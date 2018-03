Critican desde Paysandú, con toda razón, al programa Derechos Exclusivos, que lidera Mario Bardanca, porque le brinda de dos horas unos segundos a la OFI

NUEVO PERIODISMO. Recibimos y Publicamos.

“Ilusiones, expectativas, frustraciones de decenas de equipos que no tienen gran prensa, salvo cuando agreden a un árbitro, allí sí aparecen los medios masivos que nos tildan de “chacareros”.

Paysandú, marzo de 2018

Señor

Director de radio Uruguay

Pedro Ramela

Quien suscribe es fiel escucha de radio Uruguay desde que las repetidoras de la radio pública llegan a todo el país, escuchándose en Paysandú la 1050 AM en el 103.5 de Frecuencia Modulada.

Con expectativa sigo el muy buen programa deportivo llamado Derechos Exclusivos que conduce de manera brillante Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron.



Desde marzo el programa deportivo tiene una hora de programación más, va de 11 a 13 horas.

Grande fue mi sorpresa y por no decir decepción cuando de las dos horas del programa deportivo que se escucha en todo el país, se reproduce casi íntegramente información de la capital del país y del exterior y unos pocos segundos dedicados al fútbol del interior.



El lunes pasado no fue más de un minuto que no alcanza para destacar el logro de Tacuarembó que dio una vuelta en su Ing. Goyenola después de 27 años, que Paysandú ganó el torneo sub 17 en su zona dirigido por el ex jugador Juan Martín Parodi, que Durazno nunca perdió una final en el Landoni, su cancha, que Melo y Rocha jugaron un partidazo y que el campeonato del Este se fue para la capital arachana.



A Durazno lo dirige Alfonso Domínguez, campeón con Uruguay, ex jugador de Peñarol, de River argentino.

La cantidad de público que va a las canchas es la mejor después de Peñarol y Nacional, 4.000 en Durazno, 3.500 en Tacuarembó, 2 mil en Minas, que es el fútbol que hace más kilómetros con menos recursos, que juega miércoles y sábado y no es profesional.



Ilusiones, expectativas, frustraciones de decenas de equipos que no tienen gran prensa, salvo cuando agreden a un árbitro, allí sí aparecen los medios masivos que nos tildan de “chacareros”.



Nos parece insuficiente que con dineros públicos, de todos los uruguayos financiemos una programación capitalina. Ojalá algún día cambien los criterios, y como dijo Estramín, no sea necesario “Morir en la capital”.

Sin otro particular, aprovechamos para felicitar lo que está haciendo la radio pública pero debe avanzar más en integrar el país.



Les saluda atentamente,

MG.

Fuente: 20once