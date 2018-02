¿Quién dijo que Radio Colonia cerró sus puertas? Su director lo desmiente y recalca que se trabaja con normalidad en la emisora

NUEVO PERIODISMO. A raíz de los rumores y notas que salieron en algunos medios tanto uruguayos como argentinos sobre el inminente cierre de la emisora RADIO COLONIA, La Colonia Digital realizó el viernes pasado una entrevista exclusiva a su director y presidente de la emisora, Sr .Carlos Leguísamo para dar la versión oficial de los hechos. El mismo nos atendió muy amablemente en su oficina, situada en el emblemático edificio de Radio Colonia de nuestra ciudad, en la tardecita del viernes 16/2.

LC: Carlos, gracias por recibirnos y por darnos la posibilidad de hacer esta nota. La primera pregunta tiene que ver con los rumores, trascendidos, y publicaciones que se realizaron en distintos medios sobre el inminente cierre de Radio Colonia. Incluso algunos medios dieron por sentado que la empresa ya había cerrado y despedido a sus empleados. ¿Qué hay de cierto en esos rumores y esas publicaciones?

CL: Nada, no hay nada de cierto. Radio Colonia no cerró sus puertas, no despidió a ningún empleado y sigue trabajando con toda normalidad como puedes observar. La gente está trabajando como todos los días y se está transmitiendo en vivo mientras hacemos la entrevista, el programa “Vuelta Previa” en su horario habitual cuando hay carreras. La empresa no despidió a ningún trabajador y está trabajando con su plantilla completa .Los únicos empleados que no están trabajando hoy, son los que salieron con su licencia anual.

LC: Podrías hacernos un breve resumen de cómo se compone Radio Colonia, que empresa está a cargo y cuál es tu función en la misma?

CL: Radio Colonia es un medio con una tradición y una historia importantísima en la radiofonía del Rio de la Plata. Participó activamente en la defensa de la democracia en ambos lados del Rio de la Plata, como periodismo independiente. Es una emisora de radio uruguaya que emite desde Colonia del Sacramento, en los 550 KHz de la amplitud modulada. Fue fundada en 1933 con el nombre de Radio Popular, y tomó su actual denominación en 1940.Hace muchos años ya que se convirtió en una sociedad anónima, que es Radio Colonia S.A con accionistas reconocidos y autorizados por la Unidad Reguladora de los servicios de Comunicación (URSEC). Y esos accionistas son el Sr. Yhuber Silva y Omar Macri y yo soy el presidente de esa sociedad.

LC: FM Mágica que también se nombra en las publicaciones de estos días pertenece a los misma sociedad anónima?

CL: No, para nada. La 93.5 o FM Mágica pertenece a K Love SRL, integrada por dos directores quienes son: el Sr. Fredys Cabrera y quien les habla, pero no tienen nada que ver con los accionistas de Radio Colonia. La confusión se presta, porque compartimos el mismo lugar de trabajo, dado que Radio Colonia alquila a la Fm todo el piso superior de este edificio, y la planta transmisora, y compartimos el mismo lugar de trabajo y me comparten a mí que al mismo tiempo soy presidente de una y director de la otra. Pero son dos empresas independientes y con realidades también muy distintas.

LC: Aclarado este punto y luego si quieres nos volveremos a explayar sobre el tema de esas realidades, podrías contarnos un breve resumen de lo acontecido en la famosa reunión del día miércoles con los trabajadores de Radio Colonia?

CL: Primero quisiera aclarar que la reunión del día miércoles, fue convocada por mi persona y fue una charla amena entre compañeros de trabajo. Y esta reunión surge porque históricamente Radio Colonia pagó sus sueldos antes del día 5 de cada mes, y este mes, se presentó la situación que pudimos pagarlos recién el día 9 (lo cual está dentro de lo que marca la ley) Entonces cuando el día 5, 6 ó 7 no se habían pagado aún los sueldos, la gente, lógicamente se preocupó y me pidieron que les contara oficialmente que estaba ocurriendo. Y fue en ese marco, que yo organice una reunión con todo el personal de la radio para dar las explicaciones del caso. Lo que les dije en esa reunión es que estábamos viviendo una coyuntura económica compleja, porque enero y febrero baja mucho la venta de publicidad y se enlentece el cobro de las mismas. En el marco de la realidad que existe en el mercado publicitario tradicional, que se ha disminuido considerablemente, y que los empleados lo saben mejor que nadie, porque escuchan las tandas publicitarias cada vez más cortas, yo, respondí a lo que ellos me preguntaron que era por el futuro de la empresa y de sus fuentes de trabajo, les dije con total franqueza que el peor escenario posible a futuro, podría ser el cierre de la misma, pero que en el medio de ese camino, hay otros no tan pesimistas, que estamos evaluando otros escenarios posibles, con negociaciones y contratos de programas que por naturaleza comercial no puedo difundir porque aún no se han firmado, pero que el espíritu de la empresa está lejos de querer cerrar y que estamos haciendo todas las negociaciones posibles para poder preservar la fuente de trabajo de la totalidad de los compañeros. Sin embargo, la realidad es que la empresa no escapa a lo que se está viviendo hoy en día en todos los medios de comunicación tradicionales, tanto en el Uruguay como en Argentina, El año pasado cerró canal 8 de Rosario, porque no le cerraban los números a sus dueños y muchos medios de Montevideo han reducido considerablemente su personal. Esta realidad duele, es injusta, y nosotros estamos tratando de que el medio logre sobrevivir a la tormenta en la que estamos inmersos. Pero en ningún momento se planteó un escenario de cierre inmediato como única solución al problema. Lo que yo les explique a mis compañeros era que el buen nombre de los directivos de la empresa estaba por encima de lo que pudiera ocurrir y que en el peor de los escenarios ellos iban a honrar su palabra de utilizar todos los recursos posibles a su alcance, antes de tomar la decisión de un cierre definitivo.

LC: En una nota realizada por el diario El Observador, hace pocos días, hace referencia a esta coyuntura del mercado publicitario, en donde los canales de televisión abierta uruguayos presentaron una baja del 30% en sus ventas publicitarias en los últimos 10 años (y eso que son ellos los que se llevan la porción más grande de la torta publicitaria uruguaya). Las últimas mediciones realizadas por la Audap (Asociación de Agencias de Publicidad del Uruguay) hablan de una reducción de la inversión publicitaria tradicional que sigue en franco descenso contra una publicidad digital en está en creciente aumento.

CL: Claro, y el grado de penetración del internet en los hogares uruguayos es el más alto de Latinoamérica, con lo cual, es muy difícil competir con ellos. La batalla ya la tenemos perdida de entrada, dado que los costos que se manejan de publicidad en estos medios digitales y en las redes sociales son mucho más bajos que el costo del segundo de la tanda publicitaria en cualquier radio . A eso súmale, que los costos de producción de contenidos en medios tradicionales son muy altos, y ni hablemos de los costos de mantenimiento de equipos y su carga energética que son enormes. Hoy cualquier pyme que sepa manejar una red social y tenga una tarjeta de crédito prepaga internacional te arma una campaña publicitaria en las redes sociales en cinco minutos, y a muy bajo costo, con lo cual es casi imposible competir. También los medios tradicionales hemos perdido al público joven que ya no consume los medios tradicionales y sólo consumen lo que ven en las redes.

LC: Cuantas personas trabajan en Radio Colonia actualmente?

CL: Son 16 personas, no 20, ni 30 como se dijo por ahí. Y es algo casi inexistente ya, que en una radio tenga; cuatro funcionarios trabajando en turnos distintos en la Planta Trasmisora, un grupo operadores que cubre todos los turnos en Estudios, un equipo de prensa que se encarga de los informativos, locutores profesionales y personal administrativo. El 80% de la gente que trabaja en Radio Colonia tiene un promedio de más de 30 años de trabajo en la empresa. Para algunos este fue su primer y único trabajo, y otros se han ido de la empresa porque se jubilaron. Lo cual habla por sí solo de cuál es el espíritu de los dueños y accionistas de la empresa que ha tenido una rotación mínima de su personal en los últimos 40 años de su historia.

LC: Se ha hablado mucho estos días, y se menciona al empresario argentino Daniel Hadad como dueño de Radio Colonia, que hay de cierto en este rumor?

CL: Este rumor viene circulando desde hace tres años (desde febrero del 2015) y ya lo he aclarado varias veces y a distintos medios, y lo vuelvo a aclarar ahora contigo en esta nota. El empresario argentino Daniel Hadad hace aproximadamente, tres años atrás, manifestó su intención de comprar Radio Colonia, lo cual hizo mediante un escrito formal que se presentó ante la URSEC, quien es el ente regulador de Medios del Uruguay y la que tiene el poder de otorgar o rechazar los pedidos de compra de medios. La intención de compra estaba sujeta a la autorización del Poder Ejecutivo. La misma fue observada, por lo cual el Sr. Hadad retiró la oferta. Y allí termino la historia. Lógicamente, no conozco ningún empresario que tenga intención de comprar algo sin verlo. Por lo tanto es verdad que vino a Colonia a conocer la radio. El resto de la historia si vino en helicóptero y si comió o no un asado ya forma parte de un mito urbano y no me parece que sea relevante en absoluto, porque en definitiva la intención de compra quedo anulada.

LC: Radio Colonia tiene alguna relación con alguna empresa argentina?



CL: Si, claro. Radio Colonia como cualquier otro medio radial tiene un porcentaje de contenidos propios y otros que no lo son. Con la particularidad que al ser Radio Colonia una emisora de largo alcance (penetra en casi todo el territorio uruguayo y en la Argentina, tiene un excelente alcance, muy potente que cubre la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa fe, Córdoba, etc.) es lógico que los contenidos estén dirigidos hacia los dos países. Por lo tanto tenemos una consultora que tiene la exclusividad de la comercialización de la venta para la Argentina y que nos ayuda y nos asesora sobre algunos contenidos, esa empresa se llama Gestión Radial S.A y esta dirigida al mercado argentino. La gente suele confundir esto como si las empresas productoras o encargadas de comercializar algunos productos fueran las dueñas de la radio, y no es así. Sólo tiene la representación exclusiva de la venta de algunos programas y de alguna forma colabora en el diseño de algunos contenidos. Pero también tenemos una empresa que nos hace el mismo trabajo, para el público uruguayo. Y esa empresa es una consultora local., de nuestro departamento. Y tiene a su cargo la comercialización de las tandas publicitarias de Radio Colonia para el Uruguay. Gestión Radial tiene el 25% de la producción de la radio porque la nueva ley de comunicaciones establece que ninguna productora puede tener a su cargo más del 25% del contenido total de la radio. El otro 75% pertenece a Radio Colonia S.A con programas de producción propia (como los dos informativos, el matutino y el vespertino, los flashes informativos que se realizan cada media hora, o Piedra Libre, que va de lunes a viernes de tarde). Estos programas se realizan íntegramente en Colonia, con periodistas y locutores locales y también hay programas de otras productoras uruguayas como el caso de “Coincidencias” con Llamas de Madariaga que transmite en directo desde Punta del Este.

LC: En un principio me hablaste de las dos realidades distintas que tienen Radio Colonia y Fm Mágica, en tu cargo de director de ambas, cuáles son?

CL: Bueno, Radio Colonia tiene una estructura como te conté antes de mucha más envergadura, con costos altos de funcionamiento inserta en un mercado que está en baja, y con una competencia muy grande tanto de este lado del río como del otro. Jugamos con pesos pesados de competencia interna en el mercado radial de la Argentina como Radio Mitre, Continental, o la Red. Y en Uruguay, también hay Am muy fuertes como Sarandí, etc… Eso nos deja en una posición muy vulnerable a la hora de competir con otros medios .Fuimos líderes del mercado muchos años, sobre todo en la época de la dictadura pero hoy no lo somos. Y sin embargo tenemos la misma estructura casi que hace 40 años atrás. En cambio en la Fm hemos realizado en los dos últimos años, un giro de 360 grados, tanto en la programación como en la comercialización, tenemos una consultora especializada que se encarga de estas dos áreas y el resultado ha sido más que satisfactorio. Somos líderes en el Departamento (y no lo digo yo sino las encuestas) y tenemos un altísimo grado de penetración no sólo en este Departamento de Colonia, sino también en los departamentos de Soriano, Florida, San José. Tenemos un muy buen producto y sabemos venderlo muy bien. También tenemos otra realidad en relación a la estructura que es mucho más chica, con lo cual tenemos mayor margen de maniobra, cuando algún producto no nos gusta, o no cumple con las expectativas es más fácil sacarlo del aire o hacer cambios en la programación. Y eso nos permite movernos con mucha más tranquilidad y soltura. Por supuesto los márgenes de ganancia son menores porque tenemos un piso alto y un techo bajo, que es la cantidad de publicidad que podemos poner al aire y que está reglamentada por la Ursec. Por eso te hable de que son dos empresas distintas con dos realidades muy diferentes no sólo a nivel mercado, sino también a nivel financiero. La charla que mantuve el miércoles fue con mis compañeros de trabajo de Radio Colonia S.A y no con los de K.Love Srl que son los de Mágica, porque como vuelvo a decir, son dos realidades muy distintas.

LC: Hay algo más que quieras agregar a esta entrevista?



CL: Simplemente dejar claro que no hemos cerrado la empresa, que no hemos despedido a nadie, y que la intención por sobre todas las cosas de los dueños es preservar las fuentes de trabajo. Gracias.

Fuente y foto: La Colonia digital