Patricia Madrid y una investigación que puso las cosas en su sitio:”El documento de ingreso de Sendic a Ancap estaba reservado, cosa que despertó aun más mi curiosidad”

ESTE SUR con NIVIA GAZZANEO desde Montevideo/ Entrevista para Diario Uruguay.

Nominada a los Premios Iris 2018 por su programa en Radio, “Así nos va” (en Radio Carve), la periodista Patricia Madrid, recibe a Diario Uruguay para conversar sobre su alejamiento de “Santo y Seña” , y sobre el libro de su autoría “Sendic, la carrera del hijo pródigo”

Egresada de la Universidad Católica, Patricia Madrid hizo sus primeras armas en Canal 10, y durante más de una década trabajó en varios medios de comunicación masivo, pero su gran escaparate fue la co-conducción de uno de los programas más polémicos de la TV uruguaya, como lo es “Santo y Seña” (Canal 4), junto a César Bianchi e Ignacio Álvarez, donde trabajó hasta que en el año 2014, termina su participación en dicho programa de investigación periodística.

-¿Cómo ha sido tu trabajo en Santo y Seña, durante los años que estuviste en la conducción y producción?

-Desde el año 2012 hasta el 2014, trabajé con un gran equipo de periodistas. Ignacio Álvarez me convocó cuando yo estaba trabajando en El Observador para integrar la producción y conducción de Santo y Seña, un poco para rememorar lo que fue en Zona Urbana, y esa época también trabajaba con Jorge Traverso en Radio Oriental. Fue así que durante unos meses trabajaba 16 horas diarias porque en Santo y Seña viajaba al interior, sin tener vida social, me sentía muy cómoda en Canal 4 pero, ya había pasado a ser una cuestión de salud.

-Llegó el momento de la salida de Santo y Seña para convertir tu sueño en realidad …..

-Me ofrecieron el cargo que tanto deseaba como Editora en el Diario El Observador, aunque lo pensé más de dos veces… Fue mi sueño de toda la vida ese puesto en el El Observador. El cansancio de tantas horas de trabajo, la falta de tiempo y mis problemas de columna me obligaban a dejar uno de ellos, así que decidí renunciar a Santo y Seña, justo en la mitad de la temporada. No era mi prioridad trabajar en la televisión, esta llegó y sabía que así como vino en un momento se iba a ir. La masividad de televidentes y pasar a ser una persona pública te saca privacidad. La gente te reconoce más cuando trabajas en un programa tan polémico como es Santo y Seña, que genera amores y odios y a la larga esto también juega en contra.

-¿Cómo quedó tu relación con Nacho Álvarez?

-Al principio le costó aceptarlo, pero luego lo entendió, y hasta la fecha Nacho piensa en mí y me convoca para incorporarme a los ciclos del programa a ser parte de Santo y Seña, lo considero un gran referente, le consulto, nos hablamos y hasta el presente estamos en contacto casi permanente. Estoy muy agradecida con él, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Álvarez.

-El título de Sendic, las tarjetas corporativas y el desenlace político del ex vicepresidente… ¿Cómo se dio todo eso?

-Una cena informal de un grupo de amigos y el planteamiento de una pregunta retórica de uno de los periodistas presente en la reunión sobre la veracidad del título de Raúl Sendic, me llevó a realizar una investigación minuciosa sobre la veracidad del título profesional que reconocía a Sendic como Licenciado en Genética Humana, cursado en La Habana, Cuba.

Fue en el año 2015 cuando estábamos trabajando en la investigación de ANCAP, en ese momento, a nivel del Parlamento se investigaba la capitalización del ente petrolero, y charla va charla viene, un colega plantó la semillita de la duda de cómo fue que pasó lo que estaba sucediendo y esa pregunta comenzó a “hacerme ruidito” y me quedó dando vueltas en la cabeza. Al otro día empecé a buscar con los currículum de Sendic que habían sido enviados al Parlamento, para que se aprobara la venia y así su ingreso a ANCAP como presidente, pero este documento estaba reservado, cosa que despertó aun más mi curiosidad.

Luego realicé llamadas a personas vinculadas a la Universidad de la Habana. Comencé a hilar fino y fue el momento de planteárselo al director de El Observador. Sabía que tenía argumentos y datos relevantes para publicar y dar a conocer a la opinión pública sobre la no licenciatura de Raúl Sendic. Antes de publicar pedí una entrevista con el propio Sendic, quien me llamó por teléfono, y en esa conversación negó que tuviese un título de Licenciatura en Genética Humana, sí, reconoció que hizo un curso corto en Cuba sobre genética, pero lejos de llegar a ser una licenciatura. Esto fue publicado a principio de 2016, y en abril del mismo año, me convoca la Editorial Planeta para que escribiese el libro sobre Sendic, más enfocado a su vida personal.

-¿Y entonces…?

-Junto a mi amiga y colega Viviana Ruggiero sumamos esfuerzos y empezamos a investigar a ANCAP, habían aún muchas dudas sobre el manejo del ente y comenzamos a hurgar en la gestión de su entonces presidente y el uso de las tarjetas corporativas del ente petrolero y el destino que Sendic les daba. Más de un año y medio nos llevó escribir el libro, recabando información en Ancap, fueron datos que hubo que buscar y encontrar para que el libro “Sendic, la carrera del hijo pródigo” fuese editado y puesto a la venta. En junio de 2017, fue cuando se publica el libro y dos meses después, Raul Sendic renuncia a la vicepresidencia de la República.

-¿Qué consideraciones lograste?

-Fue un hecho histórico, porque por primera vez en la historia del Uruguay renuncia un vicepresidente, y que a su vez es procesado sin prisión por la jueza del Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, por reiterados delitos de peculado en reiteración real, al tiempo que también le imputó dos delitos de abuso de funciones.

Patricia Madrid manifestó antes de despedirse de DIARIO URUGUAY, que espera que el 1 de setiembre, que el programa que conduce junto a Viviana Ruggiero por Radio Carve “ASI NOS VA” gane también el Premio Iris 2018 que otorga la revista Sábado Show del diario El País.