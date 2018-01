ADIÓS: Como Facebook ya no es un amigo para los medios de prensa, por tal motivo: Diario Uruguay ya está pensando en abandonarlo para fijar su elaborado contenido sólo en su propio sitio

NUEVO PERIODISMO BLOQUEADO.

Según Zuckerberg:”la gente no quiere, o no a este nivel, que mientras cotillea las últimas peripecias de sus familiares aparezca la última noticia del político de turno”

La red social limitará el número de contenidos de empresas, marcas y medios para dar mayor relevancia a las publicaciones de familiares y amigos. No es un cambio menor. Te contamos por qué.

Cada vez que entramos en Facebook, los siguientes minutos (cuando no horas) nos llevan por un mar de noticias, publicaciones sugeridas (véase “publicidad”), posts de páginas de empresas y marcas a las que seguimos y sí, las últimas fotos de nuestros familiares y amigos. Pero a veces es difícil toparse con ellas, sobre todo cuando el amigo es lejano o, dicho de otro modo, cuando hemos interactuado poco con él en los últimos tiempos. Tal vez esa haya sido la clave del éxito de Instagram, convertida en el Facebook de los primeros años, aquel que usábamos para cotillear. Pero Zuckerberg quiere lavar la cara a su criatura, aun a costa de su propia supervivencia. El escándalo de las fake news ha hecho daño a Facebook, erigida en medio de comunicación global, tal vez el mayor de la historia. Y habrá cambios a partir de ahora, que se resumen en una modificación del algoritmo para dar mayor relevancia en el feed a las publicaciones de nuestros amigos y familiares, restando importancia y cantidad a los contenidos que procedan de empresas, marcas y medios de comunicación. Esto no tiene nada que ver, aclaran, con la nueva pestaña que ya prueban en seis países. Pero al final todo tiene relación.

El propio Zuckerberg ha publicado un extenso post en el que explica el motivo de un cambio de algoritmo que dará que hablar. Empieza hablando del tiempo, y aquí llega el primer gran cambio: ya no buscarán cantidad como hasta ahora, sino calidad. Que las horas que dediques a navegar por Facebook te aporten algo más que un dolor de cabeza. Y para eso, nada como volver a la familia y los amigos. “Estudios demuestran que fortalecer nuestras relaciones mejora nuestro bienestar y felicidad”, explica. Y en esta búsqueda de vínculos más fuertes, la maraña de “posts de negocios, marcas y medios está llenando los momentos personales”. Dicho de otro modo: la gente no quiere, o no a este nivel, que mientras cotillea las últimas peripecias de sus familiares aparezca la última noticia del político de turno. No tiene nada que ver la felicidad que aporta ver a tus sobrinos con la crispación de la última salida de tono de quien pretende gobernar. Mucho menos si comparten el mismo espacio físico-virtual. Es más, compara de nuevo los beneficios que aporta conectar con conocidos frente a los posibles daños que puede causar “leer artículos o ver vídeos de forma pasiva, incluso si son entretenidos o informativos”. Aunque esto último sea lo que da dinero a la compañía.

Obviamente, Facebook no va a cometer una irresponsabilidad del tamaño de perjudicar a su propio negocio. Aquí está otra de las claves del anuncio: habrá menos contenidos de empresas, sí, pero serán mejores. Visto de otra forma: aumentarán el engagement. Y para eso parece que van a tirar de inteligencia artificial, aunque en el anuncio no hayan especificado cómo se hará. “Predeciremos las publicaciones con las que quizás desees interactuar con tus amigos y las mostraremos más arriba en el feed”, explica Adam Mosseri, jefe del News Feed. Cita como ejemplos las publicaciones en las que un amigo pide consejo o recomendación (una categoría específica que ya existe en Facebook desde hace tiempo), así como noticias o vídeos que hayan “provocado mucha discusión”. Es decir, que tengan muchas interacciones: que sean muy populares. Aquí deberá entrar en juego el programa para evitar noticias falsas, entendemos.

Aquellos contenidos con menos interacciones no aparecerán en el feed del usuario. Esto preocupa a algunos editores, pues verán más difícil a partir de ahora llegar hasta su potencial público, salvo que sean capaces de crear conversación entre los amigos de un usuario. Aunque existirá la posibilidad de marcar una opción para que las publicaciones de esa empresa o marca aparezcan siempre en el feed. Deberá hacerlo cada usuario. La otra opción podría ser patrocinar las publicaciones para asegurar su espacio en el feed. ¿Ves cómo Facebook no iba a perjudicar a su negocio?

Con este anuncio se vislumbra, además, una pequeña pista de los objetivos de la compañía, aunque ya los conocíamos: los vídeos en directo obtienen mayor engagement como norma general, y por eso tendrán preferencia. Los grupos y las páginas de negocios locales, también. Y las noticias “pueden ayudar a empezar conversaciones sobre temas importantes”. Pero no todas las noticias, lo que creará dos familias: las relevantes y las irrelevantes, y será eso lo que decida cuáles terminan llegando al feed. El problema es que las noticias irrelevantes, cuando no falsas, son las que obtienen mayor engagement. Facebook no ha explicado sus planes al respecto, pero suponemos que habrá tenido en cuenta todos estos factores para que realmente emerja la calidad de entra la basura.

“Con estos cambios, espero que el tiempo que la gente pasa en Facebook y algunos aspectos de la interacción se van a ver reducidos”, asume Zuckerberg en su post. “Pero también espero que el tiempo que pases en Facebook sea más valioso. Y si hacemos lo correcto, creo que también será bueno para nuestra comunidad y nuestro negocio a largo plazo”. Seguro que sí.

