Todo sobre el II Simposio de la Sección Cono Sur – LASA, declarado de Interés Cultural por el MEC

LA CULTURA LATINOAMERICANA EN URUGUAY. El viernes 21 se llevará a cabo en el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) la conferencia «América: de la “invención” europea a las disputas americanas por el territorio», en el marco del II Simposio de la Sección Cono Sur de la Latin American Studies Association (LASA).

«Modernidades, (in)dependencias, (neo)colonialismos» es el tema de este simposio que se realizará en diferentes sedes en Montevideo entre el 19 y el 22 de julio de 2017 y contará con la participación de un número importante de docentes de la FHCE.

Vale destacar, además, que cinco paneles están organizados por docentes de facultad: «Lengua y prensa en el siglo XIX» (Magdalena Coll, Departamento de Psico- y Sociolingüística), «Literaturas no realistas y crítica social en el Uruguay entre fines de los años 60 y fin de siglo» (Hebert Benítez Pezzolano, Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana), «Anticomunismos en el siglo XX: enfoques latinoamericanos» (Magdalena Broquetas, Departamento de Historia del Uruguay), «Apuntes para una historia de la edición en el Uruguay» (Alejandra Torres Torres, Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana) y «Políticas culturales en Uruguay: democratización y descentralización» (Susana Dominzain, Maestría en Estudios Latinoamericanos).

Por otra parte, el simposio propone una conferencia plenaria a cargo del ex profesor titular de Literatura Latinoamericana en la FHCE, Hugo Achugar y un panel de homenaje al exdirector del Departamento de Historia del Uruguay José Pedro Barrán titulado «Miradas Críticas del Legado del Historiador Uruguayo José Pedro Barrán».

El 20 de julio a partir de las 17 horas se presentarán el libro Antonio Candido & Ángel Rama: Correspondencia, con prólogo, edición y notas de Pablo Rocca y Cultura letrada y etnicidad en los manuscritos de Jacinto Ventura de Molina (1817-1840) de Alejandro Gortázar.

«América: de la “invención” europea a las disputas americanas por el territorio»

La conferencia del día 21 en FHCE será a las 19 horas y estará a cargo de Florencia Mallon, profesora emérita en la Universidad de Wisconsin especializada en la historia moderna de América Latina, en temas de género, etnia y clase, y en historia indígena. Ha trabajado sobre cuestiones de literatura testimonial y las relaciones entre indígenas y estado. Tiene una carrera destacada y una distinguida lista de publicaciones. Entre sus libros cabe señalar La sangre del copihue: la comunidad mapuche de Nicolás Ailio y el estado chileno, 1906-2001 (2004) y, como editora y traductora, When a Flower Is Reborn: The Life and Times of a Mapuche Feminist (2002), —traducido al castellano como Una flor que renace: autobiografía de una dirigente Mapuche—. También ha publicado recientemente una novela, Beyond the Ties of Blood, sobre el Chile de los años setenta. Actualmente explora la historia y los usos del término América en el hemisferio occidental.

Harán uso de la palabra también el decano Álvaro Rico y la directora del Departamento de Historia del Uruguay, Ana Frega.

II Simposio de la Sección Cono Sur de LASA

El simposio invita a reflexionar sobre las articulaciones de lo que, en el Cono Sur, hemos comprendido como modernidad, una modernidad concebida, necesariamente, en plural y tensionada por sus complejas relaciones con las nociones de (in)dependencias y (nuevos) colonialismos inscritos en la producción cultural y en el pensamiento latinoamericanos.

Ejes temáticos:

Modernidad y precarización, vidas precarias, residuos de la modernidad en el Cono Sur: dinámicas de exclusión y migración

Estéticas y políticas del Río de la Plata

Formas y políticas de narración, producción y representación la memoria en el Cono Sur

Democracia, Estado, participación, espacio público y redes sociales

Partidos políticos y democratización

Las narraciones y las historias de las varias (in)dependencias, desde el siglo XIX hasta el presente

La inserción de las dinámicas del Cono Sur en el subcontinente latinoamericano: análisis comparados entre Estados-nación del Cono Sur y el contexto latinoamericano, con particular énfasis en Brasil

Géneros y sexualidades, feminismos y posfeminismos

Performance, archivo y condición posmoderna/poscolonial/decolonial

Relación entre el Estado y las nociones de modernidad e independencia, Estado e intelectuales, Estado y movimientos sociales

Instituciones políticas y procesos

Política y políticas públicas

Nuevos paradigmas lingüísticos y culturales: las lenguas del Estado

El siglo XIX reconsiderado: formas de la comunidad, del Estado y de la cultura

Revisiones del eje centro-periferia: fronteras, márgenes y ruinas

Neoliberalismo y mercado en instituciones culturales del Cono Sur e iniciativas culturales alternativas

Discursos y prácticas de la violencia desde el Estado y desde distintos sectores de la población civil

Recursos naturales en peligro y activismo social y cultural de los pueblos originarios

Instituciones culturales uruguayas y del Cono Sur: revistas, semanarios, ateneos, cinematecas

El lugar del intelectual uruguayo en la región y en América Latina



LASA es la principal asociación de investigadores y profesores dedicados a los estudios latinoamericanos en el mundo. Con más de 12.000 miembros, de los cuales casi el 60 % reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne al mayor número de especialistas en Latinoamérica de todas las disciplinas y áreas ocupacionales, así como activistas sociales. La misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses de su diversa membresía e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.

Desde 2015, la sección Cono Sur de LASA, que reúne a especialistas de diversas disciplinas en el estudio de asuntos relacionados con Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y el sur de Brasil comenzó a realizar simposios en el Cono Sur, para cumplir con la iniciativa de que América Latina no fuera solo objeto de estudio y reflexión sino además un lugar donde se generara esa misma reflexión. El primer congreso de la sección se realizó en Santiago de Chile en agosto de 2015 y contó con más de cuatrocientas ponencias. Allí se reunieron activistas, académicos, artistas, escritores de múltiples países para pensar, intercambiar miradas sobre los procesos culturales y políticos de nuestra región y establecer diálogos productivos y duraderos sobre múltiples temas de investigación y reflexión.

Organizan:

Biblioteca Nacional de Uruguay

University of Notre Dame, EEUU

Stony Brook University, EEUU

Universidad de la República, Uruguay

Asociación de Profesores de Literatura, Uruguay

The Fulbright Commission for Educational Exchange, Uruguay

Patrocina:

Sección de Estudios del Cono Sur – LASA

Con el apoyo de:

LAPIS (Latin American Political Institutions section, LASA)