El Este pone el pecho por la OFI:”Total repudio a las manifestaciones de algunos clubes en desmedro de nuestra Organización”

INTREGRACION OFI – AUF. Desde Sala de Redacción digital de Diario Uruguay/ Eduardo Mérica.

Entre los variados problemas que todavía necesita resolver la Organización del Fútbol del Interior, para que mejore el rendimiento de los campeonatos, etc., etc., hay uno que surge como prioritario, por razones de orden, el de pelear un lugar en el fútbol uruguayo, ahora más que nunca propiciado por la propia FIFA. Hasta ahora, nadie sabía nada de la OFI, ahora que todos han tomado conocimiento, es alarmante la potencia y el poderío que muestra el fútbol chacarero. Es hora de que todo el interior supere este compromiso inicial, de integrar a todo el fútbol.

El hecho resulta más llamativo y al mismo tiempo menos aceptable si se considera que el papel de la gran prensa de Montevideo siempre estuvo ausente, sabiendo que todavía juega precisamente en la opinión pública deportiva.

La lógica más elemental estaría diciendo que todo el mundo está enterado de la noticia por la prensa nacional, dado que se trata -reiteramos- en el Uruguay de una carta demasiado importante por su influencia periodística sobre los lectores. ¿Su presencia es sinónimo de verdad? . En consecuencia, vemos asombrados que ya no inyectan confianza y optimismo, y paralelamente, generan preocupación y desinformación, y hasta violencia en el ánimo de la dirigencia del fútbol. Sin embargo, no es así en el presente. ¿Por qué?…

Porque las Confederaciones de la OFI, han salido como ejecutores únicos e invariables para defender al organismo y especialmente al presidente de la OFI, de todos los intentos de ataque que se han iniciado en varios medios de prensa radial, los cuales estuvieron ausentes siempre en las Asambleas de la AUF donde se trató la imposición de la FIFA de hacer una reforma estatutaria en nuestro fútbol.

Ese es el gran desafío que enfrenta como nunca la Asociación Uruguaya de Fútbol, en vísperas de que la FIFA se canse y nos aplique una sanción que sería el entierro definitivo… En todos los casos, esperemos que elija bien.

Aquí está el Comunicado de la Confederación de Fútbol del Este, fundada el 2 de noviembre de 1926, por el legendario escribano Ledo Arroyo Torres. La cual se hizo eco de las agresiones al presidente chacarero Gustavo Bares y al manoseo que viene soportando la OFI dentro de la sede de la AUF, ante la vista de la FIFA y la Conmebol.

EL COMUNICADO DE LA CONFEDERACION DE FÚTBOL DEL ESTE ES TERMINANTE