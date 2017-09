“…me molesta cuando somos tratados como tontos y tontas, desperdiciando el momento en que todos estamos respetuosamente atentos, escuchando como quien habla desde una postura hacia personas que no tienen capacidad de entender…”

DIARIO URUGUAY DESDE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA.

En la primera sesión ordinaria (6 de setiembre de 2017) de la Junta de Rivera del mes de setiembre, y en la Media hora Previa hizo uso de la palabra el Edil del FA, Profesora Laura Buzó:

“Hoy voy a plantear un tema que me preocupó desde antes de asumir esta Legislatura y es la forma en que la ciudadanía de Rivera percibe y ve la gestión y el desempeño de los y las Edilas. En verdad en tiempos pasados se sucedieron hechos por demás lamentables, tanto es así que ser Edil era poco menos que vergonzoso. Esta imagen se ha ido superando con el tiempo y con mucho esfuerzo. Creo sin temor a equivocarme que los Ediles que han pasado por aquí han aportado mucho, y los que siguen, más, las y los nuevos Curules hacen en la mayoría de los casos aportes positivos y edificantes que redundan en bien de la ciudadanía de Rivera, y además colabora en que la tarea de este Legislativo se desarrolle en un clima de respeto por las diferentes opiniones, posturas que naturalmente conforman el oficialismo y la oposición.

Como dije al comienzo mi preocupación ha sido siempre de aportar esfuerzo y con comprensión y respeto, escuchar y analizar todo lo que en este Cuerpo se dice y se hace. Esto es así, desde el comienzo de la sesión, las medias horas previas de los compañeros Ediles, aprobación de Actas, discusiones en Plenario, etc.

En la medias horas previas se escuchan temas que pueden ser productivos, positivos, algunos pueden parecernos apropiados para el momento, el lugar y otros no, y otros nos parecerán por lo menos no satisfactorios, pero algunos son realmente fuera de lugar, de contexto y además irrespetuosos.

¿Por qué digo irrespetuosos? Porque considero que en este Plenario tenemos todo tipo de personas, con diferentes niveles educativos, de diferentes espacios socio-económicos, y por supuesto, de diferentes ideologías.

¿Qué nos une pues? El deseo de cumplir con lo que prometimos a nuestros conciudadanos desde nuestras tiendas políticas. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero cuando partimos desde donde coincidimos la tarea es más fácil, después vienen las negociaciones que acomodarán el resto de la labor. Quiero decir que somos un grupo humano que estamos aquí porque sabemos para qué estamos, o sea, somos todos inteligentes más o menos como son todos los grupos humanos. Entonces, me molesta cuando somos tratados como tontos y tontas, desperdiciando el momento en que todos estamos respetuosamente atentos, escuchando como quien habla desde una postura hacia personas que no tienen capacidad de entender, como contando un cuento a niños, no somos niños, tal vez quien así se manifiesta, sí.

Los adultos, políticos y políticas adultas, llamamos las cosas por su nombre, no las disfrazamos, disfrazar los hechos no es serio, mucho menos respetuoso. Para que estas cosas no sucedan más, solicito que el tema se trate en coordinación. Será bueno para el mejor funcionamiento de esta Casa”.

3 – Finalizada la media hora previa continuamos con el orden del día con los informes de comisiones.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS 1. Informe N.º 16/2017 – sobre invitación de trabajo formulada por el Mides – Oficina Territorial Rivera – Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales con el objetivo de fortalecer el proceso de trabajo con el INR, que se llevó a cabo el viernes 11/08/2017, a la hora 10:00, en ACIR.- 2. Informe N.º 17/2017 – nota de Representantes Grupo Jóvenes De Tranqueras (Carolina Leites Do Canto y Emily Farías), quienes solicitan ser recibidos en Sesión Extraordinaria a los efectos de exponer inquietudes referente a problemática que enfrenta la ciudad de Tranqueras de accesibilidad a las personas con discapacidad.-

COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 1. Informe N.º 40/2017 – Edil Luis A. López adjunta Acta Nº 9 de la Comisión de Tránsito y Transportes de la MPCNE, que se llevó a cabo en la ciudad de Maldonado, los días 18, 19, y 20 de los corrientes.-(aprobado 25 votos unanimidad de presentes) 2. Informe N.º 41/2017 – IDR – Asunto N.º 2922/2015 (Ant. 227/2003), Director de Departamento de Transporte, Mem. 032/2015, sugiere la modificación del Artículo 285 de la Ordenanza General de Tránsito, referente a paradas de taxímetros.-(aprobado 25 votos unanimidad de presentes).

COMISIÓN DE DESARROLLO ASUNTOS AGROPECUARIOS Y COMERCIO 1. Informe Nº 15/17 – Edil Robert Costa Quevedo donde se refiere al Proyecto de Negocios Inclusivo (NI) que es gestionado por Fundasol y la IDR con apoyo financiero de Asociación Nacional del Desarrollo (ANDE), el mismo está abocado a productores de Carbón, Ladrillos y Modistas.-(aprobado 27 votos unanimidad de presentes) 2. Informe Nº 16/17- Sobre informe realizado por el Sr. Edil Carlos W. Osorio de participación en la Mesa de Desarrollo Rural el 9 de agosto de los corrientes.- (aprobado 27 votos unanimidad de presentes).

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1. Informe N.º 27/2017 – Exposición realizada por el Sr. Edil Sergio Bertiz, sobre el trabajo que viene realizando el Ejecutivo Comunal con relación a “Que Carnaval Queremos”.-(aprobado 27 votos unanimidad de presentes).

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, MUNICIPIOS Y JUNTAS LOCALES 1. Informe 31/2017 – sobre nota del Municipio de Vichadero, en la cual remite propuesta del Concejal Daniel Olivera, donde plantea inquietud referente al cumplimento de la Ley 18.516 (Trabajo de Peones prácticos y de obreros no especializados) en dicha Localidad.- (aprobado 26 votos unanimidad de presentes).

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PASEO “33 ORIENTALES” 1. Informe N.º 1/17 – Fichas 301/17, 909/16, 351/16, 53/16, 665/15. Informe sobre cuáles son los ejes de trabajo que viene llevando a cabo el ejecutivo departamental referente al Paseo 33 Orientales.- (aprobado 28 votos unanimidad de presentes) 2. Informe N.º 2/17 – Fichas 448/16. Asunto 719/16 de la IDR. Régimen Especial de Refinanciación de Adeudos Paseo 33 Orientales. Solicitud de prórroga, de acuerdo al Artículo 3º de la presente ordenanza.

ASUNTOS ENTRADOS DE LOS SRES. EDILES

1º) EDIL GABRIEL MORALES, fecha de entrada 5/09/2017, ficha 536/2017, solicita que se ponga a consideración del Cuerpo el tratamiento en el Orden del Día del tema relacionado a la Concesión y Rescisión del contrato del Abasto Municipal con la empresa Coral Safiro S.A.- R/A consideración del Cuerpo.- 20/26 votación NEGATIVA (no pasa al orden del día).

2º) EDIL MARCO ANTONIO DA ROSA NIEVES, fecha de entrada 05/09/17, ficha 542/17, presenta inquietud referente a la carencia de librerías que existe en nuestra ciudad, sugiriendo que se estudie algún mecanismo para incentivar la instalación de dichos establecimientos.-R/Pase a la Comisión de Educación y Cultura.

3º) EDIL MARCO ANTONIO DA ROSA NIEVES, fecha de entrada 05/09/17, ficha 544/17, presenta inquietud de vecinos quienes solicitan se estudie la posibilidad de colocar una lomada en calle Mr. Vera esquina Leandro Gómez.-R/Pase a la Comisión de Tránsito y Transportes.-

Se levanta la sesión por falta de cuorum a las 20:50hs.

