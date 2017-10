¿Tierra de nadie, es el estadio Matías González? Por equivocación apedrearon ómnibus en Artigas, de padres de jóvenes Sub 15 de Paysandú

FUTBOL CHACARERO EN ARTIGAS. Fotos desde Artigas. Gentileza de Sergio Feris del Portal Heroica Deportiva.

“Hola. Con respecto adentro del estadio todo bien. Hablamos cada uno de lo que se pretendía, colaborar jugadores. Cuerpos técnicos. Seguridad conjuntamente con los árbitros para contribuir todos en pos de un buen espectáculo. Hasta se resguardó el banco visitante con seguridad, ya que no está cubierto (habían tirado un par de piedras al banco), pero luego se calmó. Todo sucedida «normalmente» hasta que algunos padres de Artigas comenzaron a insultar a los árbitros a viva voz. Y todos sabemos como se comienza a degenerar el espectáculo cuando los espectadores comienzan con insultos. Finalizado el partido, a pedido de dirigentes locales, debimos esperar en el centro del campo, y esperar a que se retirara el público local, estaban muy nerviosos algunos. Ya con todo pronto para emprender el viaje nos avisan que habían apedreado el ómnibus de los padres. Estacionado detrás del de la delegación. Le informo lo sucedido a los dirigentes de Artigas y que se solicita la presencia de la Policía para poder salir a su resguardo. Llegan y el chofer del ómnibus procede a la denuncia, conjuntamente con la Policía Técnica hacen relevamiento donde se constata la rotura de un vidrio del ómnibus y un proyectil más que impacta en una camioneta que estaba estacionada al lado. No hubo ningún herido. Siempre a destacar y resaltar la disposición de Ricardo Barreneche, Gerente de la Liga, ante esta situación y lamentando lo sucedido. Quedó en hacerse cargo de la rotura del vidrio. Una vez finalizado denuncia y relevamiento se emprendió retorno custodiados ambos micros, por la Policía”, según el relato de un integrante de la delegación de Paysandú, que nos pidió absoluta reserva de identidad.

La violencia en las canchas del fútbol del interior de Uruguay, ha llegado a límites insospechados. Y la prensa a esta altura -contra todo tipo de violencia- no podemos ahorrar munición gruesa para denunciar los hechos y utilizar las palabras adecuadas para contar hasta el mínimo detalle… La crisis está transformando a todos, y si no que lo diga el colega sanducero Sergio Feris que con un leve parpadeo nos da cuenta de lo ocurrido en la ciudad de Artigas, coronando el nuevo peligro así:“Lamentable, y como ya se ha vuelto una costumbre en Artigas, están apedreando el ómnibus de los padres que acompañaron a la delegación sub 15 de Paysandú… ¿hasta cuándo hay que seguir soportando la violencia en Artigas por un partido de fútbol, vergonzoso, ya pasó con Wanderers, y si OFI no actúa de verdad en un día de estos se lamentará un episodio más lamentable, ya que es cuestión de puntería para que lastimen a alguien…”

Tomamos contacto con la Redacción del Portal Heroica Deportiva, para saber si al final todo el mundo sanducero estaba intacto, y se nos dijo:“Por suerte la delegación de los padres de los chicos sub 15, se encuentran bien tras recibir piedras de todo tipo, el ómnibus que los trasladó hacia Artigas. Lamentable episodio, se está esperando que llegue la policía técnica para poder comenzar el retorno a nuestra ciudad”.

Para finalizar también nos comunicamos con el director de la interminable Revista Todo Deportes de Paysandú, Héctor Bocha Corts, que estuvo presente en Artigas, y nos alcanzó a contar: “Como siempre: los artiguenses no aprenden más . Adentro se jugó duro pero terminó y todos se saludaron como debe ser. Los de afuera insultaron al juez, a los jugadores, y le arrojaron alguna piedra, pero afuera apedrearon el ómnibus de los padres que habían ido en excursión. Rompieron algún vidrio, estaba vacío, pero después no pasó nada. La policía acompañó a las delegaciones hasta la salida. Todo en paz”

EMPATE CON LUGAR A SUSTO

El viaje hasta la fronteriza Artigas tenía la incertidumbre de cómo estaría el campo de juego tras las intensas lluvias caídas en esa ciudad y por ende el recuerdo de que con campo en malas condiciones nuestro gurises no despliegan todas sus cualidades, así ya sucedió en Salto y en Bella Unión, fundamentalmente.

Finalmente calmó la lluvia en el campo del Matías González (con lugares donde el agua se hacía notar, pero que resistió para que con el correr de los minutos fundamentalmente la segunda parte se pudiera enhebrar algunas jugadas colectivas por parte de ambas selecciones.

La primera etapa mostró sin dudas la peor performance de nuestros gurises donde a pesar de tener un fuerte viento a favor solo rematamos en 40’ un tiro libre de lejos de E. Aldao que el meta rechazó al corner, luego a pesar de la predisposición de Castillo y Merello en el medio, pero sin acertar jamás en el pase luego de la recuperación, un bajo rendimiento de Janchuk y Firpo, sin acertar en las subidas ni Romero ni Jaén, con algunas corridas de Mendietta y la intención de Nico Fernández (golpeado en un par de oportunidades duramente) a Paysandú le quedó el acertado trabajo en defensa de Moriondo y Aldao, aunque despejaran sin tino y la buena gestión del meta Romeou salvando varias situaciones riesgosas saliendo presuroso a buscar la contención.

También Artigas con la buena conducción de Jordi López y Facundo Valenti, la peligrosidad de Tavárez y los libres de Moreira López y Quevedo, un remate de López con Romeou vencido que da en el horizontal, igualmente Paysandú llegaba al final del tiempo con un importante empate pero sobre el final una salida presurosa con un libre a favor genera una pelota alta y pasada, un quedo en la salida del fondo, Romeou que una vez más debe salir presuroso a buscar hacerse del balón, el mismo con los efectos del viento en contra para el local le queda , y su puñetazo en busca del despeje encuentra la humanidad de López que iba en busca del mismo: es penal, claro, sin objeciones y Valenti con tranquilidad pone el 1 a 0 y se va la primera etapa.

En vestuarios, G. Arias mueve el banco buscando, primero tranquilidad para no recibir más goles y luego en el intento de buscar mayor firmeza y encontrar el fútbol perdido, es así que aparece Presentado para afirmar el fondo (y lo logró con acierto el pibe) y de F. Rodríguez .

Igualmente un remate de López se va apenas arriba cuando se coreaba el segundo. A los 15’ se va expulsado Martins por nuevo foul ya con amarilla, Paysandú que mejoraba manda al campo 1º a B. Díaz, luego a F. Fernández luego a M. Agüero y cambia como quería el D.T. hay algunas jugadas que el meta Ferreira soluciona, pero también el local llega y tras un corner un cabezazo de Quevedo que se estrella en el lateral izquierdo de Romeou cuando se festejaba el tanto.

Y llega la jugada clave cuando en su afán por restar una pelota que rondaba el arco artiguense el defensa comete penal, hay discusiones de sí, fue afuera o adentro, pero el salteño López marca el punto fatídico y Mendietta con remate débil que por poco logra contener Ferreira que resbala pone el empate que pone a La Blanquita en una situación más cómoda con miras a la revancha. El partido crece en intensidad, en faltas, en protestas, hay una dura falta de Gómez que ve roja directa. Ahora con dos más insiste Paysandú en el ataque, pero también una falta de Mendietta deja afuera al temperamental y efectivo volante y los minutos finales son de alta tensión, finalmente el empate marca el final y un punto extremadamente valioso traen los gurises que definirán en casa y con un empate a 0 siguen en carrera, para ello deberán mejorar y mucho y esperar que se pueda jugar en un campo normal allí se verá.

Estadio Matías González (Artigas)

Árbitro Fernando López , V. Rodríguez y J. Suárez (Salto)

ARTIGAS 1: S, Ferreira; G. Gómez (72’ exp), A. Díaz, L. González y L. Silveira (71’ F. Píriz); G. Quevedo, M. Martins (55’ Exp) N. Moreira (E. Muñoa) y J. López (75’ C. Rodríguez); F. Valenti (R. Chagas) y D. Tabárez (S. Fernández).

PAYSANDÚ 1: Guillermo Romeou; César Romero (40’ Brian presentado), Zelmar Moriondo, Enzo Aldao y Fernando Jaén (65’ Federico Fernández); Nahuel Mendietta (76’ exp), Lucas Castillo, heber Merello ( 58’ B. Díaz) y Kevin Janchuk (40’ Facundo Rodríguez), Nicolás Fernández y Sebastián Firpo (71’ Matías Agüero) D. T. Guillermo Arias.

Informe Gentileza Hector “Bocha” Corts revista todo deportes.

Foto gentileza Ramon Mesias.