La economía azul de Gunter Pauli pasó por Montevideo, para abrirnos los ojos y cambiar nuestra mente

NUEVA ECONOMIA PLANETARIA. En tiempos de zozobra económica, cuando los expertos parecen incapaces de ofrecer otras soluciones que no sean parches o recetas con los mismos modelos, apenas disimulados, que han causado la crisis global, la propuesta de Gunter Pauli desprende el aroma de lo revolucionario y lo posible a la vez.

Revolucionario porque va más allá de dos modelos que se han revelado ineficaces: la economía financiera, basada en el crédito y la deuda, y la «economía verde», que trata de preservar el medio ambiente a costa de grandes inversiones que la vuelven inviable.

La «economía azul» parte de una premisa sencilla: servirse del conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio y creando riqueza, y traducir esa lógica del ecosistema al mundo empresarial.

Pauli sugiere estimulantes posibilidades: desde aplicar el diseño bicolor de la piel de las cebras o la estructura de los termiteros a la arquitectura bioclimática, a teléfonos móviles que se recargan sin batería gracias a la diferencia de temperatura entre el aparato y el cuerpo humano, pasando por la reutilización de los desechos mineros o agrícolas. Presentado como informe para el Club de Roma, La Economía Azul expone cien iniciativas empresariales innovadoras que pueden generar cien millones de empleos en los próximos diez años: innovaciones reales, científicamente contrastadas y económicamente viables, algunas llevadas ya a la práctica, que señalan una vía alternativa hacia un mundo mejor.

Gunter Pauli (Nacido en 1956)

Como presidente de la asociación estudiantil AIESEC conoció en 1978 a Aurelio Peccei, el fundador y anterior presidente del Club de Roma. En 1979 siguió a su invitación al encuentro anual del Club en Salzburgo (Austria). Aurelio Peccei se hizo su mentor y encargó a Pauli el desarrollo del programa juvenil del Club, el cual se conoció bajo el nombre de Forum Humanum.

En 1984, Gunter Pauli fue invitado por el Dr. Bruno Kreisky a hacerse miembro de la Comisión Kreisky por el Empleo en Europa.

En 1991 Pauli organizó con gran éxito el año de Mozart en Bélgica y Japón y por ello le fue otorgada la “Goldene Medaille des Landes Salzburg”.

Más adelante, Gunter Pauli fundó varias empresas, vivió en Francia, Suecia, los Estados Unidos y Japón y fue activo en todo el mundo. En 1994 inició, con el apoyo del gobierno japonés y la United Nations University en Tokio, la Zero Emissions Research Initiative. Desarrolló un modelo de negocio en el cual se podrían producir menos desechos de los que ya se establecieron como estándar en Japón. Las reflexiones teóricas, las cuales fueron aprobadas por casi cien profesores, más tarde han podido ser suplementadas por proyectos pilotos que comprobaron la utilidad de cada una de las propuestas.

Durante los últimos cuatro años, Gunter Pauli se concentró en la identificación de innovaciones que tienen el potencial de modificar los modelos de negocios existentes. Por medio de una amplia selección de iniciativas empresarias se ha podido desarrollar un macro-modelo económico para los siguientes diez años, el cual genera puestos de empleo, establece capital social y guía a la economía y la sociedad hacia la sostenibilidad.

La Historia

Apoyado por el gobierno japonés, Gunter Pauli fundó en 1994 la Zero Emissions Research Initiative en la United Nations University en Tokio. Basado en esta organización se fundó la ZERI Foundation. El objetivo de esta fundación, más allá de la creación de una red global para el intercambio de ideas científicas entre gente creativa, es encontrar soluciones sostenibles, inspiradas en la naturaleza, de los problemas de nuestra sociedad.

En estas condiciones se desarrolló el proyecto “Nature’s 100 Best”. Como apoyo del proyecto, un equipo de científicos se encargó de un análisis completo de tecnologías naturales que se habían publicado en artículos revisados por expertos. El equipo estadounidense encontró 2.131 tecnologías, de las cuales filtraron aquellas que tenían el potencial para cambiar rotundamente los modelos de negocios del tiempo presente. 340 de ellos han sido seleccionados que se pueden agrupar en sistemas que funcionan como ecosistemas.

Estas tecnologías fueron luego evaluadas por un equipo de estrategas de negocios, analíticos financieros y profesionales de orden público. Los criterios empleados fueron, entre otros, el estado de desarrollo del proyecto, el monto de capital intelectual invertido y la posibilidad de contribuir a alcanzar los Objetivos de desarrollo del Milenio de la ONU. Asimismo se tomaron en cuenta el número de empleos a crear y el lapso de tiempo dentro del cual se pudieran alcanzar los mercados de masa.

Las cien mejores ideas, las cuales se presentan en el libro “The Blue Economy”, tienen elementos sistémicos, es decir resuelven más de un problema al mismo tiempo en vez de concentrarse en un solo aspecto. Todas las innovaciones se basan en proyectos, empresas o iniciativas que funcionan en la actualidad y por lo tanto se ha comprobado su viabilidad en la puesta en práctica. Su implementación en cientas de industrias y la distribución en todo el mundo cambiarán a fondo la economía tal y como la conocemos hoy en día: hacia una mayor sostenibilidad gracias a un mayor valor añadido.

Los Principios de la Economía Azul

1. Las soluciones se basan sobre todo en las leyes de física. Los factores decisivos son la presión y la temperatura tal y como se encuentran en el sitio.

2. Sustituye “algo” por “nada” – Para cada recurso, revisa si realmente es indispensable para la producción.

3. En la naturaleza los nutrientes, materiales y energía siempre se reutilizan – La basura no existe. Cada producto lateral es la base para un nuevo producto.

4. La naturaleza evolucionó desde pocas especies hacia una rica biodiversidad. Riqueza significa diversidad. Las normas industriales son el contrario.

5. La naturaleza da lugar a los empresarios que hacen más de menos. La naturaleza se opone a la monopolización.

6. La fuerza de gravedad es la fuente principal de energía, el segundo recurso renovable es la energía solar.

7. El agua es el soluble principal (en vez de catalizadores complejos, químicos y tóxicos).

8. La naturaleza está sometida a un constante cambio. Las innovaciones se dan continuamente.

9. La naturaleza trabaja solo con lo que se encuentra disponible en el mismo sitio. La economía sostenible no solo respeta los recursos naturales, sino también la cultura y la tradición. La naturaleza se orienta hacia las necesidades básicas y luego se desenvuelve desde la mera satisfacción hacia la sobreproducción. El modelo económico presente se basa en la escasez como punto de partida para la producción y el consumo.

10. Los sistemas naturales no se desarrollan en procesos lineales.

11. En la naturaleza todo es degradable – dependiendo solo del tiempo.

12. En la naturaleza todo está conectado y se desarrolla de manera simbiótica.

13. En la naturaleza el agua, el aire y el suelo son bienes comunes, de libre acceso y disponibles en abundancia. En la naturaleza un proceso tiene múltiples utilidades.Los sistemas naturales tienen riesgos.

14. Cada riesgo es un motivador para innovaciones.

15. La naturaleza es eficiente. Por ello la economía sostenible aprovecha al máximo los materiales y la energía disponibles, lo que hace que el precio baje para el consumidor.

16. La naturaleza busca lo mejor posible para todos los involucrados.

17. En la naturaleza las desventajas se convierten en ventajas. Los problemas son oportunidades.

18. La naturaleza persigue las ventajas de diversificación. Una innovación natural trae una multitud de ventajas para todos.

19. Responde a las necesidades básicas con lo que tienes, desarrolla innovaciones inspiradas en la naturaleza, crea beneficios múltiples así como empleo y capital social, ofrece más con menos: Esta es la Economía Azul.