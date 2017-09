(Audio) Sobre gustos no había nada escrito sobre el padre del Museo del Fútbol del Estadio Centenario. Dr. Mario Romano:”Sí, yo lo siento así, es como un hijo”

CONGRESO DE LA OFI 2017. EXCLUSIVO. Desde Rivera, Eduardo Mérica y Ariel Giorgi/ Entrevista para DIARIO URUGUAY.

“Yo nací en la Aguada. Yo viví toda la vida en la Aguada. Así que viví todos mis 55 años en la Aguada.

Nací en la Aguada. Me crié en la Aguada. Vivo en la Aguada. Soy totalmente de Aguada. No hay nada que me reconozca más en mi vida que ser de Aguada. Por encima de cualquier otra cosa… Llevo eso absolutamente en la sangre”