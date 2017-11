(AUDIO) En la radio del Estado bajaron un programa, y APU responsabiliza a la dirección de la radio por censura

NUEVO PERIODISMO CENSURADO.

Pudimos leer en el facebook del programa "DE DIEZ A DOCE" el siguiente aviso: Nos vamos (nos fueron)

DE DIEZ A DOCE·MIÉRCOLES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

De diez a doce se termina, después de 12 años al aire, el próximo viernes 1 de diciembre. Escuchá la explicación de hoy en el programa:

Después de un largo y complejo proceso que comenzó a principios de año, finalmente estamos en condiciones de contarles que a fin de este mes se termina el programa “De diez a doce”, que está al aire en esta radio hace 12 años.

Esta decisión de la dirección de la radio se produce después de que se nos comunicara a principios de este año que se proyectaba un cambio en la mañana periodística de la radio, que incluía a todos los integrantes del equipo del programa.



El cambio proyectado era la unificación de los dos programas que se emiten de 8 a 12 y se iniciaron los contactos entre los dos equipos. En el mes de abril se nos aseguró que las fuentes de trabajo estaban garantizadas. Se tuvieron encuentros con la dirección y se planteó una propuesta conjunta a fin de avanzar en ese sentido.

Durante los meses de junio y julio, el equipo de 10 a 12 y en particular Andrea Villaverde, solicitó en reiteradas oportunidades reuniones con la dirección en el entendido que no se estaban produciendo los avances necesarios para la concreción del proyecto que la dirección había planificado. Esas reuniones no se concretaron.

Por razones que nunca fueron expresadas al equipo en agosto se nos comunicó que no estaremos en el proyecto para el 2018, y que nuestro contrato vencería indefectiblemente el 31 de diciembre. Esta medida afecta a los tres co conductores del programa. Mónica continuará trabajando en la radio, aunque aún no se le ha comunicado cuál será su tarea.

A lo largo de todo este difícil proceso decidimos no realizar ningún comentario público porque consideramos que podría resultar contraproducente para el programa y porque la dirección no había comunicado oficialmente su decisión a todo el equipo de forma individual, hecho que se produjo recién el jueves 12 de noviembre, cuando le fue comunicada la decisión a Fabián.

Como consecuencia de esta salida, dolorosa y no deseada por nosotros, se acordó con la dirección hacer uso de nuestra licencia anual en el mes de diciembre, por lo que el último programa será el próximo viernes 1 de diciembre.

En los días que nos quedan al aire realizaremos entrevistas con personas y sobre asuntos que hemos tratado en estos años en el programa, que nos resultan relevantes o con quienes tenemos un mayor grado de afinidad.

También por esta razón, hemos resuelto que la última columna de la Consultora Bajo Presión será mañana, jueves 23, y que la última visita en estudios de la profesora Isabel Clemente será el próximo miércoles 29.

En el acierto y en el error, siempre sentimos un gran compromiso con nuestro trabajo, valoramos el espacio y la oportunidad para desarrollar nuestra tarea. Intentamos siempre plantear asuntos que creemos valiosos o interesantes, defendiendo la honestidad y el profesionalismo.

Sentimos un profundo respeto por nuestra audiencia y ha sido muy duro para nosotros transitar estos meses sin decirles a ustedes, nuestros oyentes, el momento que estábamos atravesando.

Lamentamos profundamente que todo este proceso se haya dado de esta manera.

La ausencia de diálogo nos sorprendió desde la perspectiva de nuestro trabajo en esta radio pública, que además pretende desempeñar un rol particular en el universo de las empresas de comunicación en este país.

Nos duele perder nuestra fuente de trabajo, pero más nos duele perder el contacto que hemos tenido con nuestros oyentes, nuestros invitados, y nuestros compañeros de trabajo a lo largo de todos estos años.

Va un gran abrazo para todos aquellos que han colaborado, se han acercado, han aportado su experiencia para que todos estemos mejor preparados para leer nuestra realidad cotidiana.

Y especialmente para aquellos que habiéndose enterado en los últimos días del fin del programa nos trasladaron su solidaridad e incluso llegaron a plantear su preocupación a la radio.

Pero va uno más grande, para ustedes, que desde el otro lado de esta comunicación, siempre han demostrado su fidelidad, compromiso y alegría, lo que hizo siempre que nuestra tarea nos llenara de felicidad y de orgullo, así como del calor que ustedes siempre nos han manifestado de mil maneras.

Andrea Villaverde

Fabián Werner

Diego Bello

Mónica Colista

Luego de que anunciaron que el programa no sigue al aire, comenzaron a llegar muchos mensajes de los oyentes, que expresaban que lamentaban la decisión de la radio.

Según contó Werner a la diaria, seleccionaron “los más potables” y, mientras ellos los leían, el director de la radio fue a la cabina de producción y le transmitió a la productora “que si no parábamos con eso nos iba a sacar del aire. Se pasó a la cabina del operador, le dijo lo mismo, y nosotros veíamos que él estaba pero seguimos, no sabíamos qué estaba diciendo”, hasta que finalmente, por un sistema interno de mensajes, les informaron de lo que pedía el director de la radio. En ese momento los conductores fueron a una tanda, y el director ingresó al estudio. Insistió “en que si no parábamos nos iba a sacar del aire”, si bien le aclararon que se iba a continuar con el programa normalmente; de hecho estaba la columnista de asuntos internacionales, Isabel Clemente, por comenzar su análisis. “Nos dijo que la lectura de los mensajes así como lo estábamos haciendo no se sostenía comunicacionalmente”, contó Werner, y dijo que después de decir eso se fue del estudio. “No encuentro otra palabra que no sea ‘censura’”, afirmó.

La presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Victoria Alfaro, se pronunció en contra de lo ocurrido en su cuenta de Twitter: “No a la censura! Ninguna autoridad debería impedir la lectura de mensajes en apoyo de los colegas de @hastalasdoce y mucho menos en una radio pública @apu_uy”. También opinó el presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Daniel Lema: “Muy grave lo que pasó hoy en @RadioUruguayUy Director censuró que conductores de programa leyeran comentarios de la audiencia”. Claudio Veiga, secretario general de APU, aseguró que lo que pasó “se va a analizar”, porque “es un acto absolutamente de censura” y “muy grave”.

En tanto, el relator de la Organización de los Estados Americanos para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, lamentó vía Twitter que no siga el programa: “Una pena que la radio pública no siga apostando al periodismo independiente al servicio del interés público, que es el verdadero mandato de los medios públicos”.