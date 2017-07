Desde la OFI ya estudian acciones civiles, penales y éticas en la Justicia, ante la AUF y FIFA, contra el presidente de Racing de Montevideo

FUTBOL CHACARERO. Desde Punta del Este Jorge Suárez para Diario Uruguay.

OFI ESTUDIA acciones legales

Debido a que el martes el presidente de Racing trató de una actitud “fascista”, la adoptada por el titular de OFI de impedir pases al club de Sayago, Bares confirmó que la abogada de OFI, Andrea Valiente, está estudiando el caso para considerar si amerita alguna medida y no descarta acciones civiles, penales y éticas en la Justicia, ante la AUF y FIFA.

“Se parece a una reacción fascista”

Raúl Rodríguez, presidente del Racing, salió al cruce a las declaraciones de Gustavo Bares, titular de la Organización del Fútbol de Interior, que iba a “sugerir a los clubes del interior que no negociaran más jugadores con Racing”.

28 DE MAYO 2011

ALGUNOS ANTECEDENTES DE RAUL RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA MESA EJECUTIVA YA FUE NOTIFICADO

Raúl Rodríguez fue suspendido por un mes por parte del Tribunal de Honor, por la denuncia de la que fuera objeto por el árbitro Javier Bentancor, luego del partido jugado entre Defensor Sporting y Racing en la undécima fecha del Torneo Clausura.

El 24 de abril, en el entretiempo de ese encuentro jugado en el Estadio Luis Franzini, Bentancor denunció que Rodríguez le dijo: “Siempre nos afanás, sos un sinvergüenza. ¿Por qué siempre a Racing?”, queriendo ingresar al vestuario y siendo retirado por la Policía.

El presidente de la Mesa Ejecutiva negó todo y contó una versión totalmente diferente, pero el Tribunal de Honor no le creyó y se quedó con lo declarado por la cuarteta del encuentro.

El Código de Penas en el art. 22, y bajo el título de Situaciones especiales, en el inciso “b” determina: La suspensión implicará inhabilitación parea ejercer funciones como dirigente de un club ante los órganos de la AUF, ocupar cargos en la AUF, así como representarla ante cualquier organismo; hacer uso de los derechos y prerrogativas que otorgan a los dirigentes las normas de la AUF. Vale decir que no puede usar el carnet. Ayer mismo los neutrales Esc. Miguel Sejas y Donato Rivas notificaron a Rodríguez de la sanción que ya comenzó a cumplir desde la cero hora de esta jornada. Resta saber qué hará Rodríguez ahora, si retorna a su cargo de presidente de la Mesa una vez que cumpla la sanción, o si renuncia por razones de ética.

La Asamblea de Clubes autorizó a que el Consejo Ejecutivo continúe negociando con el gremio de los árbitros los criterios de una nueva relación laboral, para la cual ya hay un documento de discusión o preacuerdo que marca los lineamientos.

En esos lineamientos, la AUF abandona la idea de que no haya relación de dependencia y consiente esa dependencia. La AUF reconoce ? si el acuerdo definitivo se logra? una relación de dependencia desde el 1º de mayo de 2011 en adelante y los árbitros renuncian a reclamos colectivos retroactivos ante la Justicia laboral, lo que podría determinar que cobren hasta cinco años de indemnización, lo que daría una cifra inalcanzable.

Actualmente se paga aguinaldo y salario vacacional en junio y diciembre, como cualquier trabajador, pero en las bases del preacuerdo eso desaparece y se canjea por un 19,43% de aumento en el honorario del árbitro por partido.

Los jueces mientras tanto quieren dejar de cobrar los viáticos por disponibilidad, tal como los cobran hoy tras el acuerdo del año pasado, porque dicen que se prostituye al profesional. El sistema es que cobren una cifra (100 pesos) cada vez que se va a declarar, por llevar formulario, por presentarse al Tribunal de Penas, etc. Ahora se negoció 2.400 pesos de viático para cada árbitro sea cual sea la categoría. En otro punto en que hubo acuerdo es que, como el trabajador común hace un contrato a prueba por tres meses, los árbitros recién recibidos también lo hagan, pero obviamente no será por tres meses, sino por una temporada. Como contrapartida, los jueces pretenden indemnización por retiro cuando llega la edad tope de 45 años. La AUF se compromete a discutir un fondo de retiro.

Durante la asamblea, el presidente de Racing, Raúl Rodríguez, se explayó sobre las diferencias que tiene sobre algunos aspectos del cambio de estatutos. “Quizás amerite llevar algún tipo de retoque”, reconoció primero y luego agregó que FIFA sugiere que “la representatividad en cada uno de las federaciones debe reflejar la realidad del fútbol y me parece fenómeno. Me parece fenómeno que refleje la realidad del fútbol y del Estatuto también, y que participen todos los estamentos en su verdadera proporción. Pero me parece que hoy pretender que tenga seis representantes un fútbol que no participa en absoluto en la vida del fútbol uruguayo, contra equipos como Nacional o Peñarol, campeones de América y del mundo, o clubes centenarios, fundadores de la Conmebol… me parece fuera de la realidad”.