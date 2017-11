(Audio) No cualquiera se pone a la AUF al hombro. Ariel Giorgi, te relata cómo y por qué echaron a Diario Uruguay del recinto de la AUF

CONTACTO DEPORTIVO CON LA INTEGRACION OFI – AUF. EXCLUSIVO. Desde Montevideo, Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY.

“Si la OFI tuviera firmado un acuerdo con Tenfield, esto salía en dos minutos… En dos minutos estaba todo arreglado”

“Yo te hago todo ese itinerario porque el tema era de que no saliera verídico, cierto, sin ninguna modificación, sino transmitir en directo lo que se iba a hablar allí… Porque no quieren a OFI. Porque son como billetes de tres dólares, son falsos. Y no lo quieren a OFI!!!!!!”

En un día despoblado de periodistas y dirigentes, DIARIO URUGUAY se presentó en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para ver si era posible una coronación pendiente que tiene nuestro fútbol con el tema integración. Desde el primer momento mantuvimos varios CONTACTOS DEPORTIVOS con distintos personajes del profesionalismo y el amateurismo, porque decidimos jugarnos a la aventura de una actividad íntegramente dedicada al popular deporte en el Uruguay. Hoy, en breve tiempo, el público nos va escuchando y nos sigue dando la razón.

Según como se vea esta guerra entre la AUF y la OFI, en este presente nos confirma el veterano e irrepetible periodista sanducero Julio Damico, el siguiente pensamiento:”Desde siempre y desde que Uruguay es Uruguay, el interior está en desventaja, pelea con el león y con escarbadientes. Para peor: los del interior que van a la capital terminan siendo más montevideanos que los propios nativos. Entre ellos algunos políticos. Pero lo peor, para mí, son los que hemos denominado “malinches”, que a todos los niveles trabajan, alcahuetean, son serviles de los montevideanos, que vienen a robarnos el trabajo de los clubes. Estos sí, que traicionan sus raíces”. “Esto es falta de nivel directriz. No tienen cultura para ser dirigentes del fútbol. Son gente que opera en el fútbol. Y no, gente que trabaja para el fútbol. Si les molesta que OFI entre y tenga seis votos, pues señor, agarro y busco argumentos, sacó a relucir qué le doy a OFI para no tenerlo allí. Pero no. “NO porque NO”, te contestan, y esto es así”

Y este es un balance construido desde que se pusieron los primeros ladrillos radiales y de prensa escrita en el interior de nuestro país. Y es así: como piensan los chacareros de los montevideanos. Y el martes 31 de octubre de 2017, después que nos echaran del recinto de la Asamblea de clubes de la AUF, un poco indignados no encontramos respuestas a esa impresentable actuación del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde en pocos minutos recibimos cachetazos en las dos mejillas, sin cortes ni sangre, pero con heridas internas, como las que expuso nuestro amigo JUCEDA. Una vez que nos retiramos del frente de la calle Guayabo AL 1531, la voz del periodista Ariel Giorgi tronó como nunca, y por eso era muy esperada por DIARIO URUGUAY. Hoy hay un condimento extra que no opaca los testimonios de nuestros entrevistados atrapados en la vereda de la AUF, al contrario, ampliará las declaraciones, algo que no sucedió y no sucederá en la actual prensa uruguaya. El protagonismo de la jornada negra para la FIFA, la OFI y la prensa del interior apostada en la principal Casa del Fútbol, quedó registrado definitivamente -una vez más-, para quienes quieran ratificar en totalidad nuestros dichos.

El reloj marcaba las cinco y unos minutitos de la tarde cuando Gustavo Bares y su comitiva ingresaba a la sede de la AUF, vestido informalmente, sin traje, sin camisa blanca y sin corbata, nos juró decir la verdad al final de este nuevo encuentro con los representantes de la FIFA. Con el correr de los minutos, nos fueron describiendo los inconvenientes surgidos entre la dirigencia de la AUF y la OFI, reunidos ya adentro, antes de la llegada de Bares, donde la Dra. Andrea Valiente por OFI, nos terminaría por explicar detalladamente los instantes más impactantes de una discusión grande que se dio -especialmente- con la profesional mujer del Racing Club Montevideo, que llegó tarde y encima se enojó declarando:“Yo así, no trabajo” . Ahora con el audio que les presentamos, Ariel Giorgi con su estilo, afianza aún más los dichos de las voces que hemos grabado pacientemente, en forma callejera y sin rogar a nadie para tomar debida nota: Por si no lo sabe: el actual presidente de la AUF, Wilmar Valdez, nació en Tala, departamento de Canelones, es escribano y fue periodista deportivo. E hizo lo que hizo…