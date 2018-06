CON GARRA CHARRUA A TIERRAS AZTECAS, declara el canario Gonzalo Cigliuti: “La gran satisfacción que da ser entrenador, es el reconocimiento de los muchachos”

NUEVO PERIODISMO DIGITAL.

Gonzalo Cigliuti, canario, de la ciudad de Pando, el que a los 24 años de edad, se rompe los cruzados cuando apenas comenzaba a hacer sus primeras armas en el fútbol uruguayo. Pero no hay mal que por bien no venga: este rompimiento de cruzados fue su comienzo forzoso hacia una carrera exitosa de entrenador y que lo llevó a Santos Laguna de México a alzar la copa con un cuerpo técnico encabezado por Robert Siboldi. Son varios los uruguayos que integran el plantel del club azteca. Entre ellos el floridense Jhonatan Rodríguez, el montevideano Brian Lozano y el isabelino Gerardo Alcoba. Para conocer sobre sus comienzos, su trayectoria y la victoria del Santo Laguna en tierras mexicanas Gonzalo Cigliuti recibe a DIARIO URUGUAY en su casa para charlar en una emotiva y sorprendente entrevista.

“Mi sueño era jugar profesionalmente en Peñarol, pero una ruptura de cruzados me llevó a otra rama del deporte”

Juan Duarte, su entrenador en esa época visionaba que tenía que ser entrenador. “Mi gran sueño era jugar en Peñarol, en primera. Vengo de una familia que practicó siempre deportes, me crié entre deportistas y prácticamente nací debajo del parquet del Gimnasio del Club Urupán de Pando. A los 23 años comencé el curso de entrenador y a los 24 ya estaba trabajando en la formativa de Peñarol, como asistente de Juan Duarte. Volví al fútbol luego del rompimiento de los ligamentos cruzados y las primeras armas y el descubrimiento de cracks: Por Michel Santos no daban ni un peso”

Con los pandenses Tato Garcia, Sebastián Flores fueron compañeros y entrenaron a juveniles como Nicolás Rotundo, Magallanes y Pacheco entre otros quienes fueron ganadores del quinquenio con Peñarol.

Al ser consultado sobre sus trabajos a nivel local, Cigliuti nos contó que entrenó a la selección sub 15 de Canelones del Este. “Dirigí también a la sub 15 de Uruguay, la de Canelones del Este, la de 5 esquinas, Atlántida Junior, y Juveniles de Central Español”, acotó.

Cigliuti, además, fue el impulsor al medio futbolístico de Abel Hernández, Santiago Correa y Mauricio Lofreda, “aunque el camino se lo hicieron y transitaron ellos solos”, aclaró. Señalando que “Cuando sugerí a Michel Santos no daban por él ni un peso, porque aparentaba debilidad física y ahora juega en Europa y con los mejores”.

Gonzalo Cigliuti:“Si el equipo gana la violencia doméstica disminuye… “si ganamos no te pego”, ese es el lema del hincha mexicano”

-¿Cuál es tu rol en el equipo de fútbol?

-Es un equipo multidisciplinario, soy más el que apunta al aspecto humano, es un entrenamiento invisible, estamos cerca, aconsejando, ayudando y apoyando, sin dejar de lado el rol del entrenamiento. A los muchachos que entreno están en la etapa de la vida donde se define su carrera deportiva, descubren si tienen condiciones y si es el fútbol por lo que realmente se juegan renunciando a todo y apostando por su carrera dejando todo en la cancha.

Una mirada al Fútbol del Interior de Uruguay



Por ser de Canelones lo consultamos sobre su visión del fútbol del interior a lo que respondió: “Soy un enamorado del fútbol del interior” …“me crié jugando en el baby fútbol del interior, desde los 4 años. Este fútbol no es tan profesional como el de Montevideo, había y hay una diferencia muy marcada. Montevideo es más exigente, más competitivo, pero casualmente el fútbol del interior es la cuna de futbolistas que han trascendido profesionalmente y a nivel mundial. Yo jugué en la reserva de Ferrocarrilero a los 13 años, con muchachos de 20 años. Ahí conocí el fútbol del interior, y fue una experiencia que disfruté al máximo, la experiencia que más satisfacción me dio fue la de entrenar con 25 años a la selección mayor de Canelones, llegando a la final del torneo del Este contra Cerro Largo”.

Haciendo al propio interior del país dijo que “Del departamento de Canelones por ejemplo, fueron fichados. Diego Chiappesoni, Christian González, Carlitos García, Leandro Lereté, Diego Cadres, son estas las cosas lindas del fútbol del interior que me ayudaron a crecer personal y profesionalmente”

De tierras charrúas a tierras Aztecas

Previo al salto a tierras mexicanas, Cigliuti, había trabajado por dos periodos en juveniles de Peñarol, Bella Vista, Rentistas, Rampla, Central, acompañando a Fabián Coito, Sebastián Avelino, Gustavo Ferreira, Gustavo Archain, Edison Machín, y en Liverpool y Danubio como ayudante de Gustavo Matosas.

“No fuí el único uruguayo en México, también se sumaron a los equipos técnicos en tierras aztecas, Adrián Secondo, Pablo “el Polo Sánchez” , y Robert Siboldi.” agregó Cigliuti.

“En el año 2010 me invitaron a trabajar en Queré, ytaro, México volví cuando vendieron el equipo” recordó.

Cuando se vende un equipo sin tener en cuenta el trabajo del cuerpo técnico se pierde la fuente laboral. Pero no todo fue negativo, allí se encontró con un compatriota y vecino: Robert Siboldi, de Ruta 102, “nos encontramos de casualidad en Querétaro, yo sin trabajo, y quedamos contactados. Al año me llama para ir a Santos Laguna en Torreón México. Me contratan por dos años en la sub 20, en el primer torneo llegamos a semifinales, en el segundo campeones y en tercera semifinales. Hay muchos de estos muchachos jugando hoy en la selección juvenil mexicana, cosa que me llena de orgullo” concluyó.

Muchas razones para sentir orgullo, según Cigliuti, porque reconocen su trabajo no sólo regalándome camisetas sino que muchos de los muchachos le pusieron Gonzalo a sus hijos.

El paso a paso hacia la Victoria del Santos Laguna

“Hubo un paréntesis que me llevó a trabajar a Ecuador, para hacer una coordinación durante 9 meses y volví a Santos Laguna”, donde comenzó el camino al campeonato con el que salimos campeones. Y agregó que “ya clasificados en la liguilla, jugamos contra Tigres, pasamos la fase, nos toca con América, y la final fue con Toluca, tres grandes monstruos de México, y por si fuera poco de visitantes. La final fue vivida en un estado de inconsciencia total, una final de 2 a 1. Un Santos Laguna que jugó muy bien todo el partido; muy disfrutable, pero con mucha presión. Se sintió un Maracanazo. El festejo fue un estruendo porque Torreón está rodeado de arena y tuna, fue una ciudad muy sufrida por el narcotrafrico” ,explicó… “y bajó un 20% la violencia doméstica”.

Si gana mi equipo hoy no te pego



Al ser consultado sobre los festejos, en una respuesta escalofriante, Cigliuti, dijo a Diario Uruguay que “si el equipo gana la violencia doméstica disminuye… “si ganamos no te pego”, ese es el lema del hincha. Los domingos no se vende alcohol – aclaró- “es el día que la mujer no es golpeada por su marido, siempre y cuando el equipo gane”.

Gonzalo Cigliuti nos contó que se sentía hasta responsable como entrenador de que la mujer no sufra ese día. El mexicano es muy futbolero como el uruguayo. Hay mucha violencia en el fútbol, hasta el punto de contratar a la hinchada de Boca para enseñarles el comportamiento de una verdadera barra brava.

Pronosticando la final del Mundial, el entrenador pandense del Santos Laguna aseguró que Uruguay se trae la Copa del Mundo.