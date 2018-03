El Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU) asegura que McDonalds:“No genera garantía de puestos de trabajo decentes, es una empresa represora, que promueve conductas individualistas, premia la obsecuencia de formas denigrantes y obliga a sus trabajadores a comer hamburguesas todos los días”

TRABAJOSO URUGUAY.

La noticia recorrió el mundo y hasta llamó la atención de publicaciones europeas. Cuando se informó que el gobierno subsidiará entre el 60% y el 80% del salario de jóvenes de contextos críticos, que sean incorporados para su primera experiencia laboral en McDonald’s, una pregunta surgió de manera casi inmediata: ¿El espíritu de la iniciativa apuntaba a favorecer mediante subsidio a una multinacional que no respeta a sus trabajadores?

Según explicó al Portal la secretaria general del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU), Fernanda Aguirre, esta empresa no tiene convenio colectivo “porque se negó a firmar todas las reivindicaciones de los trabajadores” en la ronda pasada. “El sindicato por supuesto que quiere promover el empleo juvenil especialmente para aquellos que se encuentran es situación de vulnerabilidad pero lo que solicitamos es que el beneficio de esta iniciativa no se le permitiera a aquellas empresas que no tuvieran convenio, ya que la ley de empleo juvenil está sustentada en base a un fondo tripartito entre empresarios, gobierno y trabajadores. Entonces, es inadmisible utilizar dinero del fondo de los trabajadores para pagar parte de los sueldos de una empresa que no tiene acuerdo con el sindicato de rama y que se negó a las reivindicaciones más básicas”.

Aguirre dijo que además la empresa “no genera garantía de puestos de trabajo decentes, es una empresa represora, que promueve conductas individualistas, premia la obsecuencia de formas denigrantes y obliga a sus trabajadores a comer hamburguesas todos los días, salvo que sean particularmente alcahuetes, y entonces sí se les deja comer un alimento saludable, por lo que genera enfermedades en gurises jóvenes”.

Otro de los aspectos que desde el sindicato se ha denunciado ante la Dinatra, refiere a la estigmatización y acoso a trabajadoras por tener más de 24 o 25 años “y tratarlas de viejas”. La secretaria general del SUGHU remarcó que la actitud de la empresa con la alimentación de sus propios trabajadores es “una barbarie”.

En este sentido afirmó “que la alimentación de McDonald’s no es saludable no es ninguna novedad para nadie”. En relación a las condiciones de salud laboral, Aguirre sostuvo que el sindicato ha denunciado ante la Dinatra las consecuencias psiquiátricas que experimentaron algunas trabajadoras por ser estigmatizadas “por viejas” y terminan siendo expulsadas de hecho “porque tienen una práctica terrible de acoso moral que dejan a la gente con problemas severos de autoestima y estabilidad emocional”.

No da



Para la secretaria general del SUGHU, las buenas intenciones de la ley de empleo juvenil no se condicen con las prácticas hacia los trabajadores de McDonald’s. “Podríamos hacer una lista durante horas de las razones por las que no corresponde que se los beneficie” con el subsidio. “Lo que nos genera mucha indignación como sindicato es que pudiendo evitar cometer este tipo de errores, el Poder Ejecutivo no se digne a hablar con el sindicato de la rama antes de firmar un acuerdo de este tipo” subrayó. “¿A quién consultaron (desde el PE) para confirmar que McDonald’s es un empleador genuino y que no va a enviar a sus trabajadores jóvenes a la picota? A nosotros como sindicato no. Y es un tremendo error hacer cosas a espaldas de los trabajadores”. Aguirre subrayó la coincidencia en buscar alternativas para promover el empleo juvenil decente pero “en empresas que realmente le den una oportunidad de inserción y de trabajo digno a la muchachada, y claramente no es en nuestra opinión el caso de McDonald’s”.

Los mismos pero subsidiados



El otro aspecto clave en los cuestionamientos del sindicato al acuerdo del gobierno con la multinacional es que el fundamento de la iniciativa se basa de empleo juvenil apunta a promover empleo en la franja entre 15 y 29 años “y esta franja etárea es la que siempre contrató McDonald’s o sea que vamos a pagarle parte del salario, con el fondo de todos, a McDonald’s para que contrate lo mismo que ya contrata y esto es escandaloso” sentenció.

Fuente: PIT CNT