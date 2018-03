Balearon la casa del actual presidente del Rocha FC:”No tengo enemigos, salvo el anterior presidente de Rocha Fútbol Club, al que denuncié por calumnias e injurias…”

POR EL INTERIOR DEL FUTBOL ROCHENSE.

BALEARON CASA DEL PRESIDENTE DE ROCHA FÚTBOL CLUB

En la madrugada del lunes (19 de marzo 2018), Níver Guerra sufrió un atentado. “Escuché que un auto avanzaba lentamente por la calle y después hubo un estampido. Eran las 5:00, 5:10 horas, y lo que sentí fue un balazo que ingresó por la ventana, a 20, 30 centímetros de donde estaba durmiendo. Según la policía, utilizaron un arma de fuego de calibre 38. Nadie vio nada por la hora. Yo soy un hombre de trabajo, nunca he tenido problemas con nadie, no tengo enemigos, salvo el anterior presidente de Rocha Fútbol Club, al que denuncié por calumnias e injurias, pero me niego a creer que haya tenido algo que ver con este asunto”, señaló la principal autoridad del club rochense al periódico EL ESTE.

Lamentablemente nos hemos acostumbrado a este tipo de situaciones, principalmente en los barrios alejados del centro. “La Policía está investigando, yo confío en ella, no tengo miedo porque no he hecho nada malo, creo que me quisieron intimidar”, culminó diciendo Guerra, quien ha pasado por un momento muy difícil.

Quien efectuó el disparo era conocedor de la vivienda, ya que la bala ingresó por la ventana del dormitorio y se desvió unos 30 centímetros de su objetivo.