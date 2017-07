Presidente de Racing revuelve la OFI y trata ahora a su presidente Bares de fascista

INTEGRACION OFI – AUF. Desde Redacción digital de DIARIO URUGUAY.

Raúl Rodríguez, presidente racinguista:”sugerir a los clubes del interior que no negociaran más jugadores con Racing, es una reacción fascista.

“Primero, ni siquiera hubo votación. De lo único que hablamos fue que había otras expresiones dentro del fútbol uruguayo que debían tenerse en cuenta, como la Liga Universitaria y Onfi, por ejemplo. Segundo, si por opinar distinto vas a descalificar a las personas, me parece una reacción fascista, y tercero, jamás tuve ni tendré nada contra el fútbol del Interior. Pero el tema no era la integración, lo único en discusión era su cargo (el de Bares)”, dijo a Ovación Raúl Rodríguez, molesto por el vuelo que tomó el tema en las últimas horas.

“El nuevo estatuto ni siquiera se votó, y la mayoría de los clubes está en contra, y no por OFI, que no tiene nada que ver, por varios motivos que me parece hay que contemplar. Se desvió el tema y se deja a Racing como que no quiere la integración ¡si ya hay integración! el asunto es otro, es el cargo de Bares”, agregó.

“Lo que no puede hacer es amenazar, ni descalificar por una opinión contraria a la suya. Y Racing, históricamente ha tenido excelente relación con los clubes del interior. Siempre se ha nutrido de futbolistas del interior, y siempre los ha respetado, pero el tema es otro, hay estamentos que, me parece, tienen que ser sumados a estos cambios”, dijo Rodríguez,

“Plaza Colonia, Atenas, Tacuarembó, Deportivo Maldonado, Rocha (Segunda Amateur) y hasta Juventud tienen cabida en el profesionalismo… hay integración, existe la integración, Bares creo que se equivocó y desvió el tema. No tiene nada que ver lo que declaró con la realidad. No hubo votación, ni siquiera estaban los votos…. “, señaló el presidente de Racing.