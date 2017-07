“Todos tenemos que tener claro que una farmacia es para vender medicamentos para mejorar la salud de las personas”

LA DROGA EN EL URUGUAY. El Dr. Psiquiatra Guillermo Castro Quíntela es jefe del departamento de Psiquiatría del Hospital Británico y Catedrático de la Facultad de Medicina. Experto en adicciones explicó que la marihuana es 17 % más cancerígena que el tabaco. Asegura que la marihuana no es una droga blanda porque es 17 veces más cancerígena que el tabaco. Además produce alteración en la estructura anatómica de los espermatozoides.

“Hay muchas personas que no son conscientes de que la marihuana a la corta o a la larga tanto en el hombre como a la mujer le produce esterilidad porque disminuye el número de espermatozoides en el hombre y en la mujer produce una anovulación…”

Dr. Guillermo Castro Quíntela: La primera vez que aparece la legalización de la marihuana es en el año 1975 en Alaska; se sextuplica el consumo de marihuana un periodo de diez años y se decide suspender el consumo de la misma. Suecia se enorgullece de que es el país de Europa que menos droga se consume pero se arrepienten de que esas cifras no podían ser menores porque cometieron el error de legalizarla en la década del 80´.

El Reino Unido en el año 2010 suspende la legalización de la marihuana por su enorme influencia en la producción de esquizofrenia y en Holanda el proyecto es distinto, se comenzó con cuarenta gramos a los diez años se bajó a los treinta gramos y actualmente solo se pueden consumir solo cinco gramos y la tendencia es a seguir bajando y solo se vende a holandeses, nuestra experiencia no es única, es una experiencia internacional en la cual ha fracasado radicalmente. Cuando algo se permite el consumo aumenta.

Usted afirmó más de una vez que la marihuana es una droga pesada

Dr. Guillermo Castro Quíntela: Exactamente. La marihuana tiene la misma capacidad adictiva que el alcohol y la cocaína, aparte es una droga alucinógena, transforma la conciencia del individuo donde está demostrado que destruye la memoria reciente de la persona tanto que es más propenso a tener demencia en el futuro, hay cuadros de esquizofrenia que se ha descrito que es en pacientes fumadores de marihuana, yo siempre digo lo mismo todo chico que repite por segunda o tercera vez 4to o 5to de liceo en la mayoría de los casos es un fumador de marihuana y en eso uno nunca se le erra, la razón es que la marihuana produce desmotivación crónica. La marihuana produce alucinaciones y paranoia y muchas veces son difíciles de tratar. Al principio quita un deseo vital hacia el futuro, a la corta o a la larga empieza a generar depresión crónica y es el mayor productor de trastornos por pánico en la adolescencia incluso la depresión incide en la parte suicida. La marihuana es diecisiete veces más cancerígena que el tabaco, está comprobado científicamente internacionalmente. Yo recuerdo que al principio la propaganda que había hecho el gobierno anterior era que disminuía el glaucoma entre otras cosas y es totalmente una mentira, porque el glaucoma disminuye la presión del ojo por media hora o sea que la mujer tendría que tener la cabeza sumergida en una batea llena de marihuana aspirando permanentemente para que la presión del ojo se mantenga normal y en la propaganda actual están demostrando del uso responsable de una sustancia que es peligrosa o sea que el discurso cambió ciento chenta grados para poder legalizarla.

¿Cual es el perfil de una persona que consume marihuana?

Dr. Guillermo Castro Quíntela: No hay un perfil determinado. Las personas que consumen marihuana es por probar o adictos; generalmente tienen un desorden en la personalidad, agresores afectivos o agresores por ansiedad que tienen mayor tendencia a consumir estas drogas como una forma de auto medicarse. Hay muchas personas que no son conscientes de que la marihuana a la corta o a la larga tanto en el hombre como a la mujer le produce esterilidad porque disminuye el número de espermatozoides en el hombre y en la mujer produce una anovulación por eso muchas parejas fumadoras de marihuana son estériles.

El gobierno no enfoca esos puntos que usted mencionaba, no le hace conocer a la población lo mal que le está haciendo al organismo del ser humano.

Dr. Guillermo Castro Quíntela: No los enfoca porque yo creo que atrás de esto hay un paradigma, atacamos el tabaco; logramos que 36 % de adolescentes que se iniciaban en el tabaquismo bajara a 3 % y promovemos una sustancia que aparentemente es peor, es muy contradictorio el mensaje. No comprendo esa paradoja.

El consumo de marihuana no sustituye el consumo de otras drogas

Dr. Guillermo Castro Quíntela: Es imposible. Desde el punto de vista biológico; los receptores de membrana en el cerebro son distintos y el cerebro no reconoce una sustancia o la otra. El que busca la marihuana está buscando disminuir su ansiedad, al principio mejora la concentración después busca disminuir su ansiedad y termina generando síntomas depresivos. La pasta base funciona distinto es excitante, muchas personas que fuman marihuana terminan buscando drogas excitantes como por ejemplo esta última que nombramos por ejemplo la pasta base. La mayoría de las personas que consumen algún tipo de sustancia tiene algo previo y ese “algo” nunca fue estudiado. Muchos fumadores de marihuana son personas que sufren algún desorden de ansiedad como fobia social o algún tipo de ansiedad generalizada o buscan zafar de ese momento en primera instancia de la depresión cuando después caen en la trampa.

INTERNACIONAL

Dr. Guillermo Castro Quíntela: En otros países la marihuana está siendo un tema excesivamente grave y muy difícil de combatirla. Por más que haya clubes cannabicos o que la gente pueda plantar y pueda tener seis plantas no sé quién es el que va a controlar ese sistema. No se va a combatir el narcotráfico o que las personas tengan un número limitado para plantar sus plantas.

CANNABIS

Dr. Guillermo Castro Quíntela: Hay una confusión enorme de lo que es el cannabis que es la sustancia activa de la marihuana medicinal que está perfecto investigarla a ver si tiene propiedades para tratar algún tipo de enfermedades con lo que es la marihuana recreacional que es con otro fin. Hay sustancias que se están experimentando y estudiando para otras enfermedades pero no han dado resultados, está bien que se investigue como sustancia médica y no como una droga para que la gente lo use como forma recreacional.

¿Como se tomó la noticia cuando se enteró que iban a vender marihuana en las farmacias?



Dr. Guillermo Castro Quíntela: Me cayó muy mal porque muchos de los que opinaron indudablemente sin faltar el respeto no tenían la más mínima noción del tema y prestarse una farmacia que es un lugar donde tenemos que vender medicamentos para sanar a la gente y vender sustancias recreativas me parece una ridiculez. Todos tenemos que tener claro que una farmacia es para vender medicamentos para mejorar la salud de las personas.

Fuente: El Metropolitano