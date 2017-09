“Nadie en esta Sala así como en todo el Departamento, puede negar las regalías y favores que han recibido las empresas clonadas, gemelas, hermanas… Coral Safiro y como garante Ramón C. Álvarez”

DIARIO URUGUAY DESDE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA.

A las 19:35 comenzó la sesión ordinaria el día 30 de agosto de 2017, en la Junta Departamental de Rivera y luego comenzó la Media hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles. Aquí están las palabras del Edil Gabriel Morales: Gracias, Sr. Presidente, compañeros Ediles.

“Una verdad a medias, es una mentira completa y la mentira dura hasta que la verdad florece. Así es lo que sucedió y sucede con la concesión del Abasto Municipal con la Empresa Coral Safiro y como garante Ramón C. Álvarez. Nadie en esta Sala así como en todo el Departamento, puede negar las regalías y favores que han recibido estas empresas clonadas, gemelas, hermanas, el parentesco se los dejo a criterio de cada uno, ya que como todos sabemos, tienen la misma dirección, el mismo teléfono, etc, etc. Estos beneficios, estas regalías, que recibieron por parte de la Intendencia durante más de ocho años. De todas las irregularidades, beneficios, mentiras que tuvieron hoy no vamos hablar, ya que lo hicimos el día que solicitamos una Comisión Investigadora, que a pesar de mostrar y comprobar todo (lo vieron en las pantallas aquí en esta Sala), se negaron a votarla toda la Bancada de Ediles del Partido Colorado, la elegida por la Ciudadanía y el nuevo ingreso, así como la ausencia de una Banca del Partido Nacional.

Pero vamos a centrarnos en la última mentira, la recisión del contrato. Como sabemos ya fue votada e enviada al Tribunal de Cuentas. Este Tribunal ya tiene su fallo, y fue en la Sesión el 22 de Junio de 2017, Resolución Nº1975/17 y que al día de hoy se encuentra en la Intendencia, en la Asesoría Letrada y Notarial, cuyo Nº de Expediente 160.500, que se encuentra en estudios desde el 31 de Julio de este año.

Por mayoría de votos el Tribunal Cuentas no formular observaciones en la recisión fundamentada en razones de méritos, ya que no es competencia del Organismo pronunciarse sobres aspectos de oportunidad o conveniencia.

A pesar de eso, dos Ministros del Tribunal manifestaron su voto discorde, basándose en el informe de la División Jurídica del Tribunal de Cuentas con fecha 09/06/2107, que establecía que la Administración (Intendencia) debe proceder de conformidad con lo manifestado en el pliego, aplicando el receso unilateral establecido como sanción en el Artículo Nº 24 y las multas establecidas en el Artículo Nº 25, dentro de las cuales se contempla la pérdida de la garantía así como el cobro de los daños ocasionados. El argumento para no aplicarlo y mantenerle las regalías a la Empresa se valió en un acuerdo que, para poder demorar de esta manera, no iban a poder establecer, el Proyecto de Polo de Desarrollo Agropecuario. Otra gran mentira, ya que la Intendencia cuenta con los recursos a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República a través del proyecto PRY2016/1039, cuya fecha de inicio era prevista en

setiembre del 2016, iba a demorar 9 meses en ser ejecutado. La Intendencia ya gastó un 17% en compra de maquinarias según las palabras del Director de Desarrollo Bertón, vertido en esta Sala. Esto es un Polo de Desarrollo Agropecuario y encima se estaría recuperando el daño causado. Pero claro, por algo hasta se le pagó la luz y el agua durante un año. Si le hubiera hecho la recisión, hubiera comenzado el Proyecto en forma, a esta altura ya los Riverenses tendríamos el Polo de Desarrollo Agropecuario. Solicito que pase este tema, pase al Orden del Día, de la próxima Sesión, no en esta, tratar este tema, para proponer una batería de propuestas, porque la idea es encontrar soluciones y de esta manera poder tratar el tema.

Solicito que mis palabras pasen a toda la prensa en tiempo y forma y que se me incluya en el correo cuando se envíe. Gracias Presidente.