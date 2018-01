Hay denuncia policial por la gresca generalizada entre futbolistas y la agresión contra el árbitro duraznense Lateulade, en el torneo de los barrios

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Durazno Carlos Mauricio Delgado para Diario Uruguay.

En tiempos en los que la violencia está a flor de piel y gana terreno en nuestra sociedad y a diario se observa tolerancia cero por cuestiones banales, el fútbol no es la excepción y esta «atacó» nuevamente al torneo de la Liga de los Barrios.

El árbitro en cuestión es Federico Lateulade, quien fue agredido por futbolistas y parciales del club La Diferencia, una vez finalizado el juego. Por este hecho y por la gresca generalizada entre futbolistas de La Barra e Independencia, se detiene la actividad de los Barrios por 15 días, hasta tanto no se conozca el fallo del Tribunal de Penas.

El hecho ocurrió el sábado en el estadio 14 de Octubre, luego de finalizado el juego entre Tabaré y La Diferencia.

«Luego del partido, después de haber elaborado el formulario, me intercepta a la salida una señora y comienza a agredirme verbalmente. La intento calmar y, en eso, se acerca un hombre e intenta agredirme. Me defiendo y, por detrás, siento un golpe en la nunca, giro para ver y, en eso, la persona que en primera instancia quiso agredirme me da un golpe de puño en la ceja, tirándome al suelo, provocándome un corte grande. Me levanto y me defiendo. No voy a dejar que me peguen. En eso, se acercan algunos parciales más y otro futbolista de La Diferencia a intentar seguir pegándome», relata sobre lo sucedido el árbitro Federico Lateulade, quien en ese encuentro fue el asistente número 1.

Todo el inconveniente surge cuando, sobre el final del partido, «se da un tiro libre a favor del equipo de Tabaré. El esférico es atajado por el golero, pero ingresa al arco. El árbitro Claudio Klappenbach me mira y le señaló el medio de la cancha, porque el balón ingresó. Ahí se dan los primeros inconvenientes, donde denuncio a dos jugadores de La Diferencia, pero no pasó a mayores», explica sobre el motivo de la reacción de algunos parciales y jugadores del equipo, que finalizó el encuentro derrotado 2 a 0.

Lateulade fue atendido en un nosocomio local, donde recibió cinco puntos de sutura.

Luego, realizó la denuncia policial contra dos personas identificadas con el club La Diferencia.

REYERTA ENTRE JUGADORES

El partido Tabaré – La Diferencia no fue el único donde la violencia dijo presente. También hubo graves inconvenientes en el encuentro La Barra vs. Independencia, donde futbolistas de ambos equipos se tomaron a golpe de puños. Luego, la violencia se trasladó a las tribunas del Campus de Santa Bernardina, donde hubo algunos incidentes entre parciales.

SIN ACTIVIDAD

En diálogo con El Acontecer, un importante dirigente de la liga barrial confirmó la detención de la actividad por 15 días, hasta tanto no se conozca el fallo del Tribunal de Penas, y llamó a todos a la reflexión.

MAYOR SEGURIDAD

Por lo sucedido con el árbitro Lateulade, El Acontecer se comunicó con el presidente de la Asociación Duraznense de Árbitros de Fútbol (ADAF), Raúl Morán.

En primera instancia, Morán se solidarizó con el compañero agredido y, posteriormente, explicó que desde la gremial se le va a solicitar a la Liga de los Barrios mayor seguridad. De constatarse que no están dadas las condiciones para seguir ejerciendo su trabajo, los árbitros afiliados a ADAF no impartirán justicia en el Torneo de los Barrios, dijo el dirigente.