Muy pronto 32 ciudades de Brasil de frontera tendrán los nuevos Free Shops

FUTURA FRONTERA COMERCIAL. La noticia ha puesto en jaque a muchos comercios de la ciudad de Rivera, que se la ven venir… Ya que después de más 5 años de ser aprobada la Ley, y de un sinfín de trámites en las más diversas esferas, los Free Shops brasileños están a un paso de tornarse realidad. El lunes 19 de marzo de 2018 fueron publicadas las normas de funcionamiento en el Diario Oficial de Brasil, según pudo constatar Tiempo de Noticias.

Se dispuso que para operar las empresas necesitan tener un patrimonio líquido o garantía de 2 millones de reales, aproximadamente unos 650 mil dólares, entre otras disposiciones.

En tanto, los consumidores brasileños podrán comprar, a diferencia de los Free Shops uruguayos, donde los orientales tienen prohibido comprar, al menos por ley. El consumidor brasilero podrá adquirir productos por valor de hasta 300 dólares por mes, y en caso de pasar ese límite se le cobrará un impuesto simplificado del 50 % que se deberá pagar en el propio comercio.

Además del límite de dinero, también se dispuso algunos límites en la cantidad de mercadería, como por ejemplo: 12 litros de bebidas alcohólicas; 20 cajillas de cigarros; 25 unidades de habanos; 250 gramos de tabaco para pipa.

Ahora, lo único que resta, para que los Free Shops se concreten es la implementación del sistema informatizado para controlar las compras. La expectativa es que en los próximos 6 meses esté pronto.

Serán 32 ciudades de frontera que tendrán los nuevos Free Shops, 11 de ellas ubicadas en el estado de Rio Grande do Sul: Chuí, Jaguarão, Aceguá, Santana do Livramento, Quaraí, Uruguaiana, Barra do Quaraí, Itaqui, São Borja, Porto Xavier e Porto Mauá.