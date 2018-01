Diputado Eduardo Rubio:”Lo que ocurrió en Durazno expresa un problema real”

CAMPO CIUDAD EN EL URUGUAY. El Diputado Eduardo Rubio, durante su intervención en el espacio partidario en el que interviene a diario en CX 36 Radio Centenario se refirió a la jornada del martes en Santa Bernardina en la que participó junto a Gonzalo Abella, pre candidato a la Presidencia de la República por Unidad Popular.

Esto ha generado un inmenso debate que está muy bueno , una polémica, y decimos que una parte de la polémica es desechable con el intento de denigrar, y la mejor forma defenderse que tienen algunos que defienden al gobierno es obviar los argumentos , y querer caricaturizar las cosas, dijo el Diputado del 26 de Marzo -Unidad Popular..

Lo que ocurrió ayer en Durazno expresa un problema real, manifestó Rubio.

Algunos integrantes del gobierno dejaron las consignas de lado y empezaron a reconocer y a decir que sí, que hay problemas y que hay que atender cada sector.

Rubio señaló que lo de Durazno se expresó un problema real, donde se manifiestan intereses diversos y en el que sin duda, el sector más y más numeroso, el más afectado es el de los pequeños y medianos productores ya sean fruteros, hortifruticolas, apicultores, ganaderos y también los trabajadores rurales.

Rubio comentó que fue a Durazno con Gonzalo Abella, también fueron otros integrantes de Unidad Popular, se instaló un puesto de los compañeros que están recogiendo firmas para derogar la ley de riego.

Pudimos hablar con mucha gente, que nos reconoció agregó el diputado de Unidad Popular; gente que agradeció nuestra presencia, sostuvo.

Acerca del contenido y de los intereses que reflejan realmente esta movilización creo que la parte oratoria develó claramente cuáles son las contradicciones y qué expresa realmente ese movimiento.

Al respecto Eduardo Rubio dijo que hubieron dos oradores que fueron invitados a hablar y según nos dijeron los organizadores con total libertad sobre lo que iban a decir el Ingeniero Blassina y el comunicador Walter Abella.

Dos oratorias que no compartimos en absoluto, dijo Eduardo Rubio. Agregó que en particular la del Ingeniero Agrónomo Blassina es un programa absolutamente neoliberal , de acuerdo a la política del gobierno. Es más, defendió al ex Ministro Aguerre, lamentó su renuncia- Aguerre autor de la ley de riego-, reclamó el respaldo del canciller Nin Novoa, reclamó tratado de libre comercio, un programa absolutamente neo liberal.

En el caso del discurso de Abella, más tirando a lo emotivo, con algunas expresiones reaccionarias, pero eso no expresaba el planteo de los que convocaban a la movilización.