentes).

2. Luego continuamos con la Media hora Previa donde hicieron uso de la palabra los ediles, Mtra SOLEDAD TAVARES (FA), FABRICIO MENDEZ (PC), DR RAFAEL PIAZZE (PN), PROF. LAURA BUZÓ (FA) y SERGIO BERTIZ (PC). Estas son sus palabras:

1º- Sra. Edil Mtra. Soledad Tavares: “Hoy nos vamos a referir a otra propuesta del Gobierno Nacional, que pretende colaborar con la disminución del consumo problemático de alcohol en nuestro país. Propuesta que está encadenada sanitariamente con los espacios libres 100% de humo de tabaco, con la reglamentación del consumo de sal en lugares públicos, con el control del consumo de cannabis.



El pasado lunes fue presentado ante la sociedad por parte del Presidente de la República el proyecto de Ley sobre la comercialización de alcohol. El Gobierno busca con esta medida

bajar la incidencia entre los más jóvenes. Recordemos que según las encuestas gubernamentales, el consumo de alcohol se inicia hoy en Uruguay a los 12.8 años de edad y que según declaran los propios encuestados ese consumo se inicia en el hogar. En Uruguay hay 261.000 personas con dependencia y uso problemático de bebidas alcohólicas y en la población joven, 7 de cada 10 de quienes consumieron alcohol tuvieron al menos un episodio de intoxicación en los últimos 15 días.



El alcohol es la droga de la que más, se abusa y la que más problemas sociales y sanitarios causa. El consumo de alcohol se relaciona con accidentes de tránsito, violencia doméstica, maltrato infantil, problemas laborales, urgencias e ingresos hospitalarios, y en general con mayor

morbilidad y mortalidad por todas las causas. A su vez, es la droga con “menor percepción de riesgo” por parte de los jóvenes, lo que hace que se consuma cada vez más.



Es importante recordar que el consumo abusivo de alcohol no es un problema exclusivo de nuestro país, es un drama mundial, a saber cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 6% de todas las defunciones. El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol.



Recientemente, se han determinado relaciones causales entre el consumo abusivo de alcohol y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida y más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto. Está comprobado que un alto porcentaje de situaciones de violencia, siniestros de tránsito y

conductas sexuales sin protección están directamente relacionados con el consumo abusivo de alcohol, y por ello es considerado como la droga más nociva a nivel mundial. Es en ese marco que la O.M.S, desde hace ya muchos años, a través de una estrategia mundial trabaja en la elaboración, comprobación y evaluación de intervenciones contra el consumo nocivo de alcohol, así como en la generación, recopilación y divulgación de información científica acerca del consumo y la dependencia del alcohol con las consecuencias sanitarias y sociales del mismo.



La O.M.S realiza propuestas de políticas e intervenciones que pueden aplicarse a escala nacional de manera complementaria y que tienen que ver con liderazgo, concientización y compromiso, respuesta de los servicios de salud, acción comunitaria, políticas y medidas contra la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, disponibilidad de alcohol, comercialización y promoción de las bebidas alcohólicas, políticas de fijación de precios, mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la embriaguez, reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y el alcohol de producción informal, seguimiento y vigilancia. Muchas de esas propuestas están en la Ley que está analizando el Parlamento Uruguayo, luego de dos intentos, del 2008 y 2013.



Pero lo más importante , mucho más incluso que el trabajo en conjunto de todos los partidos políticos es el nivel de concientización al que se ha llegado en nuestro país, concientización de la que estamos orgullosos de haber sido parte del proceso, ya que pasar de un estadoo en el que el consumo de alcohol era socialmente aceptado por ser inocuo a uno en el que 9 de cada 10 uruguayos está de acuerdo con la tolerancia “0” y que el 59% de los uruguayos jóvenes está de acuerdo en que se aumenten los impuestos a las bebidas alcohólicas, es un logro que como

uruguaya y como representante del Gobierno Nacional me llena de orgullo. Algunos puntos

interesantes de la Ley tienen que ver con que los comerciantes no le vendan alcohol a personas ya embriagadas, a la obligatoriedad de vender agua en todos los lugares de expendio de alcohol, a prohibir la venta de alcohol en lugares públicos relacionados a los deportes y a los jóvenes, a la atención a los adolescentes en los primeros niveles de salud con educación y prevención, a la extensión a todo el sistema educativo sobre las consecuencias del consumo de alcohol.



Sabemos que queda mucho por hacer en torno a esta nueva normativa, por ejemplo la

reducción del subsidio a la industria cervecera, para obtener mayores recursos para la educación… En fin, ponemos el tema para que en las diferentes Comisiones de este Legislativo y en la población en general este presente como insumo para seguir cambiando la cultura de consumo de alcohol que aún impera en la sociedad.



Solicitamos que nuestras palabras pasen a la Comisión Nacional encargada de la

elaboración de la presente Ley, a todas las Comisiones de nuestra Junta Departamental, a

la Comisión de Salud del Congreso Nacional de Ediles, a los grupos Bachilleratos Opción

Derecho de los Centros Educativos públicos y privados del Departamento para que

analicen la Ley y a toda la prensa del Departamento”.