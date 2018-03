La murga Cayó la Cabra y la censura de la empresa Tenfield

CENSURA EN EL CARNAVAL URUGUAYO. La decisión de la empresa Tenfield de evitar que sus periodistas entrevisten a integrantes de la murga Cayó la Cabra se sumó a la lista de polémicas del actual carnaval montevideano.

El problema, que involucra a dicha empresa y a esa murga, no es nueva, sino que tiene un antecedente en 2015.

Este año los periodistas de Tenfield hicieron varias notas a integrantes de Cayó la Cabra, una de las candidatas al título de campeón, cuando debutó en la rueda inicial del concurso en el escenario del Ramón Collazo, pero una vez conocidos determinados contenidos del espectáculo que no fueron del agrado en Tenfield dejaron de hacerlas.

Carnavaleros se solidarizan con Cayó la Cabra, tras censura de Tenfield https://t.co/i8xlSwJ3v1 vía @elpaisuy — Guzmán Ramos (@ramosguzman) 1 de marzo de 2018

Las críticas de la murga Cayó la cabra a la empresa Tenfield por su oposición al movimiento de futbolistas Más unidos que nunca y el favorecimiento a nivel impositivo disgustaron a la empresa, que decidió no hacer más entrevistas a los integrantes del grupo luego de su primera participación en el Teatro de Verano y emitió su último espectáculo pasadas las 3 am. El grupo respondió con humor en su segunda pasada por el Ramón Collazo, y se ganó el apoyo y la simpatía de varios miembros del ambiente murguero.

En la Liguilla, Cayó la Cabra (que culminó segunda por detrás de Saltimbanquis) concursó el pasado martes a primera hora, por lo que de acuerdo a su funcionamiento habitual, Tenfield los debía transmitir luego de que finalizara la emisión en vivo del grupo que cierra la fecha, entre la 1.30 y las 2 am. Sin embargo, el canal decidió pasarlos en ultimo lugar, ya avanzada la madrugada.

El jueves, en el programa Desayunos Informales de Teledoce, una de sus conductoras, Manuela da Silveira, refirió al hecho cuando se debatió sobre los probables ganadores del concurso. “Quiero que Cayó la Cabra gané porque estoy un poco enojada con lo que les está pasando”, dijo Da Silveira.

A su lado estaba Jorge “Coco” Echagüe, que además de conducir Desayunos informales también trabaja para Tenfield como conductor de Pasión de Carnaval en VTV. Luego del comentario de su compañera, Echagüe, mirando al suelo, respondió con un “perfecto, muy bien”, mientras manipulaba unos papeles.

Su compañera le comentó “¿Te estoy metiendo en problemas?” y Echagüe se plantó: “No, si nosotros los pasamos dos veces a Cayó la cabra en vivo, ¿donde está la censura? Se pasó en vivo, no se cortó el espectáculo, pero bueno, cada chancho con su teta dice el modo de mamar”.

En ese momento intervino Marcel Keoroglian, quien ya había defendido a Cayó la cabra en su cuenta de Twitter. El carnavalero retrucó con la frase: “La censura está en no hacerles notas y a los otros grupos si. Censura es que se los pase después del conjunto de segunda hora, a las 3 de la mañana”.

“No es la primera vez que se cambia el orden”, le contestó Echagüe, y Keoroglian sentenció: “Y no será la primera vez que censuran, como censuraron a los Curtidores, como echaron del club a Cayó la cabra con la crítica anterior, como le metieron la pesada a varios en Daecpu cuando quisieron hacer un sindicato de murguistas, no es la primera vez”.

Los hechos a los que refirió Keoroglian fueron la expulsión de Cayó la cabra del club Industria en 2015, luego de que en su espectáculo uno de sus integrantes simulara ser asesinado luego de criticar a Tenfield y su propietario, Francisco Casal. Desde el club se les dijo a los murguistas que no querían tener vínculo con quienes critican a la empresa.

En 2007, Curtidores de Hongos denunció a Tenfield por no haber transmitido su participación en el Teatro de verano por una situación similar: criticar a la empresa transmisora del concurso en su libreto.

Este año el espectáculo de “las cabras” se denomina Las aventuras del escuadrón rebelde. En un breve cuplé de la actuación se aborda el tema del conflicto que hubo entre el movimiento Más Unidos Que Nunca y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP).

Entre otros contenidos, se cuestiona la resistencia del expresidente de la MUFP Enrique Saravia a renunciar y a quienes respaldaron eso, se menciona por ejemplo al comentarista de fútbol de Tenfield, Juan Carlos Scelza.

Y, sin nombrarlo, se alude varias veces al empresario Francisco Casal (en vez de su nombre la murga entona un “mmmmm”). También critica las actitudes del expresidente José Mujica, a quien la murga acusa de favorecerlo a nivel de la DGI. No se salvan otros políticos del gobierno, de la oposición, ni del Ministerio de Educación y Cultura por la actitud que tuvieron en toda esa problemática.

Sin embargo el año pasado @MarcelKeoroglin asumió la responsabilidad e hizo una buena crítica al abuso de los derechos de imagen. La empresa no presionó igual que este año. Es un problema de jerarquía. Los muchachos de Las Cabras no están solos. https://t.co/FD1fwGJTXI — Julia (@JuliaPazosA) 1 de marzo de 2018

Así las cosas, cuando el conjunto se presentó en la segunda rueda, no hubo entrevistas antes ni luego de la actuación, lo cual sucede con todos los elencos. Y lo mismo aconteció cuando la murga se presentó durante esta semana y por tercera vez ante el jurado, ya en el marco de la liguilla definitiva en la que actúan las 10 mejores murgas.

La agrupación, incluso, en su show del martes pasado aludió al tema en una de las tradicionales “mechas” (añadidos al libreto que se hacen en forma espontánea por parte de los carnavaleros para expresarse sobre temas adicionales o surgidos a último momento), a cargo del cupletero Maxi Tuala, lo que generó un fuerte aplauso del público presente en el Ramón Collazo. Lo mismo, han señalado allegados a la murga, sucede en cada tablado en los que se presentan.

Consultada por El Observador, la empresa Tenfield prefirió no hacer declaraciones al respecto.

En las redes sociales varios carnavaleros, entre ellos Marcel Keoroglian y Pablo “Pinocho” Routin, se expresaron sobre esta situación.

Fuente: El Observador

Un nuevo capítulo

A todo esto se le añadió lo siguiente: cada noche VTV televisa en directo las actuaciones de los elencos que van a tercera y cuarta hora. El martes lo hizo con Saltimbanquis y Momosapiens. Los espectáculos de los que participan a primera hora y a segunda hora se emiten en diferido, durante la madrugada, apenas concluye la emisión en directo y sucede en ese orden, pero en la madrugada del miércoles, por única vez en este concurso, el orden se alteró y se emitió primero el show de Tronar de Tambores (el de segunda hora), y más entrada la madrugada se emitió el de las cabras.

Algunos de los conjuntos que actuaron posteriormente a todo lo sucedido mientras lo hicieron “mecharon” menciones al tema solidarizándose con Cayó la Cabra. Fueron los casos de la revista Tabú, los humoristas Sociedad Anónima y la murga Doña Bastarda.

Lo que dijeron las cabras

El Observador dialogó con Lucas Pintos, director escénico y responsable de las cabras, apenas concluyó la actuación del conjunto en la liguilla. Dijo que el tema no les agrada, que ellos diseñaron un espectáculo en el marco de lo exigido por el reglamento y de acuerdo al estilo de la murga, que en distintas oportunidades han cuestionado a figuras muy populares y nunca han tenido inconvenientes, que incluso en el cuplé en cuestión se critica con dureza al senador José Mujica por ejemplo y que “así es el carnaval”, no obstante prefirió no extenderse en considerar el tema. “Queremos disfrutar esto, el carnaval, que es algo que nos encanta, pasarla bien, tenemos un espectáculo precioso y eso más la respuesta del público es de lo que queremos estar ocupados”, concluyó.

La Mojigata acusa a Tenfield: “censura”

La murga La Mojigata, que actuará esta noche en el Teatro de Verano en la última etapa de la liguilla, en su cuenta de la red social Facebook expuso su opinión sobre lo sucedido y además lo difundió en la red social Twitter.