Pasando raya a la Expo Prado 2018

EXPO PRADO 2018. Desde Montevideo, Nivia Gazzaneo para Diario Uruguay.

En el discurso del cierre de la Expo Prado el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Dr. (Vet) Pablo Zerbino Vanrell, hizo hincapié en la realidad actual del sector agropecuario.

Fue sistemático al decir que “El País es UNO en las buenas y sigue siendo UNO en las malas. Con todos sus habitantes integrados en el esfuerzo diario para llevar a nuestras mesas el pan, la leche, el queso, las carnes, el huevo, las verduras, los vinos, la fruta, la miel y todo lo que compone el alimento generado con el trabajo y el esfuerzo de la familia rural puesto en alimentar al país y el desafío de acceder a la mayor cantidad de mesas familiares fuera de fronteras.

Debemos tener conciencia de que el Uruguay es, ha sido y seguirá siendo un país exportador de bienes y servicios, el agro entre ellos, por más que muchos no lo entiendan o no lo quieran entender.

Siguiendo el sistema tradicional de evaluar la relevancia de un sector en la economía nacional, el Agro tiene un impacto anual equivalente al 48% del PIB, es el de mayores encadenamientos y se ubica en el primer lugar entre los sectores productivos del país.



La falta de competitividad es la causa de la carestía para vivir y producir en Uruguay y también la causa de la emigración.

El sector agropecuario ha sido uno de los pilares para el desarrollo del Uruguay pero la realidad nos muestra que año a año es más difícil seguir apuntalando el crecimiento del país.

A pesar de la reducción en el área que ocupa, la ganadería muestra señales de constante crecimiento, el stock está casi en 12 millones de vacunos, con una faena de las más altas en los últimos años. Las mejoras productivas permitieron reducir la edad de faena, aumentando el peso de carcasa.

La exportación de ganado en pie, también ha tenido un crecimiento sostenido, es la que ha permitido una mayor trasmisión de precios en la cadena. De esta manera se ha estimulado al productor criador familiar que se ve beneficiado por el incremento del precio del ternero.

En agricultura, hemos tenido una de las peores zafras de la historia por efectos de la intensa sequía sufrida durante el último verano en casi todo el país. Desde esta tribuna el año pasado advertimos el riesgo, que lamentablemente ocurrió y las consecuencias están a la vista.





La producción sojera registró rendimientos muy por debajo de los guarismos normales, incluso en algunas zonas las pérdidas fueron totales.

Nuestra estimación de la disminución de ingresos en el total de los cultivos fue de USD 922 millones respecto al año anterior.

En uno de los rubros más dinámicos como es la lechería la situación es caótica, donde la remisión a planta no es el problema, sino los precios recibidos por los productores, y un largo y desgastante enfrentamiento industria- sindicatos.

Al respecto nuestras gremiales lecheras manifiestan con pesar:

Cada vez somos menos, sin productores no hay leche, no hay industria, no hay trabajo. Sólo pedimos condiciones justas para trabajar en paz.

La producción citrícola, vive una realidad muy complicada. El número de productores cae año a año. La producción continúa un proceso de especialización y aumento de escala, actualmente 4 empresas producen el 60% del total del país.



El rubro ovino es otro con grandes dificultades, a pesar de eso y de una constante caída de existencias, las producciones de carne ovina y lana crecieron en los dos últimos años.

La calidad del producto posicionó a Uruguay como uno de los 11 principales exportadores de carne ovina del mundo y el primero en la región”, sostuvo Zerbino.