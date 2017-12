Un poeta de Tunuyán llega a Diario Uruguay. El mendocino Maximiliano Contreras:”Hay un boom latinoamericano, pero creo que empieza a gestarse, dentro de unos años volverán a mirar a Latinoamérica…”

POETAS DEL SIGLO XXI. Desde Argentina, Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

El año que vamos terminando dio lugar a un hecho inédito: por primera vez en 17 años, un escritor argentino nos da el sí para acompañar esta aventura que vamos escribiendo en DIARIO URUGUAY. En el podio imaginario vemos que vamos trepando al lugar más alto de la prensa digital y tiene una significación mayor para nuestra labor diaria, ya que estos detalles señalan que vamos por el buen camino, y que no son resplandores ocasionales, al contrario, derivados de una dedicación total y absoluta a una sola misión: exhibir la determinación y el acierto de luchar en todos los frentes por el mejor periodismo. Esta entrevista nos otorga un mayor merecimiento todavía a nuevas conquistas para el 2018.

“Yo veo a la poesía como Charly ve la música. Veo como cosas que andan en la casa, en la calle, figuras deformadas, cosas sin nombre, y ahí es cuando me dan ganas de escribir. Todo el día estoy sintiendo cosas, y por día escribo y escribo porque lo siento”

-¿Quién sos?

-Maximiliano Contreras, de Mendoza Argentina.

-¿El escritor rinde cuentas a su conciencia?

-Sí, en todo momento las cosas suceden y uno está ahí queriendo captarlas, a veces se puede, a veces no… (hay risa de por medio).

-¿De tus primeras lecturas qué recuerdas?

-Recuerdo las lecturas que me regalaban, existe en mi biblioteca un libro titulado “La casa del árbol”, yo no quería leerlo y mi padre me leía por las noches una y otra vez esa historia.

-¿Tu primer relato cuándo lo escribiste?

-Lo escribí hará unos cinco años, no recuerdo el título sólo recuerdo que era muy malo por eso lo tiré (ríe)… después escribí una novela también muy mala, pero que todavía no la tiro, porque no sé dónde la habré dejado.

-¿Participaste en algún taller literario?

-Sí, cuando me formaba para ser docente, un profesor nos daba una materia que en resumen eran puros talleres literarios.

-Argentina… ¿tiene un Borges o lo tendrá en el futuro?

-Argentina, tuvo un Borges, y ojalá tenga gente que disfrute la literatura como él, pero sería muy egoísta pensar en solo un escritor como Borges, Argentina tiene y tendrá decenas de buenos escritores, miles, hay gente que realmente sabe decir lo que siente.

-¿En qué tratas de aprender todos los días?

-Las cosas de la vida, la única capaz de darnos sabiduría.

-¿Tenés alguien importante que tenga el gesto de hacerte observaciones?

-Sí, mis colegas docentes y amigos lectores, que les pido por favor que me realicen críticas constructivas.

-¿Tú crees que los talleres literarios son fábricas de escritores?

-Por un lado sí, porque está esas ansias de editar y por otro no, hay gente que disfruta los talleres como espacio artístico y recreativo.

-¿Hoy nadie sabe dónde y cuándo aparece un autor de talento… ¿Es así?

-Ese es el misterio de la Literatura, nunca nos dejará de sorprender con nuevas voces.

-¿Cuáles temas te motivan a escribir?

-Las acciones que llevamos a cabo como seres humanos, desde ir a comprar a un supermercado hasta trabajar todos los días, esa rutina tiene algo raro, que me gusta observarlo.

-Lo que le pasa a la Argentina, es real o crees que hay una guerra de medios que nos manipulan…

-Los medios nos brindan lo que ellos quieren informarnos, aunque reconozco y tengo la suerte de tener amigos periodistas que te largan la información sin tapar nada, tal y como ocurre, eso es lo bueno.

-¿Hay algún boom latinoamericano en la literatura que desconozcamos?

-Hay un boom latinoamericano, pero creo que empieza a gestarse, dentro de unos años volverán a mirar a Latinoamérica como un territorio poblado con escritores magníficos. Es un nuevo boom, muchos de ellos trabajan en las redes sociales compartiendo sus textos.

-¿Es difícil ser escritor donde uno no percibe dinero por lo que hace?

-Nunca lo pensé, creo que son cosas que van separadas y en un punto tienen que juntarse, todavía no me ha pasado esto de ganar dinero escribiendo libros, y si alguna vez me pasa, tendría que reflexionar muy bien sobre cómo reaccionar al respecto.

-¿Cómo asumes ese reto?

-Es un reto muy complicado en el que de repente surgen cosas por decir, y surgen editoriales que quizás se interesan en tu obra. Pero espero asumirlo con responsabilidad y cumplir la palabra que digo, llevarme bien con la editorial y los lectores, librerías, etc.

-¿Es mayor la presencia de la mujer en el mundo de la literatura o no?

-Es menor, pero porque todavía estamos en la época del patriarcado, recién ahora se están despegando de la casa y realmente escriben bien.

-¿Cuáles libros o autores de la literatura universal nos recomendarías ahora? En este tiempo que vivimos…

-Don Quijote, para luchar por lo inalcanzable.

-¿Cuál debería ser la función del escritor?

-Trasmitir lo que se siente.

-¿Cómo ves el panorama regional actual, entre Uruguay y Argentina?

-Lo veo bien aunque se podría mejorar en un país hermano como Uruguay, y los demás países limítrofes, ameritan a realizar gestiones culturales en conjuntos.

-¿Qué opinas de las nuevas tecnologías?

-Que son extraordinarias si se utilizan de forma adecuada.

-¿Qué opinas de Diario Uruguay?

-Me parece un medio bastante eficiente y serio.

-¿Crees que algún día los e-books suplantarán a los libros tradicionales?

-Creo que en algunos lugares del mundo sí. Porque el avance tecnológico es impresionante, pero hay millones de lectores que optamos por el papel, también reconozco que los e-books sirven para conseguir libros, por ahí es más accesible.

LO ÚLTIMO, LO ÚLTIMO: UN CUENTO DE RELATOS MUERTOS

Del escritor argentino Maximiliano Contreras, nacido en Tunuyán, Mendoza, Argentina, el 22 de noviembre de 1993. Antes en 2015, se recibió de profesor de lengua y literatura. Actualmente imparte clases en escuelas del Valle de Uco, y ae participado en diversas revistas digitales.

“Relatos Muertos ” es su primer libro editado recientemente por el sello editorial español Caligrama y puede ser adquirido en Amazon España o a través de la Play Store de google. AQUÍ Y AQUÍ