El ratón que apareció en una lata de refresco (o cómo Pepsi admitió que su bebida disuelve ratones)

HELARTE. ¿Qué posibilidades hay de que abras una lata de refresco y te encuentres en el interior un ratón? Probablemente dirías que alguna cifra cercana a cero. Esta es la historia del hombre que llevó a Pepsi a juicio por ello, y de cómo el juicio acabó convirtiéndose en un extraño ensayo científico.

Los relatos que cuentan casos de animales muertos en el interior de algún producto de los supermercados se remontan a muchos años atrás, incluso en algunos casos es verdad pero, ¿un ratón en el interior de una lata cerrada?

LA DEMANDA

En noviembre del 2008, un trabajador de una compañía petrolera llamado Ronald Ball llama a Pepsi y le comunica que había encontrado un ratón muerto dentro de una lata de Mountain Dew. Como respuesta, Pepsi se reunió con Ball para recoger el ratón (según el abogado de Ball). Más tarde, el hombre acaba presentando una demanda contra el gigante por 50 mil dólares en daños y perjuicios.

Sin embargo, todo esto no llegó a los medios hasta enero del 2012, con el juicio a punto de comenzar. Entonces el propio Ball dijo a los medios que:

Después de comprar la lata de Mountain Dew la abrí y bebí un trago. Una vez que vi al ratón, lo único que sé es que me puse inmediatamente malo y comencé a vomitar.

Muy importante también, Ronald explicó a los medios que posteriormente vertió la bebida en una taza y que junto a la taza el ratón muerto cayó de la lata. También confirmó que antes de comprarla, la lata estaba sellada y no había sido perforada o manipulada.

La insólita respuesta de Pepsi

Para aquellos que no lo sepan, Mountain Dew es un refresco cítrico de Pepsico. La bebida ha sido motivo de muchas críticas en varios países, principalmente y según algunos expertos, por su elevado contenido en cafeína.

Sea como fuere, el mismo mes que se hacía pública la demanda del señor Ball, el mundo descubrió cómo Pepsi estaba planeando defenderse. En una declaración jurada, la compañía trato de desestimar el caso a través del testimonio de un experto.

Dicho testimonio fue alucinante: según el patólogo veterinario Lawrence McGill, era totalmente imposible que Ball encontrara un ratón en la lata de Mountain Dew porque, incluso si un ratón hubiera estado en la lata, se habría disuelto en una especie de sustancia gelatinosa “después de 30 días”.

Además, al parecer la lata se había enviado y sellado en agosto de 2008. Gill también afirmó que el ratón era demasiado joven como para haberlo encontrado en la lata cuando estaba sellada. “Para entonces no habría nacido”, dijo.

Según la increíble declaración de McGill, si un ratón está sumergido en un líquido con la acidez de Mountain Dew, lo siguiente que ocurrirá debido a la acidez normal del fluido es:

Entre cuatro días y un máximo de siete días en el fluido, el ratón no tendrá calcio en sus huesos y estructuras óseas.

Dentro de cuatro a siete días en el fluido, la estructura abdominal del ratón se romperá. Su cavidad craneal (la cabeza) también es probable que se rompa dentro de ese período de tiempo.

A los 30 días de exposición al fluido, todas las estructuras del ratón se habrán desintegrado al punto de que, excepto la cola, no serán reconocibles y, por lo tanto, el animal en sí mismo no será reconocible tampoco. En cambio, después de 30 días en el fluido, el ratón se habrá transformado en esa sustancia “gelatinosa” de la que hablaba.

La ciencia entra en el caso

En los días que siguieron a la revelación de McGill, muchos periodistas hablaron con bastantes expertos en un intento por verificar las afirmaciones de Pepsi. Un investigador de la Universidad de Guelph llamado Massimo Marcone dijo que Mountain Dew no podría haber causado cambios físicos a un ratón dentro de un recipiente de refresco, pero según el hombre:

No habría suficiente ácido en la lata para comenzar a causar esos cambios físicos en el ratón. El ratón empezaría a descomponerse, no habría suficiente ácido para preservar el ratón. Comenzaría a oler mal. Pero decir que el ratón se disolvería en unos 300 mililitros de refresco, es bastante difícil.

Sin embargo, si el ratón se hubiera colocado en una tina gigante llena de refresco durante un largo período, entonces tal vez sí se desintegre. Aún así, si miras una lata de Cola, tiene alrededor de una gota de ácido fosfórico en toda la lata. Esto es una cantidad minúscula. Así que, aunque la gente diga que puede, creo que es eso es solo un mito.

Sin embargo, esto no es lo que Yan-Fang Ren, investigador de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester, le dijo a Scientific American:

Mountain Dew podría ser capaz de disolver un roedor en el transcurso de unos pocos meses, principalmente porque el ácido cítrico que contiene erosiona los dientes. Sin embargo, disolverlo no significa que vaya a desaparecer, porque todavía existiría tejido blando.

Para Ren, Mountain Dew contiene ácido cítrico, una sustancia que se encuentra naturalmente en los cítricos y que existe como un polvo en su forma purificada e industrializada. La mayoría de los refrescos cítricos se mezclan para darles a las bebidas esos sabores tan peculiares, mientras que la mayoría de las colas, como Coca Cola y Pepsi, incorporan ácido fosfórico para el mismo efecto.

Tras las alegaciones, la demanda finalmente no llego a juicio y se cerró cuatro años después sin hacerse público el acuerdo (si lo hubo). Pero para los anales de la historia quedó la sorprendente defensa de Pepsi, vista por muchos analistas como una metedura de pata, ya que al tratar de ganar la batalla a toda costa, acabaron afirmando que su bebida era una lata, esencialmente, de ácido de colores.

Por cierto, queda la gran pregunta, ¿se podrá realmente disolver un ratón en un refresco como Mountain Dew?

Fuente: Gizmodo