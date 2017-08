Nueva unidad blanca se afirmó: “Cuantas veces escuché que el FA nos gana. El FA no nos gana en San José, no nos ganó ni nos va a ganar nunca”

EL INTERIOR DE LA POLITICA. La inauguración de la casa del Partido Nacional sirvió para que los principales dirigentes locales y nacionales hicieran un llamado a la unidad, sin que eso implique renunciar a los matices sectoriales. Falero aseguró que el FA “no va a ganar nunca en San José” y Camy arengó para ser mayoría en octubre.

La nueva sede partidaria fue inaugurada anoche con discursos en el que predominaron las alusiones a la unidad, más allá de las diferencias entre los sectores. El líder de Alianza, Jorge Larrañaga, fue el encargado de cerrar el acto con una fuerte reivindicación de “la unidad en la diversidad” para lograr el triunfo a nivel nacional. Aclaró que no es algo que se logre con “fórmulas únicas” y valoró las diferentes expresiones internas. “Lo importante es que hablemos de lo que vamos a hacer porque después será mucho más fácil juntar las tropas para devolver la esperanza y el porvenir”, afirmó.

Previamente, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, aseguró que la unidad es “la clave” para el triunfo en las próximas elecciones. Reivindicó el acuerdo alcanzado en San José en la última elección departamental por el cual hubo candidatura única. “Demostró que se pueden mantener los matices y no es necesaria la pelea, se consiguió la Intendencia y con luz. Hay que gente que cree -equivocadamente- que las luchas internas son las que generan competencia que atrae. La unidad es el principal atractivo que tiene un partido que está llamado a gobernar”, agregó. Heber dijo que con la casa se abre “un nuevo tiempo en San José, un tiempo de unidad, no de enfrentamiento”.

El intendente José Luis Falero comenzó su mensaje advirtiendo que “la oposición no está acá adentro, está afuera” y llamando a “demostrar” que el PN puede gobernar el país “más allá de las pequeñas diferencias”. También se refirió a la situación departamental: “cuantas veces escuché que el FA nos gana. El FA no nos gana en San José, no nos ganó ni nos va a ganar nunca. Estamos firmes, cada vez más firmes porque detrás del intendente hay un equipo de gobierno y un partido respaldando”, comentó.

El líder local de Alianza, Carlos Camy, marcó algunos matices con quienes reivindicaron el acuerdo de 2015 y planteó que “el Partido Nacional está unido, más allá de la posibilidad de una fórmula única o no”. “Hay que estar unidos en la próxima elección con uno, dos o tres candidatos porque el mandato de la historia nos obliga a ganar en lo departamental y en lo nacional”, agregó. El senador llamó a ganar en las nacionales y recordó que desde el año 2004 los blancos no logran el triunfo “en la elección de octubre”.

En tanto, Pedro Bidegain, presidente de la comisión departamental, convocó a “trabajar y dialogar” porque “la unión hace la fuerza”. El dirigente reconoció que hay que estar “juntos pero no entreverados” y remarcó que “lo primero es la unidad, luego están los sectores”.