Se largó la guerra de toda la vida entre OFI y la AUF. Se votó: “Prohibición pases a Racing Club de Montevideo”.

INTREGRACION OFI – AUF. Desde Paysansú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. La Asamblea llevada a cabo el pasado 30 de junio en la AUF, en la que no se puso a votación el estatuto que exige FIFA y que incluye a OFI, tuvo su primer gran coletazo: OFI decidió ayer, por unanimidad de su Consejo Ejecutivo, que el fútbol del Interior no realice traspasos con destino a Racing de Montevideo, en principio hasta el próximo 31 de octubre. Así, los racinguistas no podrían sumar jugadores del Interior en el período de pases de las formativas, y tampoco pensando en el Clausura de Primera División.

La decisión fue rápidamente transmitida a los clubes en la circular Nº 2336, con la referencia “Prohibición pases a Racing Club de Montevideo”.

La misiva señala lo siguiente: “En atención a los hechos y expresiones vertidas por parte del Sr. presidente de Racing Club de Montevideo y que fueron de público conocimiento, con motivo y en ocasión del proceso de reforma del estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, en el ámbito de sus competencias y facultades, en sesión del 4 de julio de 2017, resolvió por unanimidad: Prohibir a las instituciones afiliadas (Ligas y clubes) otorgar consentimientos de transferencias de cualquier tipo a favor de Racing Club de Montevideo, hasta el 31 de octubre de 2017 inclusive”.

“No participa en la vida del fútbol uruguayo”

En la Asamblea del 30 de junio en la AUF, los clubes dejaron en claro que su gran preocupación pasa por el Artículo 20 del estatuto que FIFA exige se apruebe. Es el que hace referencia a la integración del Congreso (hoy Asambleas), en el que dentro de los 31 votos posibles OFI tendrá seis.

FIFA pretende que en los futuros Congresos cada uno de los 16 clubes de Primera División tenga un voto; habrá seis votos para el ascenso, y otro tendrá la Segunda División Amateur; seis serán de OFI, y uno del fútbol femenino y otro del fútbol sala.

¿Qué dijo Rodríguez para provocar la reacción de OFI? Al pedir la palabra hizo referencia a lo indicado en la Asamblea del 30 de marzo por Jorge Mowinckel, uno de los enviados de FIFA, citando que en el Congreso “la representatividad de cada una de las federaciones debe reflejar la realidad del fútbol”.

Y apuntó: “Me parece fenómeno que refleje la realidad del fútbol, que vayamos por un estatuto que refleje la realidad del fútbol, y que participen todos los distintos aspectos del fútbol, en su verdadera proporción. Hoy, pretender que tiene seis representantes un fútbol que no participa en lo absoluto de la vida del fútbol uruguayo, contra equipos (…) que son más que centenarios, fundadores de esto, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, me parece un poco fuera de la realidad”.

No se hizo esperar

La delegación de OFI en la Asamblea aguardó durante varios minutos para contestar. Hasta que tomó la palabra el presidente, Gustavo Bares.

“Muchos recordarán que hace un tiempo planteamos que OFI no fue quien propuso integrar el estatuto. Cuando vino FIFA por primera vez planteamos la posibilidad de quedar afuera, pero nos hizo entender que deberíamos estar y participar. Tampoco fue OFI la que puso los números que se manejan, (pese a que) alguno tiene miedo de que OFI tenga un voto más o menos en la Asamblea”, dijo.

Y agregó: “Por otro lado, queremos que quede en actas que OFI está dispuesta a aprobar el estatuto (…) pese a que nos plantearon cambios y accedimos. Por último, con lástima y mucho respeto, he escuchado palabras del señor presidente de Racing, que dice que nuestra organización no pertenece al fútbol uruguayo. Le quiero recordar que el jugador Nicolás Sosa, actual goleador de su club, hace un año que está en su club y le costó solo 20 UR el pase. En estos 20 años fue formado por Wanderers de Melo, de OFI. Increíblemente el presidente que dice que nuestra organización no existe hoy tiene a su goleador en el club. Quédese tranquilo que mañana (sábado) le voy a comunicar a los 650 clubes que el presidente de Racing entiende que nosotros no pertenecemos al fútbol uruguayo”.

Y sentenció que el goleador de Racing “es uno de los tantos jugadores que tiene cada una de las instituciones que están acá, y el costo que han tenido para ser profesionales son 20 UR”.

Tras otras intervenciones, Rodríguez intentó explicar sus palabras anteriores: “Mi referencia era al estatuto jurídico con respecto al profesionalismo, el estatuto del jugador, del entrenador… No me refería al aporte deportivo que sería innumerable”.

Neira, aliviado

El cuestionamiento a los seis votos no es solo de Racing. Liverpool se sumó, al igual que Wanderers.

En la Asamblea, el Dr. Eduardo Neira, integrante de la comisión que recibió las propuestas clubistas para realizar cambios en el estatuto que fueron estudiados por FIFA, se mostró aliviado: “Se dejó de dar vueltas, afortunadamente, y aparecieron los temas más controversiales. Ayer (jueves) estos temas estuvieron arriba de la mesa. Fundamentalmente el Artículo 20. Fue duramente cuestionada la integración del Congreso, por qué participaba determinada organización de las decisiones del fútbol profesional (…) El tema básico es el Congreso y su integración, básicamente planteado por una parte de la comisión: concretamente por qué OFI participaba en ese Congreso”.



José Luis Palma, presidente de Liverpool, afirmó luego: “Me voy mucho más tranquilo hoy (viernes) que el 30 de marzo porque están sobre la mesa cosas que estaban vivas pero ocultas por omisión nuestra. Hoy se llamaron las cosas por su nombre: hay discrepancia en la composición del Congreso, qué es el fútbol uruguayo, pero me parece muy clara la exposición de Racing. Definir qué es el fútbol uruguayo y en función de eso que haya el reparto de poder que corresponda. Pero pongámonos de acuerdo en cuál es la torta a repartir”.