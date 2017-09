Borocotó chas chas. Se escuchó en la Junta de Rivera, al Edil Román Taroco, preguntar en voz alta: “Qué Carnaval queremos!!!”.

DIARIO URUGUAY DESDE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA. La sesión ordinaria de la Junta Departartamental de Rivera, comenzó a las 19:34hs, presidida por su titular el Edil José Luis Pereira, estando acompañado en la mesa por el Secretario General de esta corporación Ing. Agr. Abilio Briz y la Pro-Secretaria Cristina Vargas.

A continuación tomamos la palabra del Edil Ramón Román Taroco:

“Sr. Presidente, hace unos días acá en esta Sala, un Edil oficialista habló sobre el trabajo que viene desarrollando la Dirección de Turismo, conjuntamente con la Comisión de Carnaval, a los efectos de determinar QUÉ CARNAVAL QUEREMOS.

El mencionado Edil pasó factura a los que critican, diciendo que nada hacen para mejorar el Carnaval, aduciendo además que todos los lunes se reúne la Comisión de Carnaval y demás actores, y que allí no va nadie para aportar ideas. Ese “sayo a mí no me quepa“ yo he sido muy crítico con el Carnaval de los últimos años, pero he tenido por norma lo destacar lo que se hace bien y criticar lo que se hace mal, pero siempre con la mira elevada, tratando de presentar proyectos para que se mejore lo que a mi criterio no está funcionando y lo hago siempre con la debida consulta a nuestros vecinos y con respecto que me caracteriza. Yo he tenido dos profesiones en mi vida, desde los 14 años soy músico, a los 16 años un pasaje por la Escuela de Músicos del Ejército, luego Músico de la Banda del Liceo Militar General Artigas, después ingresó a la Jefatura de Policía de Rivera, en el año 1975 integró junto a otros policías la Banda Militar Policial, después formamos la Banda Policial dirigida en aquel momento por el Comisario River Aquines.

Como puede ver, Sr. Presidente, de Redondas, blancas, negras, corcheas, semi corcheas, fusas y semi fusas, entiendo bastante, ni que hablar de Carnaval. Por veintiún años con la Orquesta TEOREMA SHOW de la cual fui Director propietario, actuamos en todos los Clubes de esta Frontera y en distintas Ciudades del Interior de la Republica, como así también varias Ciudades de Brasil. Soy de la época de los Corsos por la calle Cuaro, por Presidente Viera, por Avda. Líbano en el Pueblo Nuevo, los grandes Corsos de Avda. Sarandí,donde en todos ellos desfilaban aproximada mente diez Murgas, otro tanto de Conjuntos Regionales que interpretaban sambas brasileros y marchas de carnaval del año.

Soy de la época que salían las Comparsa con un tinte totalmente localista, que también a las 18.00 horas ya se veían en las calles grupos de Mascaritos que

debidamente autorizados por la policía recorrían los Barrios llevando alegría a los vecinos y la gurisada.

Soy del tiempo que había un Teatro de Verano espectacular donde allí se

instalaba el Tablado Oficial, con el debido Jurado, también en Rivera Chico,

Presidente Viera y Pueblo Nuevo estaban los Tablados, cada uno con su Comisión y Jurado, donde se calificaba y se le daba premios a los grupos participantes. Los Corsos cerraban con el desfile de carros alegóricos donde cada Club Social del medio presentaba su Reina y la Corte, después empezaban los Bailes de Carnaval en todas las Instituciones, a casa llena.

Sr. Presidente, los tiempos cambiaron, el INAU es el gran responsable de haber terminado con los bailes en los Clubes, pero no puede ser que el Gobierno Departamental, Intendente y Junta, sean los causantes de que

también se termine el Carnaval Riverense, que tiene que ser un Carnaval

autóctono propio, separado del Carnaval Santa Ana Do Livramento. Pero con críticas hacia los que reclamamos y defensa al Gobierno, a nada

vamos a llegar. Este Edil, Sr. Presidente, escribe con pluma propia, tanto es

así que el día 28 de febrero del año 2012 presenté un anteproyecto que

propone un nuevo Carnaval. Carnaval al estilo del que se realiza en Bahía,

que podría traer buenos dividendos para mejorar el Carnaval de los Barrios,

porque yo soy de aquellos que creen que no todo debe de ser gratis.

Creo que este Ante- Proyecto se fue a la papelera, pero hoy lo adjunto a esta

exposición para que sea enviado al Director de Turismo y a la Comisión de Carnaval.

Por otra parte, Sr. Presidente, quiero decir que yo no voy donde no me

invitan oficialmente, nuestra obligación como Curul es presentar los proyectos acá en este Legislativo, que tiene la obligación estatutariamente de estudiar

el asunto a través de la Comisión Asesora correspondiente que debe de expedirse al respecto, siendo el Cuerpo quien dará el dictamen final.

Por todo lo expuesto, solicito que esta exposición y la copia del proyecto presentado en febrero del año 2012, sean enviadas a más de los ya nombrados, a la Comisión Asesora de Turismo de esta Junta, al Sr. Intendente Departamental, y al Presidente la Departamental Nacionalista.”