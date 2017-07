Por hablar de más… La OFI pediría a sus clubes no negociar futbolistas con destino a Racing Club Montevideo

INTEGRACION OFI – AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Las declaraciones del presidente del Montevideo Racing, Raúl Rodríguez, durante la Asamblea llevada a cabo en la AUF, trajo sus primeros coletazos: OFI pediría a sus clubes no negociar futbolistas con destino al club de Sayago.

Rodríguez había expresado durante la discusión que no entendía cómo en el nuevo estatuto de la AUF –que no se puso a consideración– se le darían seis votos en una Asamblea a “esta organización que no pertenece al fútbol uruguayo”.

El presidente de OFI, Gustavo Bares, no dudó en responder: “¡Qué lástima me da el presidente de Racing! Tiene en sus filas al actual goleador de su equipo, que hasta los 20 años fue creado por el fútbol del Interior, hace un año que está en su club, y ustedes pagaron 20 UR por el pase”.

Las palabras de Rodríguez calaron hondo. Ayer, la Confederación del Este envió a OFI una nota en la que manifestó su apoyo a la actuación del Ejecutivo en las negociaciones, y repudió además las declaraciones del presidente del Montevideo Racing.

Y hoy, durante la reunión del Ejecutivo, es muy posible que la organización que rige los destinos del fútbol del Interior evalúe dar un paso más allá y solicite a los clubes que la integran no negociar pases de futbolistas con Racing.

De concretarse la medida, seguramente causará un revuelo en el fútbol profesional, teniendo en cuenta que, según supo EL TELEGRAFO, al finalizar la Asamblea algunos clubes manifestaron al presidente de la AUF, Wilmar Valdez, la preocupación de que en algún momento OFI decidiera tomar alguna medida de este estilo, luego del revés que se le intentó dar al fútbol del Interior en la Asamblea del pasado viernes.

Según algunos presentes en la Asamblea, la respuesta del presidente de OFI a Rodríguez despertó la alarma con respecto a cómo podría reaccionar la organización.

El tema estará hoy sobre la mesa en la reunión del Ejecutivo de OFI. La molestia es mayúscula y, en caso de confirmarse el pedido de OFI a sus clubes con respecto a negociar con Racing, podría abrir un nuevo capítulo.