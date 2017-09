Las voces de la Junta de Rivera. Edil Graciela Leal:¿quiénes gobiernan el Frente, el Presidente Tabaré Vázquez o los gremios?

DIARIO URUGUAY DESDE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA. Desde Rivera Edilberto Chango Chalela.

“Emotivos momentos para despedir Agosto”

Rivera, 30 de Agosto del 2017.

Despedimos el mes de agosto con la entrega de tres reconocimientos en distinta modalidad cerrando así las actividades del legislativo departamental para el octavo mes de año. – Luego de las 18 h el plenario recibió a dirigentes, jugadores y demás familiares del Bola 8 Futbol Club, allí en primer lugar hablo el edil Proponente Marco Antonio Da Rosa, como también curules de los demás partidos, inmediatamente después el turno fue para el área cultural, donde se destacó las actuaciones y representación en el exterior del Prof.

Marcelo Chapital y la Lic. Natalia Montaño.

A las 19:35 comenzó la sesión ordinaria, el Sr Presidente Edil José Luis Pereira, acompañado por la Sra Cristina Vargas (Prosecretario) y el Sr. Gino Mario Bucheli .

1. Luego comenzó la Media hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los siguientes

ediles:

1-Sra. Edil Graciela Leal: Buenas noches, Sr. Presidente, Sres. Ediles.

Nuestra preocupación es el presente y futuro de nuestros niños y jóvenes, ¿recuerdan educación, educación y educación?, así ganaron la elección mintiendo al pueblo y no supieron aprovechar todo aquello que el pueblo estaba necesitando muchos errores, me pregunto, ¿quiénes gobiernan el Frente, el Pte. Tabaré Vázquez o los gremios?, los mismos gremios que colaboraron y trabajaron para llevarlos al

Gobierno, hoy hacen lo que se les canta, resolvieron que debería ser por un año la elección de horas y así fue, grave error, vamos en retroceso, no hay equilibrio ni estabilidad, dentro de unos meses todo lo mismo, como pasó este año, estábamos en mayo y habían clases que aún no tenían asignados profesores, en muchos temas este gobierno está como el “canguro, un poco pa delante, muchos pasos para tras”; ejemplo reciente la venta de marihuana, y todavía este Señor, porque soy una persona educada, este Señor Mujica tiene el atrevimiento de hablarle a la ciudadanía en los términos que lo hizo, lo que estamos viviendo y observando es un horror no hay más respeto por nuestros maestros, por nuestros alumnos, por los padres, por la prensa, es todo un viva la patria, han puesto “la carreta delante de los bueyes” y pretenden que la oposición se calle, es imposible, ni me callo ni me voy.



Recuerdan, en el gobierno del Partido Colorado y Partido Nacional jamás el Frente votó un CAIF, hoy se han subido al carro “como zapallos en camión”y se van acomodando, pero jamás los he escuchado decir que es un proyecto dejado por el Partido Colorado del Dr. Sanguinetti como plan piloto y puesto en ejecución en el Gobierno del Partido Nacional con el Dr. Luis A. Lacalle, que este proyecto nació con el propósito de que las madres pudieran salir a trabajar y dejar sus hijos en buenas manos con una Educación no formal de alta calidad para los niños y sus docentes, buena alimentación y controlada, fuimos el primer Departamento, que implementó Educación Física desde los dos años y un control de salud altamente avanzado, con controles de vacunas, enfermedades y control bucal; ¿recuerdan en el Gobierno de Don Martín Padern? siete centros dejamos y extensivo a la cuidad de Paraguay junto al Intendente Quintillano que tuvimos el honor de formarlos e inaugurar dos centros con el nombre de Renacer y Esperanza como los nuestros, la Escuela con el nombre de nuestro Departamento, Rivera, nos sentimos muy orgullosos de haber formado parte del equipo, cosa que tampoco escuchamos en las reuniones e inauguraciones que se han realizado en nuestro Dpto. Creo que les falta un poco de humildad a los gobernantes de turno, a veces hay que reconocer las cosas buenas, no quita lugar, engrandece el espíritu.



Es como la actitud del Gobierno Nacional al Director del Hospital de Rivera, lo sacaron del cargo, me parece bien, una cosa buena gestión y otra cosa es la que se comenta por ahí, irregularidades administrativas. Es como el Vice – Presidente de la República Raúl Sendic, se creyó que nadie iba a descubrir su mentirosa y vergonzosa licenciatura que nunca existió, pero ¡qué tonto! se pensó que el shortcito, que el colchón, que las joyas, que nadie lo destaparía, que tonto, abusos de funciones en ANCAP, lo que pasó con PLUNA, licitaciones truchas, los procesados que hubieron, ASSE el Hospital de Salto, los concursos que parecen pero no son, los negocios turbios con Venezuela que aún no se han destapado del todo, los carnet de salud truchos, las viviendas que no sabemos dónde fue a parar la plata, los curros del Pato Celeste amigo personal de Mujica, la inseguridad total del país y los chorros siguen libres. Qué triste episodio que hemos vivido, los chorros siguen libres como los viejos tiempos cuando robaban Bancos, pero quiero traer a la memoria algo muy triste y que nos dolió mucho al Partido Nacional, fue cuando se investigó al Presidente del Banco Central Cr. Enrique Braga, fue preso injustamente por abuso de funciones, y después se murió de un infarto, gran disgusto y vergüenza para el Partido Nacional y su familia, se supo al mucho tiempo que no era culpable. Entonces, Sres. Ediles, Sr. Presidente, pido que pasen mis palabras al Sr. Intendente Marne Osorio, a las Alcaldías y al Frente Amplio para que queden mis palabras porque lo que aquí se dice es únicamente la verdad. Nosotros no tenemos la culpa de sus errores”.