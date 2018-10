La persona que le gritó a Mujica en Tacuarembó, sale y da la cara a todo el pueblo uruguayo

NaveAGRO con Nivia Gazzaneo para Diario Uruguay.

El hombre que le gritó “viejo traidor” a José “Pepe” Mujica durante un acto en Tacuarembó se llama Martín da Silva y en un video, que circuló en Facebook este martes, reconoció que está decepcionado con el Frente Amplio.

“Después de triunfo del Frente Amplio, el movimiento terminó y llegó a su fin, al volver a Tacuarembó me encontré con otra realidad, la gente pasa hambre, no tiene empleo. Me habían traicionado, no solo a mí, sino a que muchos de mis hermanos y hermanos”, señaló en un vídeo que dura más de tres minutos y está dirigido al expresidente.

En la misma línea, mencionó su participación en luchas sociales y como estuvo encadenado frente al Ministerio de Desarrollo Social por familias carenciadas.

Luego, explicó que el sábado no sabía que Mujica iba a estar en el departamento. “Te escuché hablar y recordé todas las frases y promesas vacías”.

“Quise acceder pero los compañeros del partido me trancaron con un ‘vos pelate’. Te grité ‘viejo traidor’, sí, pero fue peor, escuché ‘pasá pasá querido’ y las risas de quienes estaban allí”, agregó.

Además, indicó que era “una estupidez humana” que a jóvenes como él había que avivarlos, en referencia a las palabras de Mujica cuando lo sacaron del lugar. “Tienen que hacer todo lo posible para que este tipo de muchachos se avive, que con eso no va a arreglar nada y tampoco nosotros cuando disertamos con otros. Es un acto de estupidez humana en que podemos caer”, dijo el exsenador.

“Para mí los vivos son los otros, los que no quieren trabajar, los que roban, los que no trabajan, acá no se puede trabajar porque no hay trabajo”, agregó.

Por otra parte, le dice que gracias a él “no cree en ningún político” y lo invitó a él y a otros políticos a conocer “la realidad del departamento”.

Fuente: Telenoche