Tajante el presidente de la Sociedad Rural de Durazno:”Hubiera sido mejor que no hubiera anunciado nada”, refiriéndose al presidente de la República Tabaré Vázquez

EL AGRO DE PIE EN EL URUGUAY.

“Las medidas fueron insuficientes”, empezó afirmando en diálogo con el portal El Acontecer de Durazno. Y luego suma adjetivos para englobar los anuncios del Presidente de la República, vertidos a la opinión pública en una rueda de prensa que le insumió algo más de una hora y 20 minutos.

Rivas, que viajó a Montevideo junto con otros delegados el pasado viernes para concretar la entrega de la plataforma de reclamos de los movilizados, se ha transformado en una de las voces más requeridas del fin de semana, y especialmente ayer lunes, luego de conocida la batería de medidas del Dr. Tabaré Vázquez.

“Medidas absolutamente insuficientes. No teníamos muchas expectativas respecto a las medidas que pudiera anunciar hoy (por este lunes 29 de enero). Es más, creo que hubiera sido mejor que no hubiera anunciado ningún tipo de medidas y que hubiera dicho que van a seguir estudiando y evaluando antes de largar esto. No hizo más que ir a contrapelo de todo lo que se planteó. Sectorizó las medias, muy puntuales, muy limitadas, muy de corto plazo”, indicó el Ing. Agr. Rivas a este medio.

Uno de los primeros textos que surgieron luego del anuncio de Vázquez se posteó desde Presidencia de la República.

Bajo el título ‘Vázquez anunció rebaja del gasoil, electricidad y otras medidas de apoyo para arroceros, lecheros y horticultores’, sectores afines al gobierno hablaron de la rebaja de precio del gasoil, que puede llegar a 18,3% para los productores lecheros, arroceros y horticultores, merma en tarifas de energía eléctrica de modo diferenciado por escala de establecimiento arrocero y la constitución del Fondo de Garantía Lechera como las principales medidas anunciadas por el presidente Tabaré Vázquez en apoyo del sector agropecuario, tras la reunión de este lunes 29 con las gremiales del sector.

APLICACIÓN INMEDIATA

Acto seguido, delegados gubernamentales que se desempeñan en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) comenzaron a difundir la novedad. Sin alejarnos del departamento de Durazno, el Dr. José Luis Queirolo –director departamental del MGAP- hizo lo propio en sus redes sociales.

“Se entiende oportuno generar medidas de aplicación inmediata para atender algunas de las dificultades que afronta el sector agropecuario”, específicamente para productores arroceros, lecheros y de flores, hortalizas y frutas, dijo el presidente Vázquez, tras recibir a representantes de la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación de Cultivadores de Arroz.

Entre las principales medidas adoptadas, se cuenta, para los sectores arrocero, lechero y horticultor, una rebaja, a partir del 1° de marzo y por un año, del costo efectivo del gasoil a través de la devolución total del IVA para todos quienes no tributen el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE). La devolución se instrumentará en efectivo y no implica que los productores incurran en costo alguno.

“Se estima que esa rebaja del precio del gasoil incluirá al 90 % de los productores, equivalente a unos 5.500. Esta medida implica para los beneficiarios una rebaja efectiva de 18,3% en el precio del gasoil”, señaló el Presidente.

En otro aspecto y específicamente para el sector lácteo se constituyó el Fondo de Garantía Lechero por 36 millones de dólares, que permite reperfilar las deudas de 2.800 productores. También la extensión de la rebaja de la tarifa eléctrica en 15% entre enero y marzo, que beneficia a 3.600, medida que ya fue implementada en el segundo semestre de 2017.

También, la congelación de los arrendamientos para los productores familiares lecheros en tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC), que favorecerá a 1.050 establecimientos.

POCO IMPACTO

Alvaro Rivas, luego de escuchar atentamente los anuncios, fue la fuente de consulta para medios de todo el país, ávidos por conocer la opinión que le merecía a los autoconvocados esta pronta reacción de Presidencia de la República.

“Son de poco impacto, por lo tanto lo único que hizo esto fue generar más malestar en todo el movimiento, en la gente, en las gremiales que se fueron absolutamente decepcionadas de la reunión. Así que me parece que no se comprendió, no se ha entendido todavía el mensaje. Va a ser difícil así, pero hay que seguir”, concluyó Rivas en su conversación con El Acontecer.

AL PARLAMENTO

Desde los sectores opositores al gobierno, tanto Partido Nacional como Colorado, distintos legisladores coincidieron en la misma línea que Alvaro Rivas, calificando las medidas como insuficientes.

Alvaro Delgado desde el PN, José Amorín Batlle desde el PC, fueron algunas de las expresiones más rotundas en la negativa a estos anuncios.

Resta destacar que se deberá instrumentar las decisiones, y para ello se tendrá que elaborar un proyecto de ley que era enviado al Parlamento ayer mismo.