Máxima Tensión: Denuncia del club Peñarol de Rivera a la OFI, establece agresiones del presidente de la Liga de Paysandú hacia un futbolista e insultos racistas hacia otro jugador

FUTBOL CHACARERO. EXCLUSIVO. Desde Rivera Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Este hecho puede ser recordado por el partido donde el presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Paysandú agredió a un futbolista. Aunque en términos judiciales la denuncia escrita que te presentamos contiene palabras que alteran la normalidad de un espectáculo deportivo. Por supuesto, que el relato que ha hecho el abogado Dr. Diego Ospitaleche (foto de portada de Diario Uruguay), en representación del equipo aurinegro riverense tiene ribetes más trascendentes y señala cómo se dieron los actos violentos en una cancha de fútbol del departamento de Paysandú.

Por estas horas, la dirigencia del club Peñarol de Rivera analiza realizar una denuncia penal contra el presidente de la Liga de Fútbol de Paysandú, el Contador Nelson Manzor, por un supuesto golpe al jugador riverense que fuera expulsado ante el club Amanecer sanducero, el domingo 9 de julio de 2017, en cancha Bella Vista local, así como también extender la misma a directivos de la institución Amanecer por insultos racistas.

Ya existe bastante jurisprudencia sobre estas batallas futbolísticas que definen que la violencia está, pero cada partido agrega una historia y éste produjo la suya.

Aquí está la nota aportada por el Dr Ospitaleche, la que fue enviada a la sede de la Organización del Fútbol del Interior, y dirigida hacia el presidente Gustavo Bares para que actúe su Tribunal en esa dirección.

“Que venimos a denunciar al Club Deportivo Amanecer, en virtud de los hechos ocurridos en el Estadio Parque Bella Vista de Paysandú, el día 9 de julio del corriente, en oportunidad del encuentro de fútbol disputado entre el equipo denunciado y nuestra Institución, en mérito a las siguientes circunstancias de hecho que pasamos a exponer:

HECHOS.

En el presente escrito, se denunciará una serie de hechos absolutamente irregulares y graves, los que entendemos que se deben erradicar por completo de los escenarios deportivos del interior del país.

Consideramos que el mal uso de la calidad de locatario, utilizando hechos de violencia con la finalidad de amedrentar a equipos visitantes, debe quedar en un pasado remoto y lejano, y debemos velar por el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, si pretendemos evolucionar como organización y sociedad.

El club que representamos ha actuado siempre acorde a los reglamentos vigentes, cumplimos en todos sus términos con los requerimientos de la Organización, brindándoles a los clubes visitantes (como no puede ser de otra manera) las más amplias garantías de seguridad.

Motivo por el cual, conviene a nuestro interés denunciar los siguiente hechos, los que se probará con la prueba incorporada y la que se propondrá en el presente escrito, teniendo la firme convicción que seremos amparados en nuestro reclamo, imponiéndole a la Institución Denunciada: Deportivo Amanecer de Paysandú, las más severas sanciones, a saber.

En primer lugar el Presidente de la Liga de Paysandú, el Sr. Nelson Manzor, ingresa al campo de juego, insulta y le propicia un golpe de puño en zona abdominal al jugador de nuestra Institución Marcos Boldrini.

Es dable destacar que el ingreso irregular del Presidente de la Liga Sanducera, solamente se produce en virtud de que directivos de la Institución denunciada, procedieron a abrir el portón lateral de ingreso a la cancha.

Como es lógico suponer, una vez abierto el portón, reiteramos por iniciativa del club Amanecer, ingresaron varios parciales al campo de juego, que si bien no llegaron al grado de violencia física utilizada por el Sr. Manzor, le dirigían, entre otras cosas, escupitajos al cuerpo técnico y jugadores que se encontraban en el Banco de Suplentes.

Como si fuera poco lo arriba relacionado, tanto jugadores del Amanecer, como su delegado el Sr. Pablo Santana, le propiciaron insultos racistas al capitán de nuestra Institución el Sr. Marcos Ramos, los que se podrán comprobar con los audios que se adjuntaran, además de su testimonio, el que se ofrece.

Estos hechos se producen luego de una lamentable fractura sufrida por un jugador de Amanecer, una fatalidad del fútbol, y que lejos se encuentra de un episodio de mala fe o dolo por parte de nuestro jugador Marcos Boldrini, al que lo ampara una trayectoria futbolística intachable, así como las imágenes de vídeo que se adjuntarán.

Evidentemente en esas condiciones el partido no debió seguir, no se les brindaban las más elementales condiciones de seguridad a los protagonistas del encuentro, en donde dentro del terreno de juego se encontraban presentes personas que nada allí tenían que hacer, por lo tanto no compartimos la decisión en sentido contrario de la terna arbitral, encabezada por el Sr. Luizzi.

Evidentemente los hechos que se denuncia son graves y lamentables, y de no tomarse medidas por parte de la Organización que usted preside, desalientan a nuestra Institución a continuar en la disputa de estos campeonatos, y sin lugar a dudas empañan nuestro fútbol del interior”.