La ley y el desorden en Rivera: Hay más de 125 procesamientos, relativo a delitos sexuales y al gobierno departamental le interesa un comino

EL OTRO URUGUAY. Esta es la Media Hora Previa, del 31 mayo 2017, de la Edil departamental de Rivera, Nancy Olivera Sa Silva, perteneciente al Partido Nacional, que conmocionó con lo que denunció, y que hoy publicamos textualmente:

“Señor Presidente de la Junta Departamental de Rivera

En el día de hoy, deseo que me acompañen en una reflexión importante respecto a un tema que nos atañe a todos, como integrantes de una sociedad, y en particular, de la nuestra.

Días pasados se celebró un Congreso Binacional en el local de IfeSul, y en esta oportunidad se expuso estadísticas y problemáticas de una temática que cuesta hablar: “violación, abuso y prostitución de menores, trata de personas, cuya finalidad fue CONCIENTIZAR sobre esta problemática.

En dicha oportunidad lamentablemente no hubo la presencia como fue esperada de autoridades de nuestro departamento, salvo excepciones, si desde la otra orilla como es Livramento y Rio Grande do Sur.

Pero a modo de ejemplo; y para tomar conocimiento al cuerpo, de lo que estamos hablando y como lo es tan cerca de todos.

-Desde 2014 se creó la Oficina de Trata de blancas en Jefatura de Policía, a pesar de lo reducido en personal, e instrumentación para llevar a cabo su labor, ha atendido hasta al momento, un total de 125 procesamientos, en lo relativo a delitos sexuales, -y en aumento, al día de hoy, podría incrementarse este número. Tal es así que, en un promedio de cada tres días, se reciben denuncias de este tipo…

Los barrios donde podrían llamarse: “zonas Rojas” -en este sentido, son aquellos donde más carencia hemos visto, en nuestra ciudad, y son: Mandubí, Barrio Sonia, Misiones, La Humedad, La pedrera y Virgencita, en el interior: ¡Vichadero, ¡Minas de Corrales, ¡La Calera, ¡la Puente y Tranqueras, -en este último-, los índices de denuncias EN CUANTO A EXPLOTACION DE MENORES y prostitución ES ALARMANTE!!

No escapa -el centro- como barrio, también se detectó la explotación de menores a cambio de retribución, siendo procesados muchos individuos por esta temática.

Tengamos en cuenta que cuando hablamos de violación no se distingue sexo y van de los 3 años a los 17 años. Cuando hablamos de prostitución de 12 a 17 años.

Hablamos de inúmeros casos, que causan horror, muchos han pasado a ser noticia nacional como son las violaciones intrafamiliares, que incluso llevan generaciones practicándose, tomándose esta actitud delictiva, como normal.

¡A niños muy pequeños se le han detectado enfermedades sexuales, – imagínense a un niño de 6 años con sífilis!! ¡Entiendan lo grave de la situación señores, nuestro departamento, por ser frontera, es uno de los más propenso a este tipo de delito, porque es más fácil que en cierto colectivo social, se entienda como algo “normal”!!

Creo que es momento de tomar conciencia , sin banderas políticas, como humanos y en particular como riverenses, que todas las instituciones y todos los actores deben trabajar en comunión y coordinados , en principio para concientizar nuestra población y educar, denunciar los hechos, si se tiene conocimiento, y tomar todas las medidas -no solo las sancionatorias-, sino que en este caso principalmente las preventivas, porque es donde podemos actuar como sociedad y como gobernantes responsablemente. Por lo cual entiendo y sugiero que esta temática sea tratada como de interés Departamental.

Tenemos programas del Mides e Inmujeres, como el de Cercanías o el de Jóvenes en Red, que han detectado en algunos casos a tiempo y en otros no, vemos que estos programas por si solos, no surten el efecto que se necesita, porque también debe haber una coordinación y compromiso con las instituciones y oficinas departamentales,

Tengamos en cuenta que estoy dando brevemente un pantallazo de lo que es la temática, ya que en detalles sería muy extenso. Pero quería terminar diciendo que en todos los casos existe la manipulación psicológica de la víctima, el menosprecio como individuo en varios sentidos y la pérdida de capacidad social en muchos aspectos para el futuro. Sin dejar de lado que la mayoría de estos delitos están vinculados a consumo y tráfico de drogas.

Como carecemos de un marco jurídico especifico a nivel internacional, sino que es más que variado, creemos prudente sugerir se tome conciencia gubernamental en todos sus niveles para la creación del mismo, sin menospreciar los esfuerzos que hoy llevan las Dras. Alicia Ghidone, Sandra Ortiz y Julia Fabeto en avance para esta temática.

Solicito que mis palabras pasen a las comisiones pertinentes de este legislativo, como así también Mides, Inmujeres, Oficina de Equidad y Género de IDR, Sr. Intendente, a los señores legisladores del departamento, a la Sra. Legisladora Gloria Rodríguez, A Jefatura de Policía y a la Secretaria Municipal de Asistencia e Inclusao Social de Prefeitura de Santana do Livramento. Así como a todos los medios de prensa.

Edil Dra. Nancy Olivera

Partido Nacional