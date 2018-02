Réplica de periodistas deportivos de Young, que se sienten molestos por el audio publicado sobre la burla a la agresión al árbitro Di Maggio

NUEVO PERIODISMO EN EL URUGUAY.

Uno de nuestros maestros nos advirtió un día:“Un buen cronista deportivo debe tener una caparazón que lo proteja de la más repetida de las preguntas: ¿Cómo anda el periodismo?” Es comparable a la salud de los enfermos, como diría Cortázar, parece que estuviera en terapia intensiva. Siempre al borde de los extremos… Gloria cuando se gana, desastre y paredón cuando se pierde.

Por suerte, y como algunos enfermos, hay un periodismo que sigue vivo y coleando, más allá de los resultados. Y, si no, hagamos un rápido repaso clínico.

El audio en cuestión y que por estas horas es de extrema discusión, nos llegó vía twitter de Valentin Fletcher (@vale_flet Periodista – Investigador – Productor de @lasvoces1010 – Estudios centrales en @futbolvivo1410 – Salteño radicado en Montevideo, pero salteño ante todo), siendo fechado el 2 de febrero, bajo el título:”Repudiable la actitud de éstos periodistas de Young que festejan la cobarde agresión contra el árbitro del partido Young – Mercedes por OFI”, adjuntando el vídeo con la imagen del árbitro Fernando Di Maggio lesionado y caído en el suelo. Si ingresan podrán notar ustedes mismos lo que le estamos contando…

Y ahora el periodismo se sumió en la angustia…

Recibimos y Publicamos:

MAL INFORMAR Ó INFORMAR MAL Ó DESINFORMAR ES UN GRAN DEFECTO, PARA AQUELLOS, QUE NO CORROBORAN LA INFORMACIÓN…

(Audio) Infraganti relato: de periodistas de Young festejando la brutal agresión contra el árbitro Fernando Di Maggio (sic)

– Artículo aparecido en Diario Uruguay –

Sr. Eduardo Mérica. Estimado colega.

Lamentamos mucho, que con la vasta experiencia que tiene Ud. en esta profesión, salga tan liviano a “castigar” a los periodistas locales de tres medios que estuvimos esa noche cubriendo dicho partido, donde se le agrede en forma canallesca al árbitro Fernando Di Maggio, con las repercusiones, que ya son tema nacional en el fútbol de tierra adentro. Es cierto sí que el audio se pudo conocer horas después, como Ud. lo da a conocer, pero nada tienen que ver los periodistas locales, sino que, fue un audio aparecido en una empresa local del medio, donde 2 ó 3 personas, (vaya uno a saber con que fin) arman un reportaje falso, aunque un tanto fuera de lugar por lo que había pasado horas atrás.

Ninguno de los que aparecen en el audio, son “periodistas”, ni estamos acostumbrados a esconder la información como Ud. en forma muy liviana lo expresa en su artículo; ni nos vendemos, por publicidad de la comuna, como Ud. agrega, ya que en mi caso, no tengo pautas publicitarias con la Intendencia.

Quiero pensar, que su apresuramiento lo lleva a equivocarse en este caso; donde si Ud. hubiese llamado para saber detalles del audio al respecto, cualquiera de los periodistas locales, le habrían comentado de que se trataba.

Es más, para nada estamos a favor de cualquier tipo de agresión; y así lo hemos expresado, pero que se nos quiera tildar de “esconder información” no nos cabe en este caso.

Sí se pude catalogar de una “joda” de mal gusto; y ahí sí se la llevo, pero todo lo demás dicho sobre los periodistas locales (dónde me involucra en forma general), no sólo están de más, SINO INOPORTUNAS por parte suya, ya que finalmente, el que MALINFORMA, termina siendo Ud.

Como siempre a sus órdenes… Luis E. Suárez, titular de Radio INFINITA YOUNG, radio online con transmisiones deportivas, de 8 meses de vida, apareciendo por Internet y con estudios, en la ciudad de Young.

Nota: Me gustaría que esta respuesta aparezca en su medio, para aclarar a la población en general, la verdadera historia de ese audio que Ud. sube a su medio, y muy ligeramente, castiga a los periodistas locales.

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN FACEBOOK

Sergio Arias-Moreira Francamente, deleznable!!!.

Tabaré López X lo menos el se atreve lo q los demas “periodistas” no hacen!! se atrevio hablar y no como los otros a los cuales el viejo ese d mierda mujica fue y les dijo q es lo q tienen q decir!!!

Angie Rosano

Señor periodista quiero que sepa que esta mal informando, y los periodistas y la ciudad de young esta cansada de la mala información que ustedes están dando, le informo que ese audio no es de ningún periodista, sino es de dos personas que hacen una broma haciendo una falsa entrevista( esta en cada uno pensar si es de buen o mal gusto dicha broma) que fue pasada por whatsapp y llego a gente muy mal intensionada y mal informada espero pidan disculpan y dejen de difamar.

Vero Varietti Martínez Están divulgando una noticia errónea! No son periodistas los que hablan en el audio, son amigos que siempre que termina un partido hacen una “entrevista en broma” mediante un audio, pero en este caso ese audio se hizo viral! Simplemente eso!.

Ana Nela Portela Suárez Mentiroso!!! No te da vergüenza mentir IMPUNEMENTE y ensuciar el trabajo de toda una vida, por NO CHEQUEAR LA INFORMACIÓN?

LAMENTABLE Eduardo Mérica!!!.

Susana Almada Ve está ves era que young no entraba en selecciones y que cagada.

Roberto Raul Valdomir Valdomir Lamentable todo lo que paso el Club Peñarol de young repudia totalmente los hechos. Y debemos enfrentar de pie y sin protestar las penas que se nos impongan . Como decian los viejos maestros la letra con sangre entra.

Ana Nela Portela Suárez NOOOOO CACO !!! De la prensa nadie dijo una barbaridad de esas, FUERON DOS PARTICULARES queriéndose hacer los graciosos y se grabaron un Whatsapp que después se viralizó. Debemos estar más atentos porque después caes en la “volteada” por unos guarangos. Y NADA SERIO lo de Eduardo Mérica que DICE SER PERIODISTA y ni siquiera preguntó lo básico: quién es el periodista que entrevista? De qué medio es? quién es el que declara esa imbecilidad?.

Carlos Battistessa Lo dijeron o no lo dijeron, esa es la cuestión? como fue Ana?.

Ana Nela Portela Suárez Marilyn Nini Aguirre: eso es una chantada de un descerebrado que quiso ser chistoso. CON ESTAS COSAS NO SE JUEGA!!! Y así vamos quedando todos mal por un grupete de inadaptados que SÍ AGREDIERON AL ÁRBITRO!

La publicación Diario Uruguay NO ES SERIA!

Marilyn Nini Aguirre Que triste saber que nosotros mismos alentamos la violencia . Hay niños señores ,mujeres embarazadas que van a disfrutar de un partido, increíble este relato la verdad., siento tristeza ,porque mi hijo apenas llego ,no me dijo Mamá gano tal o cual cuadro. me relato toda la violencia que vivió él y muchísimos niños más . Vamos Bien 😔

Ana Nela Portela Suárez

Con tal de ensuciar, todo sirve!

Triste lo del colega Mérica, muy triste!

No tenía fuentes para consultar?

Ahora ni nos conoce?

Bien Tercer Tiempo por la respuesta

#hartadeloschantas