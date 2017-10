Esta es la cara que tiene hoy el arbitraje de la OFI, por culpa de los violentos

FUTBOL CHACARERO DE LA OFI. Desde Redacción de DIARIO URUGUAY/ Eduardo Mérica.

Oscuro es el presente que padece la Organización del Fútbol del Interior, que vuelve a tener tres casos resonantes de violencia contra tres árbitros agremiados en la AIAF (Asociación del Interior de Arbitros de Fútbol), y que pesan aun más sobre los antecedentes que ponen al organismo al borde de un quiebre total en su dirección. Lo que pasa que nuestro fútbol – ya sea aficionado o no aficionado – hoy no es más que un vivo reflejo del total desorden institucional: entre la AUF y la OFI. Si nadie para la mano, los violentos seguirán increíblemente encontrando la fórmula oculta para destruir un negocio redondo que sigue siendo para nuestro país, el fútbol. Hoy nos estamos debatiendo por subsistir… Y todo se derrumba. Máxime cuando las palabras del presidente del sindicato gremial alimenta como nunca la crónica deportiva: Walter Brajús, nos avisa:“Hasta ahora se sumaron dos agresiones en Artigas, donde fueron agredidos Neber Do Canto y Juan Desiderio, el último fuera del estadio”. Así como lo leen, a tal punto, que uno de los futbolistas ya identificados con el club Centenario, parece que esperó afuera del estadio al árbitro Desiderio, para terminar agrediéndolo con una piedra en la cabeza. Allí no termina el relato, porque se suman los detalles de la agresión hacia el otro juez Do Canto, que empezó adentro de la cancha y finalizó cuando era trasladado en una patrulla policial. Neber do Canto quien actuaba como árbitro central fue uno de los agredidos, Juan Desiderio que estaba en la tribuna también sufrió agresiones a la salida del estadio. Según nos informó el periodista artiguense Monty Suarez, el juego estaba 2 a 1 a favor del Club Zorrilla, y fue suspendido al minuto 14 del segundo tiempo.

Sin dar manotazos de ahogado y conociendo como lo conocemos a Brajús, sobre el Comunicado que sacaron, nos sentenció:“Es todo una decisión de la Gremial, por las agresiones. Y quienes no controlen a sus violentos no tendrán árbitros de AIAF para ninguna Categoría. Para las ligas que permitan hechos de violencia”. En cuanto al tema de otras supuestas agresiones que se habrían producido en la ciudad de Salto, Walter Brajús nos alentó: “Sólo hubo una agresión simple de un jugador que estaba dentro del terreno de juego, y no más que eso, por lo cual no correspondía paralización de actividad ya que está bajo la Jurisdicción del Tribunal de disciplina de la Liga Salteña de Fútbol”. Agregando además, sobre comentarios filtrados en las redes sociales hacia su persona, nos respondió:“El periodista, creo le dio color para tomar protagonismo”. Acertando a decir:“Y acá no se mira la categoría de los árbitros para tomar medidas. Sino la gravedad de las situaciones… Aparte nosotros tenemos un Protocolo de Seguridad que es serio. Nada es improvisado”.



Aunque esta frase no es la única de Brajús, ya que cedió más comentarios sobre el peor momento de violencia que vive el fútbol chacarero, y por las dudas, repitió:“Hoy llamé al Presidente de ASA, que es la Gremial del asociado en Salto y lo intimé a decirme la verdad de lo que pasó. Y me dijo: Todo. Lo que te digo es oficial de la AIAF. Y ya sabes con la responsabilidad, respeto y pasión que trabajo. No me tiembla la mano para tomar decisiones… Sea con las Ligas, la OFI, las Confederaciones o mis propios asociados. Si se salen del reglamento”

En las últimas horas, DIARIO URUGUAY tomó contacto con el árbitro artiguense Juan Desiderio, el cual nos relató el hecho y lo que está pasando tras la agresión, manifestando: “Acá vamos volviendo con los muchachos de la prueba de OFI. Por ahora nada. Hicimos la denuncia policial y penal en la Seccional 1a.” Consultado Desiderio, sobre el diagnóstico que le dieron los médicos sobre su lesión, nos dijo:“Herida cortante por golpe en región frontal y parietal” . Antes de despedirnos le pedimos si podía contarnos cómo fue el hecho entre él y el futbolista que lo agredió, y nos contó:“No tiró piedra. Pretendió agredirme con una piedra en la mano para generarme una lesión más grave que felizmente evité al esquivar el golpe y me pegó de raspón cortándome…”

San José, 29 de setiembre de 2017

Atentos a los hechos de violencia contra árbitros en los sectores de Maldonado Interior y Artigas Capital, ocurridos estos en los últimos días, la Comisión Directiva de AIAF, bajo las potestades otorgadas por sus afiliadas en el marco del protocolo de seguridad, resuelve:

• Repudiar y solidarizarnos con los compañeros en tan lamentables hechos de violencia

• No disponer de árbitros de AIAF a la orden desde las 0:00 horas del viernes 29 de setiembre hasta las 23:59 horas del miércoles 4 de octubre del presente año, tanto para la actividad local como nacional que se disputen en las referidas jurisdicciones.

• Estar atentos a que se trabaje en forma firme y seria para combatir la violencia, tanto desde la justicia deportiva, adecuando reglamentos mas severos contra los agresores, como desde el punto de vista de la justicia ordinaria.

Por orden de Comsión Directiva de AIAF

Walter Brajús (presidente)

Alberto Othegui (secretario)

