Lo dijo el presidente del BROU, Jorge Polgar:”No se instalarán cajeros automáticos donde no haya sucursal bancaria y el endeudamiento agropecuario será estudiado caso por caso”

En una breve pero sustancial entrevista el presidente del BANCO REPUBLICA Economista Jorge Andrés Polgar Pisano habló con DIARIO URUGUAY sobre dos temas demandantes como el endeudamiento en el sector agropecuario y la instalación de cajeros automáticos en el interior del país.

BANCO REPUBLICA: LA TECNOLOGIA Y LA CERCANIA CON EL USUARIO DEL INTERIOR PROFUNDO

ENDEUDAMIENTO EN EL AGRO



El presidente del BROU Ec. Jorge Polgar recordó con respecto al endeudamiento del sector agropecuario el paquete de medidas que se había dado a conocer en un momento y estas medidas que el Banco República tomó para llevar a un alivio financiero a los clientes agropecuarios, fue especialmente pensado para ganaderos y una pieza de este paquete consta de como estirar el plazo de producto de animal para forraje. Este era un producto para 12 meses y ahora se extendió a 24.

“Este paquete de medidas de alivio financiero está enfocado para nuestros más de 1200 clientes del sector soja , productores de cultivos de secanos, donde estudiamos una reestructura de sus deudas”, aclaró el jerarca, a lo que acotó que “estas deudas impagas que no se pude hacer frente para la próxima cosecha con vencimiento al 30 de junio, se estarán financiando caso a caso en un plazo de 4 años a lo que se le va a acompañar en el desembolso de la siembra” .

Esto incluye los gastos de la siembra de la próxima cosecha 2018/2019 y pasa lo mismo con el arroz y la lechería, en este caso lo que el BROU hizo fue tomar esta decisión para que la tramitación sea rápida descentralizando así niveles más bajos para que los montos menores a U$S 600.000 de deuda se pudieran tramitar en forma más acelerada .“Es por eso, dijo Polgar, que veníamos invitando a los clientes a presentarse lo más rápido posible ante las sucursales , de esta forma se puede obtener respuestas evitando la postergación y prisas a ultimo momento”

CAJEROS EN EL INTERIOR

Una de las grandes demandas en el interior del país es la instalación de cajeros automáticos a lo que Polgar respondió:“Estamos incrementando la colocación de los mismos en todo el país, como también estamos llevando a cabo el conocido “desembarco”.

En las diferentes localidades y pequeños pueblos se realizan actividades de difusión donde participan representantes de la institución bancaria y explican sobre los usos de Ebrou, también se explica en estas instancias, como trabajar con la página web ya que con estos sistemas se evita el uso del efectivo, del de tarjetas que ayudan a ganar tiempo. Polgar, fue determinante en asegurar que no habrá cajeros automáticos en donde no hay sucursal bancaria. Lo más conveniente es pagar en redes de cobranzas como ser Abitab o Red Pagos, con la tarjeta BROU y así se ahorra también algún punto de IVA, recomendó. También un paliativo para pagos es el uso del celular como de la PC, se pone en débitos automáticos o pagos en línea para ahorrar parte de IVA y evitar el tener que hacer cola en un cajero. Un fuerte compromiso de expandir la red de cajeros automáticos al interior del país existe pero no se puede dar respuesta a todas las localidades.