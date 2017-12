(Audio) Las Cosas Por Su Nombre: Rivera brilla, y cómo

TERCERA VISION. OPINIÓN. Desde Rivera por VOCACION FM.

Es el mismo Darío Díaz de siempre. A los 57 años, con el leve parpadeo de las luces que hoy están instaladas en el centro de la ciudad de Rivera que lo llama y se lo lleva, estamos coronando su regreso como una vieja aspiración de DIARIO URUGUAY.

Está igual, está intacto. Con el chasis lógico de un modelo’58: las arrugas necesarias, los surcos de vida que le recorren la cara y el módico coqueteo vanidoso de las canas matizadas de rubio. Pero el motor está intacto. Nos atiende como siempre en su domicilio con las noticias políticas como pasión y tema inveterado. Archiva los cigarrillos por un rato. Nos invita con un vaso de jugo de naranja bien frío y levanta temperatura de a poco. Como un Chivo, arranca manso y tranquilo y termina a mil revoluciones por minuto, porque siempre, siempre… hay un tema que lo saca de caja. Siente, en lo más profundo del alma, que muchas veces sus sentimientos se escapan de su redil, y no tardará en transparentar su dolor. Pone primera, en el fragor de la charla alcanzará la quinta… en esta presentación de LAS COSAS POR SU NOMBRE donde ya lo hacemos público, sobre la determinación tomada de volver ahora en el momento justo.

“Nosotros somos de izquierda. Los otros no. El FA no es de izquierda. No se puede ser de izquierda y ser neoliberal”

“Pero esta nueva derecha camaleonizada, travestida de izquierda, abandonaron toda la esencia de la izquierda”