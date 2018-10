Empalme Olmos: Mezcla de campo y ciudad. “No me sirve un alcalde en el escritorio ni un policía en la comisaria”

ESTE SUR Desde Empalme Olmos, Canelones/ Nivia Gazzaneo para Diario Uruguay.

El pensar en Empalme Olmos como una ciudad dormitorio, es una realidad que quedó en el pasado. Hoy esta ciudad que está ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Pando apuesta a redoblar en espacios libres, deporte, cultura y va por una luminaria que dejará en un cien por ciento iluminado a Empalme Olmos, en un futuro no muy lejano. El Alcalde Jorge Álvarez recibió a Diario Uruguay para hablar sobre estos y otros temas en el Municipio de la ciudad, de la ex Metzen y Sena.

“Empalme Olmos, no es una ciudad dormitorio de Montevideo, porque hay mucha industria en la zona, son los menos los que van a trabajar a Montevideo, existen fábricas en olmos, frigoríficos y zonas cercanas como empresas en ruta 75 ruta 101 y Pando…”

EL ABC DE EMPALME OLMOS

El mantenimiento de viejas obras comenzadas y la caminería rural son los trabajos que viene realizando este Municipio “porque los problemas de la canalización provocan inundaciones que desbordaban las cunetas. En este sentido se avanzó mucho y por ende se conservan más los arreglos de la calles y ya casi no entra agua en las viviendas”, dijo Álvarez.

Las prioridades para el Municipio tras los reclamos de los vecinos es el ABC (Alumbrado, Basura y Calles) y al respecto Álvarez dijo que “Ya están en marcha las licitaciones para que las empresas contratadas comiencen a trabajar con el asfalto de calles, limpiezas de cañadas, obras éstas que se hacen en verano. Se hará hincapié en arroyos y pluviales que no son muchos pero dan algo de trabajo en alguna zona baja de Empalme Olmos”, aclaró el alcalde. Y en cuanto a la luminaria se continúa con la iluminación de los barrios, lo que da a pensar que en un futuro no muy lejano estaremos cien por ciento iluminados, la tarea se enfoca más en mantener y cambiar los focos viejos que datan de décadas. Son retoques que son necesarios hacer, enfatizo el Alcalde; al tiempo que en cuanto a la recolección de residuos se realiza en tiempo y forma gracias a los contenedores domiciliarios que cada vecino usa tanto en parte urbana y suburbanas de Empalme Olmos, excepto en las cooperativas de viviendas donde las calles son muy pequeñas y los camiones recolectores estarían impedidos de pasar por lo que se decidió colocar un container grande para las 50 viviendas del complejo que tiene Empalme Olmos.

Los 6.000 habitantes de la parte urbana y los 5.000 de la zona rural es la población que suma Empalme Olmos. La zona rural con productores se dedican más a la granja, aunque a esta rama de la agricultura lo acompañan quinteros, fruticultores, apicultores entre otros rubros del sector agropecuario.

El deporte y la recreación no son temas menos importantes para el Municipio dado que se está terminando el gimnasio cerrado que cuenta con canchas de volleyball, básquetbol, fútbol, handball , a lo que Álvarez agregó:“se aspira a instalar una piscina con luces de led”

SUDRIERS RECOBRA VIDA



Es una realidad que el tren turístico ya reinstaló los servicios de pasajeros luego de años que se esperaba esta instancia y que empieza a circular con frecuencia de una vez diaria durante los primeros 15 días, a las 6:30 AM con retorno a las 15 PM, el costo es de $30, y más adelante se incrementará la frecuencia y la tarifa del boleto. Se detiene en las estaciones de Pando y Suárez y esto –según Alvarez- mejora notoriamente el servicio de transporte a Montevideo por la poca frecuencia de servicios de transporte interdepartamentales que tenemos. Al ser consultado si se cataloga a Empalme Olmos como una ciudad dormitorio, el Alcalde nos respondió:“no es una ciudad dormitorio, ya que hay mucha industria en la zona, son los menos los que van a trabajar a Montevideo, existen fábricas en olmos, frigoríficos y zonas cercanas como empresas en ruta 75 ruta 101 y Pando, lo que hace que los ciudadanos de Empalme no tengan que ir a trabajar a Montevideo”.

“Lo que sí es un problema de locomoción es el que viven los estudiantes porque se les dificulta la espera de ómnibus desde Pando a Empalme, cuando vienen de estudiar de las Universidades en la Capital”, reconoció el Alcalde. “Sin dudas, el servicio del tren de pasajeros ayudará a la muchachada con los horarios y con la seguridad”, recalcó al final.

A propósito de seguridad Diario Uruguay le preguntó cómo vive este flagelo Empalme Olmos, a lo que contestó: “somos favorecidos”. Cada caso es aislado no hay robos casi nunca. No hay personal en las comisarías porque tienen que estar en la calle como los alcaldes “no me sirve un alcalde en el escritorio ni un policía en la comisaria”.

EMPALME Y LOS SERVICIOS DE SALUD

El cambio de mutualistas privadas a los servicios de ASSE preocupa -analiza Álvarez- porque es un termómetro que indica que la sociedad está sufriendo algún problema de trabajo aunque también se pasa a ASSE por la disconformidad con el servicio que brindan las mutualistas privadas. El tema económico es algo que las mutualistas tienen que reveer porque la salud pública va mejorando a pasos agigantados, y el usuario piensa en el dinero y prefiere no pagar cuando el servicio es el mismo que el que recibe de ASSE.