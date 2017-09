DIARIO URUGUAY DESDE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA. A las 19:35 comenzó la sesión ordinaria el día 30 de agosto de 2017, en la Junta Departamental de Rivera y luego comenzó la Media hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles. Aquí están las palabras del Edil Gabriel Morales: Edil Dra. Nancy Olivera:En el día de hoy, Sr. Presidente y señores Curules:

“NO vamos hablar sobre el Hospital de Rivera, ya que sobre el mismo se ha hablado en esta Casa, mucha tinta se ha escrito y creo aún más se expondrá en la prensa. Pero sí expresar que nuestro único anhelo es que el servicio al usuario no sea resentido ya que de ser así el único perjudicado en una batalla de poderes será el Usuario. Como dice el dicho “que no reviente la cuerda por el lado más débil”, que la solución práctica y legal llegue prontamente, y que este tema no prosiga ni se catapulte para el 2019 o 2020. Siendo ASSE responsable en sentido amplio, no sólo en la solución en particular de Hospital local como también en la problemática generalizada en varios hospitales del interior del País.

Tampoco vamos hablar de las políticas de empleo para la Juventud, como así de inclusión tanto a nivel Departamental e incluso Nacional, que deben necesariamente estar coordinadas. Aun cuando este sea un tema, sea un reclamo generalizado y añejo en Rivera, y estando en vísperas de elecciones internas partidarias Juveniles, las de mi Partido a celebrarse el próximo sábado 2, las Partido Colorado en noviembre próximo, y del FA desconozco si tienen alguna en este sentido. Pero en fin destaco, ampliamente el ánimo, la voluntad, los aportes y por suerte la falta de apatía por la Juventud en cuanto a la Política como tal, como parte de nuestra sociedad. Ellos viven el hoy son el mañana motor y riqueza de una Democracia.

Tampoco, vamos hablar de pedidos de Informes no contestados hechos por esta Banca hace largo tiempo, en cuanto al parque de maquinarias perteneciente a la Comuna donde se pidió detalles del mismo, aun cuando hubieron prestamos efectuados para la adquisición y renovación de los mismos, si los mismos cuentan con la reglamentación de Seguros correspondiente, etc. de todo esto no vamos hablar.

Sí vamos hablar, Sr. Presidente, de una de las propuestas del Partido Nacional en cuanto a Políticas Departamentales, referente a la informatización de la estructura administrativa de la Comuna, tanto a nivel interno como general en cuanto a trámites, así mismo incentivando la descentralización de los servicios, en pro del beneficio de los riverenses.

Vimos con alegría cuando en este periodo, el ejecutivo inicio los procesos de informatización y digitalización de los trámites llegando al Expediente Electrónico, siendo este un planteo de efectuado en nuestra plataforma política, así como también la capacitación interna de los Funcionarios Municipales. Pero en esta misma línea, planteamos el proseguir por este camino y en pro de la Descentralización.

Teniendo en cuenta que existen trámites comunes y muy solicitados por los usuarios que se emiten en la Intendencia, debiendo los mismos concurrir a la Comuna para obtenerlos, aun cuando estos de por sí mismos tengan costo. El usuario debe disponer de tiempo, trasladarse, etc. para adquirir la información o documento necesario. Cuando hoy con los avances tecnológicos, el trabajo en red y online tan diversificado, se podría emitir en otras oficinas más próximas al usuario sin que este deba trasladarse de su localidad para hacerse de la documentación requerida A modo de ejemplo, el poder digitalizar las partidas de Nacimiento, Defunción, etc. (utilizadas desde trámites como Credencial Cívica, ante BPS, e incluso Judiciales,), con el fin que el usuario pueda hacerse en el momento del documento al concurrir ante una Alcaldía, abonando en la misma el importe actual.

Asimismo que en el futuro, puedan implementarse el funcionamiento de Oficinas Vecinales o Barriales, con los mismos fines administrativo, usando y mejorando las estructuras edilicias Municipales existentes, siendo un servicio rotativo y alternado en principio en diferentes Barrios, para luego ser un servicio fijo y permanente. Entendemos posible la propuesta, ya que no implica un costo inalcanzable por la Comuna, más aun teniendo en cuenta como dijimos la propagación del trabajo Online y en Red y la dinámica en cuanto a Software referente a este tipo de emprendimiento, como también la actual implementación de App que facilitan la dinámica entre la administración y el usuario.

Por lo cual se busca una descentralización de servicios más eficaz en trámites administrativos de la Comuna con los usuarios riverenses.

Que mis palabras pasen a los diferentes medios de prensa oral y escrita, al Sr. Intendente, al Sr. Director de Desarrollo de la Intendencia, a Sres. Legisladores Departamentales. A la Departamental Nacionalista Rivera y a la Comisión/es de este Legislativo en cuanto sea pertinente”.